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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Сассуоло
1:1
Первый тайм: 45+'
Интер Милан

Ход матча

20'
Лорьенте Арман
(Дойг Джош)
1:0
45'
1:1
Мартинес Лаутаро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 127
Сассуоло 3.1% (4)
X 7.9% (10)
Интер Милан 89% (113)
Все прогнозы
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Сассуоло
Ничья
Интер Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
5
Эрлич
Мартин
19
Кумбулла
Мараш
13
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
7
Энрике
Матеус
35
Липани
Лука
42
Торстведт
Кристиан
43
Дойг
Джош
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
77
Аудеро
Эмиль
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
70
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Сассуоло
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Интер Милан

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

43.5%
8.7%
47.8%
10 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:2
ТМК
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.36

Среднее время на гол

77
66

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 10 (1) 0.29
Берарди Доменико 9 (5) 0.26
Торстведт Кристиан 6 0.17
Лорьенте Арман 5 0.14
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.66
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.37
Тюрам Маркус 12 0.34
Димарко Федерико 5 0.14
Фраттези Давиде 5 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 6 1
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Торстведт Кристиан 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
6% (1)
18% (3)
Интер Милан
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

28
2

Упущенные победы

11
41
Сассуоло
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Интер Милан
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
21% (7)
53% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

24
43

Голы по времени матча

Забито

22
37
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
6
27%
4
11%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
4
18%
6
16%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
9
24%
76-90

Пропущено

32
9
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
4
13%
3
33%
31-45
4
13%
1
11%
46-60
5
16%
2
22%
61-75
9
28%
1
11%
76-90

Забито

19
42
12 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 17
24 Не забивали 17
4
21%
7
17%
1-15
5
26%
5
12%
16-30
3
16%
11
26%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
4
10%
61-75
2
11%
9
21%
76-90

Пропущено

37
11
12 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 8
3
8%
0
0%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
8
22%
4
36%
46-60
7
19%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90

Забито

41
79
26 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 31
11 Не забивали 1
10
24%
11
14%
1-15
9
22%
9
11%
16-30
7
17%
17
22%
31-45
6
15%
15
19%
46-60
5
12%
9
11%
61-75
4
10%
18
23%
76-90

Пропущено

69
20
26 В 1-м тайме 7
43 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 3
32 Не пропускали 15
9
13%
0
0%
1-15
8
12%
3
15%
16-30
9
13%
4
20%
31-45
12
17%
5
25%
46-60
12
17%
5
25%
61-75
19
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1

