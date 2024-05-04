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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Монца
0:0
Первый тайм: 6'
Лацио
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 117
Монца 2.6% (3)
X 8.5% (10)
Лацио 88.9% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Лацио
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
28
Кольпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
35
Мандас
Христос
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
77
Марушич
Адам
20
Дзакканьи
Маттиа
8
Гендузи
Маттео
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
10
Альберто
Луис
17
Иммобиле
Чиро
Монца
4-2-3-1
Лацио
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Лацио

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.23
Пессина Маттео 6 (4) 0.17
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (4) 0.17
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 5 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.11
Весино Матиас 4 0.11
Исаксен Густав 3 0.09
Гендузи Маттео 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Бондо Уоррен 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Донати Джулио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Весино Матиас 7 0
Романьоли Алессио 7 0
Катальди Данило 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Дзакканьи Маттиа 6 0
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Патрик 3 0
Андерсон Фелипе 3 0
Казале Николо 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Камада Даити 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Лацио
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

9
6
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
17
Монца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Лацио
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
53% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
10%
2
9%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
7
33%
2
9%
76-90

Пропущено

23
23
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
5
22%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
13%
3
13%
31-45
4
17%
5
22%
46-60
6
26%
6
26%
61-75
5
22%
4
17%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 23
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Забито

35
40
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 19
12 Не забивали 9
3
9%
7
18%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
8
23%
5
13%
31-45
1
3%
7
18%
46-60
6
17%
9
23%
61-75
12
34%
7
18%
76-90

Пропущено

45
38
17 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
10
22%
3
8%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
7
16%
9
24%
46-60
10
22%
8
21%
61-75
11
24%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4
Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1
Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0

Результаты матчей

Монца
Лацио

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монца
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
4
13
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
3
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
26
8
8
26
1.5
11
23
5
29
2.5
5
29
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 0:0 Заявка 35 17 5 13 43 - 35 56
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 0:0 Заявка 35 11 12 12 36 - 44 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 0:0 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 0:0 Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 0:0 Заявка 18 8 2 8 23 - 22 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 0:0 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Монца контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 6'
    Джурич Милан II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Монца пытается что-то создать.
  • 5'
    Монца контролирует мяч.
  • 5'
    Монца пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Монца контролирует мяч.
    • 3'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альберто Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 3'
      Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Альберто Луис выиграл воздушное противоборство у Иццо Армандо.
    • 2'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 2'
      Лацио пытается что-то создать.
    • 1'
      Лацио контролирует мяч.
    • 1'
      Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Бондо Уоррен из команды Монца поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
    • 1'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лацио контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Монца 2.6% (3)
    X 8.5% (10)
    Лацио 88.9% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Лацио
    4.70
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    3.72
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    1.87
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Лацио

    Исход игры
    Монца
    2.5% (3)
    Ничья
    9.2% (11)
    Лацио
    88.3% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (76)
    Меньше
    34.48% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    58.3% (70)
    0:1 Лацио
    20% (24)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    0:2 Лацио
    5% (6)
    1:3 Лацио
    2.5% (3)
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