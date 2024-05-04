Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Гендузи Маттео пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

91' Катальди Данило не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монца пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца

89' Мари Пабло пробует нанести удар издали, но Христос Мандас держит все под контролем

88' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Лацио

86' Акпа-Акпро Жан-Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Лацио

84' Донати Джулио плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

83' Г О О О О Л - Весино Матиас забивает ударом с левой ноги!

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Андерсон Фелипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!

75' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Монца

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Монца

73' Г О О О О Л - Джурич Милан II первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

73' Пессина Маттео нанес удар головой, но Христос Мандас спокойно отбил мяч.

73' Донати Джулио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Лацио

71' Дзербин Алессио не смог попасть в створ ударом издали

70' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Бондо Уоррен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Кольпани Андреа пробил со штрафного прямо в стенку

68' Патрик получил желтую карточку от судьи

67' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Лацио

64' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Кольпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Кольпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Мандас Христос взял и забрал мяч на выходе

58' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Дзербин Алессио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Лацио

56' Романьоли Алессио получил желтую карточку от судьи

55' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Монца

53' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля