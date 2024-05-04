Санчес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг.

С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Сассуоло", Дюмфрис под давлением Тольяна головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Феррари в центре поля нарушил правила против Мартинеса. В очередной раз "Интер" долго разыгрывал стандарт.

Фраттези пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Сассуоло" и ушёл на угловой.

Санчес разыграл корнер с Аслани и выполнил подачу с левого фланга на дальний угол вратарской, де Врей под давлением Торстведта упустил мяч за лицевую линию поля.

Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Мартинес!!! Дюмфрис из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, далее последовала скидка в центр штрафной, Санчес доставил мяч на левый угол штрафной площади, Аугусто пробил по воротам, мяч задел ногу Тольяна и пришёл к правому углу вратарской, а туда удачно набежал Мартинес, который в касание отправил мяч в сетку.

Аугусто при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Бастони, Пинамонти отработал в обороне и выбил мяч в аут.

Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на дальний угол вратарской, Санчес не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Санчес вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Алексис неудачно сделал заброс на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

Мартинес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Фраттези досталось в область глаза в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Интера" пауза в игре.

Фраттези конечно же будет стараться как минимум доиграть первый тайм, ничего особо серьёзного с полузащитником "Интера" не случилось.

Лорьенте на правом фланге нарушил правила против де Врея. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт.

Торстведт на своей половине поля нарушил правила против Фраттези. Игроки миланского клуба тщательно готовятся к стандарту.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лорьенте!!! Лорьенте выполнил передачу на ход Дойгу к лицевой линии поля по левому флангу, Джош выиграл борьбу за мяч у Дюмфриса, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, на мяч хорошо набежал как раз Лорьенте, который в касание сильно и точно пробил в ближнюю девятку.

Пинамонти отправился прессинговать Аудеро после паса назад с левого фланга, голкипер "Интера" выбежал к линии штрафной площади и выбил мяч в аут.

Дюмфрис попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Торстведт грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от флангового защитника "Интера".

Аслани при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Дюмфрису на ближний угол штрафной площади, Дензел набежал на мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Дойг перестарался в борьбе за мяч на половине поля миланского клуба, правила были нарушены против Фраттези.

Мартинес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сассуоло", далее мяч отскочил к Санчесу, Алексис прорвался в центр штрафной и по центру пробил по воротам, мяч полетел по центру, Консильи сложился и ногой отбил мяч, а затем уже "чёрно-зелёные" выбили мяч в аут.

"Интер" довольно близок к ответному голу, но всё же в завершении атак миланскому клубу пока что не хватает удачи.

Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Павар головой пробил в ближний угол ворот, Консильи при перемещении успел "отбросить" руку и выручил свою команду вновь.

Завязалась активная борьба за мяч у штрафной площади "Интера", команды долго держали мяч в воздухе, но в итоге Бастони надоело и он просто сделал скидку в руки Аудеро.

"Интер" сейчас полностью перехватил контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у команды Симоне Индзаги более продвинуться не получается.

22' Санчес в центре поля нарушил правила против Лорьенте. Игроки "Сассуоло" не смогли быстро разыграть стандарт.

21' Санчес с правого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Липани грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

20' Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч задел сетку с внешней стороны.

19' Эрлич с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч пришёл к линии штрафной площади, Липани в касание пробил в правый угол ворот, Аудеро в прыжке выручил свою команду.

18' Лорьенте с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" сыграли без ошибок и выбили мяч на правый фланг.

17' Торстведт с левого угла штрафной площади после отыгрыша с Липани пробил по воротам, де Врей в подкате успел заблокировать попытку, мяч ушёл на угловой.

16' Лорьенте совершил рывок к левому углу штрафной площади, де Врей накрыл Армана и выбил мяч в аут.

15' Лорьенте с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, сразу два игрока "Сассуоло" проскочили мимо мяча в довольно неплохой ситуации.

14' Тольян с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в ногу Аугусто и ушёл на угловой.

13' Тольян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной, Лорьенте зацепился за мяч, но всё же под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

12' Энрике с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и ушёл за лицевую линию поля.

11' Павар и Дюмфрис не поняли друг друга при развитии атаки по правому флангу, Бенжамен в итоге отправил мяч в аут на ровном месте.

10' Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Фраттези головой сделал скидку к центру штрафной, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Санчес под давлением соперника не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам.

8' Лорьенте на правом фланге на половине поля "Интера" задел по ногам Бастони, но Маттео Маркетти вновь не стал давать свисток.

7' Из центра поля последовала далеко не самая лучшая передача на ход Пинамонти по правому флангу, как бы Андреа не старался, но мяч в итоге улетел в аут.

6' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" от Аслани, Консильи вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

5' Бастони досталось в борьбе за мяч в центре поля с Энрике, но Маттео Маркетти нарушение правил не зафиксировал.

4' Санчес при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Фраттези и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Кумбулла, затем задел бедро Алексиса и ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот.

3' Сегодня Симоне Индзаги провёл небольшую ротацию состава, что конечно же добавляет определённых шансов "Сассуоло" на успех.

2' "Сассуоло" старается начать матч с высокого прессинга, но при этом по большей части хозяева поля пока что нуждены обходиться без мяча.