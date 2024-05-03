Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

46' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Калафьори Рикардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Калафьори Рикардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Торино

40' Удар от ворот произведет Болонья

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Торино

39' Эбишер Мишель не смог попасть в створ ударом издали

39' Салемакерс Алексис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Болонья

29' Матч возобновлен

28' Влашич Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Болонья

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Санабрия Антонио и попал в каркас ворот!

18' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Торино

16' Зиркзее Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Фаббьян Джованни получил желтую карточку от судьи

10' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Войвода Мергим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Илич Иван из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Удар от ворот произведет Торино

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Болонья начинает с центра поля