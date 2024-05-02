Тур: 35. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Позже
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Главный тренер: Баллардини Давиде
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Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Сассуоло
Интер Милан
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
43.5%
8.7%
47.8%
10 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
39.1%
21.7%
39.2%
9 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.4%
47.8%
34.8%
4 победы 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.36
Среднее время на гол
77
66
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.82
1.83
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
34
37
Голов в среднем за матч
1.48
1.61
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|10 (1)
|0.29
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.26
|Торстведт Кристиан
|6
|0.18
|Лорьенте Арман
|4
|0.12
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.68
|Чалханоглу Хакан
|13 (10)
|0.38
|Тюрам Маркус
|12
|0.35
|Димарко Федерико
|5
|0.15
|Фраттези Давиде
|5
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.09
|Ачерби Франческо
|3
|0.09
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Арнаутович Марко
|2
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|6
|1
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Торстведт Кристиан
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|1
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Интер Милан
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
11% (2)
89% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
11% (2)
61% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
13
2
Сассуоло
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
76% (13)
6% (1)
18% (3)
Интер Милан
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
28
2
Упущенные победы
11
41
Сассуоло
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
21% (7)
29% (10)
Интер Милан
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
21% (7)
53% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
31
9
Упущенные победы
24
43
Голы по времени матча
Забито
22
37
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
6
27%
4
11%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
4
18%
6
16%
31-45
4
18%
9
24%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
9
24%
76-90
Пропущено
32
9
14 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 7
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
22%
16-30
4
13%
3
33%
31-45
4
13%
1
11%
46-60
5
16%
2
22%
61-75
9
28%
1
11%
76-90
Забито
19
42
12 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 17
24 Не забивали 17
4
21%
7
17%
1-15
5
26%
5
12%
16-30
3
16%
11
26%
31-45
2
11%
6
14%
46-60
3
16%
4
10%
61-75
2
11%
9
21%
76-90
Пропущено
37
11
12 В 1-м тайме 2
25 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 8
3
8%
0
0%
1-15
4
11%
1
9%
16-30
5
14%
1
9%
31-45
8
22%
4
36%
46-60
7
19%
3
27%
61-75
10
27%
2
18%
76-90
Забито
41
79
26 В 1-м тайме 37
15 Во 2-м тайме 42
15 Забивали первыми 31
11 Не забивали 1
10
24%
11
14%
1-15
9
22%
9
11%
16-30
7
17%
17
22%
31-45
6
15%
15
19%
46-60
5
12%
9
11%
61-75
4
10%
18
23%
76-90
Пропущено
69
20
26 В 1-м тайме 7
43 Во 2-м тайме 13
19 Пропускали первыми 3
32 Не пропускали 15
9
13%
0
0%
1-15
8
12%
3
15%
16-30
9
13%
4
20%
31-45
12
17%
5
25%
46-60
12
17%
5
25%
61-75
19
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2
Интер Милан
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1
Результаты матчей
Сассуоло
Интер Милан
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
14 раз 41%
1
9 раз 26%
4
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
512
144
314
513
116
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
611
115
116
610
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
1123
259
430
1123
232
925
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан
Исход игры
Сассуоло
4.4% (2)
Ничья
4.4% (2)
Интер Милан
91.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
60.47% (26)
Меньше
39.53% (17)
Обе команды забьют
Да
60.47% (26)
Нет
39.53% (17)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
31.1% (14)
0:2 Интер Милан
28.9% (13)
1:3 Интер Милан
8.9% (4)
0:1 Интер Милан
6.7% (3)
2:1 Сассуоло
4.4% (2)
2:3 Интер Милан
4.4% (2)
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