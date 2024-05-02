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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Сассуоло
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 45
Сассуоло 4.4% (2)
X 4.4% (2)
Интер Милан 91.1% (41)
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Ничья
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Интер Милан

История личных встреч

Сассуоло
Интер Милан

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

43.5%
8.7%
47.8%
10 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:2
ТМК
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.36

Среднее время на гол

77
66

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.82
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

34
37

Голов в среднем за матч

1.48
1.61

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 10 (1) 0.29
Берарди Доменико 9 (5) 0.26
Торстведт Кристиан 6 0.18
Лорьенте Арман 4 0.12
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.68
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.38
Тюрам Маркус 12 0.35
Димарко Федерико 5 0.15
Фраттези Давиде 5 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 6 1
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Торстведт Кристиан 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

13
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
6% (1)
18% (3)
Интер Милан
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

28
2

Упущенные победы

11
41
Сассуоло
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Интер Милан
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
21% (7)
53% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

24
43

Голы по времени матча

Забито

22
37
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
6
27%
4
11%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
4
18%
6
16%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
9
24%
76-90

Пропущено

32
9
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
4
13%
3
33%
31-45
4
13%
1
11%
46-60
5
16%
2
22%
61-75
9
28%
1
11%
76-90

Забито

19
42
12 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 17
24 Не забивали 17
4
21%
7
17%
1-15
5
26%
5
12%
16-30
3
16%
11
26%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
4
10%
61-75
2
11%
9
21%
76-90

Пропущено

37
11
12 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 8
3
8%
0
0%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
8
22%
4
36%
46-60
7
19%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90

Забито

41
79
26 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 31
11 Не забивали 1
10
24%
11
14%
1-15
9
22%
9
11%
16-30
7
17%
17
22%
31-45
6
15%
15
19%
46-60
5
12%
9
11%
61-75
4
10%
18
23%
76-90

Пропущено

69
20
26 В 1-м тайме 7
43 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 3
32 Не пропускали 15
9
13%
0
0%
1-15
8
12%
3
15%
16-30
9
13%
4
20%
31-45
12
17%
5
25%
46-60
12
17%
5
25%
61-75
19
28%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1

Результаты матчей

Сассуоло
Интер Милан

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
14 раз 41%
1
9 раз 26%
4
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
5
12
1.5
14
4
3
14
2.5
5
13
1
16
3.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
11
5
1
16
2.5
6
10
1
16
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
11
23
1.5
25
9
4
30
2.5
11
23
2
32
3.5
9
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Сассуоло 4.4% (2)
    X 4.4% (2)
    Интер Милан 91.1% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Интер Милан
    6.40
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    5.75
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    Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    4.4% (2)
    Ничья
    4.4% (2)
    Интер Милан
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    31.1% (14)
    0:2 Интер Милан
    28.9% (13)
    1:3 Интер Милан
    8.9% (4)
    0:1 Интер Милан
    6.7% (3)
    2:1 Сассуоло
    4.4% (2)
    2:3 Интер Милан
    4.4% (2)
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