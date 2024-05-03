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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Торино
0:0
Конец матча
Болонья
0'
8' Желтая карточка
Войвода Мергим
13' Желтая карточка
Фаббьян Джованни
50' Желтая карточка
Родригес Рикардо
52' Желтая карточка
Эбишер Мишель
90'+5

Ход матча

8'
Войвода Мергим
 
13'
 
Фаббьян Джованни
28'
Линетти Кароль
Влашич Никола
 
50'
Родригес Рикардо
 
52'
 
Эбишер Мишель
59'
 
Моро Никола
Фаббьян Джованни
69'
 
Одгор Йенс
Салемакерс Алексис
69'
 
Орсолини Риккардо
Ндой Дан
78'
Пеллегри Пьетро
Санабрия Антонио
 
82'
 
Эль-Аззузи Уссама
Эбишер Мишель
82'
 
Кастро Сантьяго
Зиркзее Джошуа
86'
Лазаро Валентино
Белланова Рауль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 431 Количество передач 500
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 145
Торино 30.3% (44)
X 42.8% (62)
Болонья 26.9% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
4
Буонджорно
Алессандро
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
13
Родригес
Рикардо
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
80
Фаббьян
Джованни
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
11
Ндой
Дан
9
Зиркзее
Джошуа
56
Салемакерс
Алексис
Торино
3-4-1-2
Болонья
4-3-3

История личных встреч

Торино
Болонья

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.08

Среднее время на гол

49
83

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.58
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.7
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

53
94

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.31
Санабрия Антонио 5 (2) 0.14
Влашич Никола 3 0.09
Радоньич Неманья 3 0.09
Буонджорно Алессандро 3 0.09
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 11 (2) 0.31
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.29
Фергюсон Льюис 6 0.17
Фаббьян Джованни 5 0.14
Салемакерс Алексис 4 0.11
Эль-Аззузи Уссама 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 3
Линетти Кароль 10 0
Риччи Самуэле 7 1
Тамез Адриен 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Войвода Мергим 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 9 0
Фергюсон Льюис 8 0
Зиркзее Джошуа 8 0
Эбишер Мишель 7 0
Пош Штефан 7 0
Бёкема Сэм 5 1
Салемакерс Алексис 5 1
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Фаббьян Джованни 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (3)
83% (15)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
10
Торино
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Болонья
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
3

Упущенные победы

11
28
Торино
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (5)
74% (26)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
Болонья
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
34% (12)
51% (18)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
1
7%
3
15%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
3
15%
76-90

Пропущено

8
17
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

15
28
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 21
3
20%
3
11%
1-15
1
7%
5
18%
16-30
5
33%
2
7%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
1
7%
11
39%
76-90

Пропущено

25
11
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
8%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
4
16%
3
27%
31-45
6
24%
1
9%
46-60
7
28%
1
9%
61-75
6
24%
0
0%
76-90

Забито

30
48
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 18
16 Не забивали 9
4
13%
6
13%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
6
20%
5
10%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
7
15%
61-75
6
20%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

33
28
7 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 20
2
6%
4
14%
1-15
1
3%
8
29%
16-30
4
12%
6
21%
31-45
9
27%
5
18%
46-60
9
27%
2
7%
61-75
8
24%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2
Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0
Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2

Результаты матчей

Торино
Болонья

Точный счет

0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Торино
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
10
8
2
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
16
0.5
Больше Меньше
26
9
9
26
1.5
16
19
3
32
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 145
    Торино 30.3% (44)
    X 42.8% (62)
    Болонья 26.9% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Болонья

    Исход игры
    Торино
    30.3% (44)
    Ничья
    42.8% (62)
    Болонья
    26.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.54% (43)
    Меньше
    64.46% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    73.55% (89)
    Нет
    26.45% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (46)
    2:1 Торино
    14.5% (21)
    1:2 Болонья
    11% (16)
    1:0 Торино
    8.3% (12)
    0:1 Болонья
    6.2% (9)
    0:0 Ничья
    4.1% (6)
    2:0 Торино
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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