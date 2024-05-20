Тур: 33. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Зрители: 4857 Главный судья: Красны Себастьян
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолКурминовски Давид
30' Желтая карточкаРамирес Даниэль
32' Желтая карточкаХодына Кацпер
2:0
58' ГолMateusz Grzybek
77' Желтая карточкаAntoni Mlynarczyk
82' Желтая карточкаТутышкинас Артемиюс
83' Вторая желтая карточкаХодына Кацпер
2:1
90' ГолAleksander Iwanczyk
90' Желтая карточкаOskar Koprowski
90'+10
Ход матча
7'
30'
32'
58'
2:0
83'
85'
90'
90'
25
Налепа
Михал
17
Marek
Mroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek MrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|12
|0.36
|Ходына Кацпер
|7 (2)
|0.21
|Вдовяк Матеуш
|5
|0.15
|Муньос Хуан
|4
|0.12
|Лавничак Алекс
|4
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.06
|Маковский Томаш
|2
|0.06
|Булеца Сергей
|1
|0.03
|Дабровски Дамьян
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.03
|Бохар Дамьян
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Marek Mroz
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|9 (7)
|0.27
|Техан Кай
|6 (1)
|0.18
|Stipe Juric
|4
|0.12
|Engjell Hoti
|3
|0.09
|Балик Гусейн
|3
|0.09
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.06
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.03
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.03
|Jedrzej Zajac
|1
|0.03
|Aleksander Iwanczyk
|1
|0.03
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Шелига Бартош
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|7
|1
|Mateusz Grzybek
|6
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Ходына Кацпер
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Маковский Томаш
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Marek Mroz
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|6
|1
|Engjell Hoti
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Дурмиси Риза
|4
|0
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|Пируло
|4
|0
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гюлен Левент
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Thiago Ceijas
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Antoni Mlynarczyk
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Oskar Koprowski
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
ЛКС Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
11
Заглембе Любин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (9)
0% (0)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
ЛКС Лодзь
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
18% (3)
82% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
20
17
Заглембе Любин
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
ЛКС Лодзь
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
18% (6)
27% (9)
55% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
29
28
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 1
18 Не забивали 23
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
4
20%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
30%
5
42%
76-90
Пропущено
17
41
6 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 16
5
29%
29%
6
15%
1-15
0
0%
7
17%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
1
6%
3
7%
46-60
6
35%
10
24%
61-75
4
24%
10
24%
76-90
Забито
23
20
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
0
0%
1-15
6
26%
3
15%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
6
26%
5
25%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Пропущено
30
31
16 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
17%
4
13%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
4
13%
5
16%
46-60
7
23%
4
13%
61-75
3
10%
11
35%
76-90
Забито
43
32
20 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
3
7%
0
0%
1-15
9
21%
3
9%
16-30
8
19%
6
19%
31-45
10
23%
7
22%
46-60
2
5%
6
19%
61-75
11
26%
10
31%
76-90
Пропущено
47
72
22 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 31
10
21%
10
14%
1-15
7
15%
10
14%
16-30
5
11%
9
13%
31-45
5
11%
8
11%
46-60
13
28%
14
19%
61-75
7
15%
21
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Пяст - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 ЛКС Лодзь - Лех 2:3
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
2
11 раз 33%
0
7 раз 21%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
413
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
97
215
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2013
1320
825
231
330
132
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|18 (5)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|15 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (10)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|12 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 11
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11