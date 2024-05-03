Тур: 35. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Соцца Симоне
0'
8' Желтая карточкаВойвода Мергим
13' Желтая карточкаФаббьян Джованни
50' Желтая карточкаРодригес Рикардо
52' Желтая карточкаЭбишер Мишель
90'+5
Ход матча
13'
50'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
431 Количество передач 500
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
91
Сапата
Дуван
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Болонья
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.08
Среднее время на гол
49
83
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.58
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.7
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
53
94
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|11
|0.31
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.14
|Влашич Никола
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|3
|0.09
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.09
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|11 (2)
|0.31
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.29
|Фергюсон Льюис
|6
|0.17
|Фаббьян Джованни
|5
|0.14
|Салемакерс Алексис
|4
|0.11
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|3
|Линетти Кароль
|10
|0
|Риччи Самуэле
|7
|1
|Тамез Адриен
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|9
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Зиркзее Джошуа
|8
|0
|Эбишер Мишель
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Бёкема Сэм
|5
|1
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Фаббьян Джованни
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
83% (15)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
10
Торино
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Болонья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
3
Упущенные победы
11
28
Торино
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (5)
74% (26)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
Болонья
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90
Пропущено
8
17
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Забито
15
28
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
3
20%
3
11%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
1
7%
11
39%
76-90
Пропущено
25
11
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
8%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
4
16%
3
27%
31-45
6
24%
1
9%
46-60
7
28%
1
9%
61-75
6
24%
0
0%
76-90
Забито
30
48
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
16 Не забивали 9
4
13%
6
13%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
6
20%
5
10%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
7
15%
61-75
6
20%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
33
28
7 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
2
6%
4
14%
1-15
1
3%
8
29%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
9
27%
5
18%
46-60
9
27%
2
7%
61-75
8
24%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2
Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0
Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Результаты матчей
Торино
Болонья
Точный счет
0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Торино
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
144
414
108
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
125
512
611
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1916
Больше Меньше
269
926
1619
332
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Болонья
Исход игры
Торино
30.3% (44)
Ничья
42.8% (62)
Болонья
26.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.54% (43)
Меньше
64.46% (78)
Обе команды забьют
Да
73.55% (89)
Нет
26.45% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (46)
2:1 Торино
14.5% (21)
1:2 Болонья
11% (16)
1:0 Торино
8.3% (12)
0:1 Болонья
6.2% (9)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:0 Торино
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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