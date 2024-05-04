Тур: 35. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Пайретто Лука
0'
0:1
11' ГолИммобиле Чиро
15' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
35' Желтая карточкаКазале Николо
45' Желтая карточкаКамада Даити
56' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
68' Желтая карточкаПатрик
1:1
73' ГолДжурич Милан
1:2
83' ГолВесино Матиас
2:2
90' ГолДжурич Милан
90' Желтая карточкаВесино Матиас
90' Желтая карточкаДонати Джулио
90' Желтая карточкаКатальди Данило
90'+7
Ход матча
11'
0:1
15'
35'
45'
68'
73'
1:1
83'
1:2
90'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
529 Количество передач 379
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.85 Обе забьют — да
-
-
1.80 Победа "Лацио"
-
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Лацио
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
1
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
90
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.23
|Пессина Маттео
|6 (4)
|0.17
|Мота Дани
|4
|0.11
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Мальдини Даниэль
|4
|0.11
|Джурич Милан II
|3
|0.09
|Карбони Валентин
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (4)
|0.2
|Альберто Луис
|5
|0.14
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Весино Матиас
|5
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.14
|Кастельянос Валентин
|4
|0.11
|Исаксен Густав
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Бондо Уоррен
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Весино Матиас
|8
|0
|Романьоли Алессио
|8
|0
|Катальди Данило
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Альберто Луис
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Патрик
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Лацио
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
11
8
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
14
17
Монца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Лацио
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
25
25
Голы по времени матча
Забито
23
24
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
2
9%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90
Пропущено
25
25
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
6
24%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
6
24%
7
28%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
27 Не забивали 24
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Забито
37
42
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
12 Не забивали 9
3
8%
8
19%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
8
22%
5
12%
31-45
1
3%
7
17%
46-60
7
19%
9
21%
61-75
13
35%
8
19%
76-90
Пропущено
47
40
18 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
11
23%
3
8%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
7
15%
9
23%
46-60
10
21%
9
23%
61-75
12
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4
Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1
Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0
Результаты матчей
Монца
Лацио
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монца
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
125
513
413
216
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
153
413
810
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
278
926
1223
530
530
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|35
|28
|6
|1
|82 - 19
|90
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|1:1 Заявка
|35
|6
|9
|20
|41 - 71
|27
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|1:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 33
|18
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|14
|3
|0
|39 - 9
|45
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|1:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12