Результаты матчей

Сассуоло
Интер Милан

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
14 раз 41%
1
9 раз 26%
4
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
14
4
3
14
2.5
5
13
1
16
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
11
5
1
16
2.5
6
10
1
16
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
11
23
1.5
25
9
4
30
2.5
11
23
2
32
3.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 35 28 6 1 82 - 19 90
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 1:1 Заявка 35 6 9 20 41 - 71 27
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 18 4 6 8 23 - 33 18
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:1 Заявка 17 14 3 0 39 - 9 45
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Мартинес!!! Дюмфрис из аута с правого фланга вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, далее последовала скидка в центр штрафной, Санчес доставил мяч на левый угол штрафной площади, Аугусто пробил по воротам, мяч задел ногу Тольяна и пришёл к правому углу вратарской, а туда удачно набежал Мартинес, который в касание отправил мяч в сетку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Санчес разыграл корнер с Аслани и выполнил подачу с левого фланга на дальний угол вратарской, де Врей под давлением Торстведта упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 44'
    Фраттези пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в защитника "Сассуоло" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Феррари в центре поля нарушил правила против Мартинеса. В очередной раз "Интер" долго разыгрывал стандарт. 
  • 42'
    С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Сассуоло", Дюмфрис под давлением Тольяна головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 41'
    Санчес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Торстведт на своей половине поля нарушил правила против Фраттези. Игроки миланского клуба тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Лорьенте на правом фланге нарушил правила против де Врея. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 38'
    Фраттези конечно же будет стараться как минимум доиграть первый тайм, ничего особо серьёзного с полузащитником "Интера" не случилось. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Фраттези досталось в область глаза в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Интера" пауза в игре. 
  • 36'
    Мартинес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 35'
    Санчес вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Алексис неудачно сделал заброс на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • 34'
    Дюмфрис с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на дальний угол вратарской, Санчес не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 33'
    Аугусто при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Бастони, Пинамонти отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
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    • 32'
      "Интер" сейчас полностью перехватил контроль над мячом, но пока что дальше центра поля у команды Симоне Индзаги более продвинуться не получается. 
    • 31'
      Завязалась активная борьба за мяч у штрафной площади "Интера", команды долго держали мяч в воздухе, но в итоге Бастони надоело и он просто сделал скидку в руки Аудеро. 
    • Опасный момент
      30'
      Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Павар головой пробил в ближний угол ворот, Консильи при перемещении успел "отбросить" руку и выручил свою команду вновь. 
    • 29'
      "Интер" довольно близок к ответному голу, но всё же в завершении атак миланскому клубу пока что не хватает удачи. 
    • Опасный момент
      28'
      Мартинес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Сассуоло", далее мяч отскочил к Санчесу, Алексис прорвался в центр штрафной и по центру пробил по воротам, мяч полетел по центру, Консильи сложился и ногой отбил мяч, а затем уже "чёрно-зелёные" выбили мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Дойг перестарался в борьбе за мяч на половине поля миланского клуба, правила были нарушены против Фраттези. 
    • Опасный момент
      26'
      Аслани при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Дюмфрису на ближний угол штрафной площади, Дензел набежал на мяч и пробил на исполнение в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 25'
      Дюмфрис попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Торстведт грамотно поставил корпус, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от флангового защитника "Интера". 
    • 24'
      Пинамонти отправился прессинговать Аудеро после паса назад с левого фланга, голкипер "Интера" выбежал к линии штрафной площади и выбил мяч в аут. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лорьенте!!! Лорьенте выполнил передачу на ход Дойгу к лицевой линии поля по левому флангу, Джош выиграл борьбу за мяч у Дюмфриса, а затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, на мяч хорошо набежал как раз Лорьенте, который в касание сильно и точно пробил в ближнюю девятку. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Санчес в центре поля нарушил правила против Лорьенте. Игроки "Сассуоло" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 21'
      Санчес с правого фланга выполнил подачу к центру штрафной площади, Липани грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      20'
      Дюмфрис с правого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мартинес в падении в касание пробил в ближний угол ворот, мяч задел сетку с внешней стороны. 
    • Опасный момент
      19'
      Эрлич с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после рикошета мяч пришёл к линии штрафной площади, Липани в касание пробил в правый угол ворот, Аудеро в прыжке выручил свою команду. 
    • Угловой
      18'
      Лорьенте с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" сыграли без ошибок и выбили мяч на правый фланг. 
    • 17'
      Торстведт с левого угла штрафной площади после отыгрыша с Липани пробил по воротам, де Врей в подкате успел заблокировать попытку, мяч ушёл на угловой. 
    • 16'
      Лорьенте совершил рывок к левому углу штрафной площади, де Врей накрыл Армана и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      15'
      Лорьенте с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, сразу два игрока "Сассуоло" проскочили мимо мяча в довольно неплохой ситуации. 
    • 14'
      Тольян с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь от лицевой линии поля, мяч попал в ногу Аугусто и ушёл на угловой. 
    • 13'
      Тольян с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной, Лорьенте зацепился за мяч, но всё же под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 12'
      Энрике с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Павар и Дюмфрис не поняли друг друга при развитии атаки по правому флангу, Бенжамен в итоге отправил мяч в аут на ровном месте. 
    • 10'
      Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Фраттези головой сделал скидку к центру штрафной, защитники "Сассуоло" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 9'
      Бастони с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Санчес под давлением соперника не смог добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
    • Судья
      8'
      Лорьенте на правом фланге на половине поля "Интера" задел по ногам Бастони, но Маттео Маркетти вновь не стал давать свисток. 
    • 7'
      Из центра поля последовала далеко не самая лучшая передача на ход Пинамонти по правому флангу, как бы Андреа не старался, но мяч в итоге улетел в аут. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Сассуоло" от Аслани, Консильи вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Судья
      5'
      Бастони досталось в борьбе за мяч в центре поля с Энрике, но Маттео Маркетти нарушение правил не зафиксировал. 
    • 4'
      Санчес при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Фраттези и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в ногу Кумбулла, затем задел бедро Алексиса и ушёл за лицевую линию поля, будет удар от ворот. 
    • 3'
      Сегодня Симоне Индзаги провёл небольшую ротацию состава, что конечно же добавляет определённых шансов "Сассуоло" на успех. 
    • 2'
      "Сассуоло" старается начать матч с высокого прессинга, но при этом по большей части хозяева поля пока что нуждены обходиться без мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Сассуоло" играется крайне важный матч в борьбе за выживание в Серии А, команде Давиде Баллардини обязательно нужно цеплять очки в противостоянии с чемпионом Италии, а поэтому нас будет ждать интересная битва. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Интер Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    3.8% (5)
    Ничья
    7.7% (10)
    Интер Милан
    88.5% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (69)
    Меньше
    41.03% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    60.68% (71)
    Нет
    39.32% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    33.1% (43)
    0:2 Интер Милан
    25.4% (33)
    1:3 Интер Милан
    7.7% (10)
    0:1 Интер Милан
    7.7% (10)
    1:1 Ничья
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:1 Сассуоло
    2.3% (3)
    0:3 Интер Милан
    2.3% (3)
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