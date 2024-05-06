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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Салернитана
1:0
Первый тайм: 34'
Аталанта
0'
1:0
18' Гол
Чауна Лум

Ход матча

18'
Чауна Лум
(Виньято Эмануэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 124
Салернитана 1.6% (2)
X 4.8% (6)
Аталанта 93.5% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Салернитана
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фиорилло
Винченцо
4
Пасалидис
Триантафиллос
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
55
Виньято
Эмануэль
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
4
Хин
Исак
42
Скальвини
Джорджио
33
Хатебур
Ханс
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
59
Миранчук
Алексей
11
Лукман
Адемола
90
Скамакка
Джанлука
Салернитана
3-4-2-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Аталанта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
СA
8:2
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

4.33
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.17
Чауна Лум 4 0.11
Диа Булайе 4 (1) 0.11
Кастанос Григорис 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.32
Лукман Адемола 9 0.26
Скамакка Джанлука 9 0.26
Де Кетеларе Шарль 7 (1) 0.21
Эдерсон Хонорато 6 0.18
Пашалич Марио 5 (1) 0.15
Миранчук Алексей 3 0.09
Сапата Дуван 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Цортеа Надир 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Башич Тома 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Самбья Саломон 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Пашалич Марио 2 0
Цортеа Надир 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Аталанта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

15
12
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Аталанта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
6

Упущенные победы

6
32
Салернитана
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Аталанта
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

35
8

Упущенные победы

21
44

Голы по времени матча

Забито

17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
1
6%
5
19%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
6
35%
3
11%
61-75
3
18%
6
22%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
16%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
6
25%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
14
44%
6
25%
76-90

Забито

11
35
7 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 18
3
27%
4
11%
1-15
3
27%
4
11%
16-30
1
9%
8
23%
31-45
4
36%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
8
23%
76-90

Пропущено

39
12
23 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
8
21%
1
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
9
23%
3
25%
31-45
5
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
11
28%
3
25%
76-90

Забито

28
62
12 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 23
14 Не забивали 4
4
14%
9
15%
1-15
5
18%
8
13%
16-30
3
11%
13
21%
31-45
7
25%
11
18%
46-60
6
21%
7
11%
61-75
3
11%
14
23%
76-90

Пропущено

71
36
34 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 20
13
18%
4
11%
1-15
8
11%
3
8%
16-30
13
18%
9
25%
31-45
9
13%
7
19%
46-60
3
4%
4
11%
61-75
25
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Аталанта

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
1
4
13
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
29
4
7
27
1.5
19
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 34 17 6 11 61 - 38 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 1:0 Заявка 35 3 9 23 27 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 0:1 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 1:0 Заявка 18 2 5 11 16 - 34 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 0:1 Заявка 18 6 4 8 26 - 26 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 1:0 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    33'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аталанты". Лукман выполнил навес в центр штрафной, сразу несколько игроков гостей высоко выпрыгнули, но ни один из них не сумел пробить головой. 
  • 32'
    Очередная позиционная атака от "Аталанты" закончилась ничем. Никак не могут гости найти свободные зоны в обороне соперника, поэтому приходится играть назад своему голкиперу и защитникам. 
  • 31'
    Заметно, что хозяева, на которых турнирное положение не давит, выглядят раскрепощённо, а вот футболисты "Аталанты", такое ощущение, очень волнуются и никак не могут найти свою игру. 
  • 30'
    Скамакка получил мяч перед штрафной соперника и с правой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку сумел заблокировать Фасио. Тяжеловато выглядит атакующая линия "Аталанты". 
  • 29'
    Лукман зацепился за мяч в штрафной соперника, однако против него оказалось сразу три защитника, которые смогли выбить сферу у игрока "Аталанты". Очень насыщенная оборона у хозяев. 
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Хатебур с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, Скамакка выиграл верховое единоборство у защитника, но с хорошей позиции пробил точно в руки голкиперу!
  • 27'
    Напомню, что "Аталанта" продолжает борьбу в Лиге Европы. В прошлый четверг команда Джан Пьеро Гасперини сыграла первый полуфинальный матч во Франции с "Марселем". Встреча завершилась со счётом 1-1, а уже в ближайший четверг в Бергамо пройдёт ответная битва этого противостояния. 
  • 26'
    Задумчив Джан Пьеро Гасперини. Думаю, ожидал тренер "Аталанты" сегодня непростого матча, однако быстро пропущенный мяч вряд ли входил в его планы. Посмотрим, чем смогут ответить "бергамаски". 
  • Опасный момент
    25'
    ШАНСИЩЕ! Скамакка с правого фланга выполнил навес к линии вратарской, Лукман выскочил из-за спин защитников и с близкого расстояния пробил рядом с левой штангой!
  • 24'
    Лукман по центру протащил мяч к штрафной соперника, а затем отдал разрезающий пас вперёд. Скамакка не понял задумку партнёра, и сфера спокойно прикатилась в руки Фиорилло. 
  • Судья
    23'
    Кулибали из глубины отдал пас в правую часть штрафной соперника, Самбья на высокой скорости рвался вперёд и упал на газон в борьбе со Скальвини. Феличиани никак на этот момент не отреагировал. 
  • 22'
    Засчитывается гол "Салернитаны", а это значит, что теперь игра будет гораздо интереснее. Гостям сегодня очки терять противопоказано, тем более с соперником, который уже точно вылетел в Серию В. 
  • Видеоповтор
    21'
    VAR впервые включается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Чауна, который мог забраться в небольшой офсайд. Посмотрим, чем закончится проверка. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЧАУНА! А вот это очень неожиданно! Виньято успел в борьбе с двумя защитниками протолкнуть мяч на правый фланг, Чауна сферу получил, ворвался в штрафную, а затем с левой ноги пробил точнёхонько в дальний угол!
  • Травма, повреждение
    19'
    Скальвини в центре поля вёл борьбу за мяч с Иквуемеси и упал на газон, схватившись за лицо. Рефери нарушения со стороны форварда "Салернитаны" не усмотрел, а вот защитник гостей пока подняться на ноги не может. 
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    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТ! Эдерсон слева ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Скамакка сферу получил, развернулся и с убойной позиции пробил по воротам, но эты попытку заблокировал защитник!
    • 17'
      На чужой половине поля пытаются прессинговать футболисты "Аталанты" своего соперника. однако хозяева очень часто используют длинные передачи, поэтому им довольно легко удаётся выбираться в центр поля. 
    • 16'
      Миранчук с правого фланга выполнил перспективный навес к дальней штанге, а там внимательно сыграл Пасалидис и головой вынес сферу подальше от владений Фиорилло. 
    • 15'
      Миранчук из глубины выполнил навес в штрафную соперника, Скальвини подключился к атаке и на левом краю пытался за мяч зацепиться, вот только передача россиянина получилась слишком высокой. 
    • 14'
      Удалось футболистам "Салернитаны" отодвинуть игру от своих ворот. Теперь уже хозяева ищут варианты на чужой половине поля, однако подобраться к владениям Карнесекки крайне непросто. 
    • 13'
      Самбья прорвался вперёд по правому флангу и выполнил навес в центр штрафной, Иквуемеси до мяча не дотянулся, а Де Рон панически вынес снаряд за боковую. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Скамакка активно вёл борьбу на чужой половине поля и в верховом единоборстве нарушил правила против Фасио. