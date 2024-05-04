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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Монца
2:2
Конец матча
Лацио
0'
0:1
11' Гол
Иммобиле Чиро
15' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
35' Желтая карточка
Казале Николо
45' Желтая карточка
Камада Даити
56' Желтая карточка
Романьоли Алессио
68' Желтая карточка
Патрик
1:1
73' Гол
Джурич Милан
1:2
83' Гол
Весино Матиас
2:2
90' Гол
Джурич Милан
90' Желтая карточка
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Донати Джулио
90' Желтая карточка
Катальди Данило
90'+7

Ход матча

11'
0:1
Иммобиле Чиро
15'
 
Дзакканьи Маттиа
32'
 
Казале Николо
Дзакканьи Маттиа
35'
 
Казале Николо
45'
 
Камада Даити
56'
 
Романьоли Алессио
65'
 
Весино Матиас
Камада Даити
65'
 
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
65'
 
Катальди Данило
Альберто Луис
68'
 
Патрик
71'
Донати Джулио
Биринделли Самуэле
 
71'
Мота Дани
Кирьякопулос Георгиос
 
71'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Карбони Валентин
 
73'
Джурич Милан
1:1
78'
Кальдирола Лука
Дзербин Алессио
 
82'
 
Педро Родригес
Андерсон Фелипе
83'
1:2
Весино Матиас
86'
Капрари Джанлука
Бондо Уоррен
 
90'
Джурич Милан
(Пессина Маттео)
2:2
90'
 
Весино Матиас
90'
Донати Джулио
 
90'
 
Катальди Данило

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 529 Количество передач 379
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монца 2.5% (3)
X 9.2% (11)
Лацио 88.3% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
77
Кирьякопулос
Георгиос
32
Пессина
Маттео
38
Бондо
Уоррен
28
Кольпани
Андреа
21
Карбони
Валентин
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
35
Мандас
Христос
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
77
Марушич
Адам
20
Дзакканьи
Маттиа
8
Гендузи
Маттео
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
10
Альберто
Луис
17
Иммобиле
Чиро
Монца
4-2-3-1
Лацио
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Лацио

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
1

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.23
Пессина Маттео 6 (4) 0.17
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Джурич Милан II 3 0.09
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (4) 0.2
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Весино Матиас 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 5 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.11
Исаксен Густав 3 0.09
Гендузи Маттео 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Патрик 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Бондо Уоррен 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иммобиле Чиро 8 0
Весино Матиас 8 0
Романьоли Алессио 8 0
Катальди Данило 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Ровелла Николо 5 0
Марушич Адам 3 1
Лаццари Мануэль 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Патрик 4 0
Казале Николо 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 2 0
Кастельянос Валентин 2 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Лацио
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

11
8
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
17
Монца
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Лацио
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

23
24
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
2
9%
3
13%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
5
22%
4
17%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
8
35%
3
13%
76-90

Пропущено

25
25
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
6
24%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
4
16%
5
20%
46-60
6
24%
7
28%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
27 Не забивали 24
1
7%
5
28%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
23%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
18%
4
27%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Забито

37
42
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
12 Не забивали 9
3
8%
8
19%
1-15
5
14%
5
12%
16-30
8
22%
5
12%
31-45
1
3%
7
17%
46-60
7
19%
9
21%
61-75
13
35%
8
19%
76-90

Пропущено

47
40
18 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
11
23%
3
8%
1-15
0
0%
5
13%
16-30
7
15%
7
18%
31-45
7
15%
9
23%
46-60
10
21%
9
23%
61-75
12
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2 Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4
Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0
Лацио
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1
Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0

Результаты матчей

Монца
Лацио

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монца
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
4
13
2
16
2.5
3
14
1
17
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
15
3
4
13
1.5
8
10
3
14
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
27
8
9
26
1.5
12
23
5
30
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 35 28 6 1 82 - 19 90
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 1:1 Заявка 35 6 9 20 41 - 71 27
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 18 4 6 8 23 - 33 18
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 17 14 3 0 39 - 9 45
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Монца: 59%, Лацио: 41%.
  • 96'
    Кальдирола Лука из команды Монца в офсайде
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Катальди Данило грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 96'
    Донати Джулио грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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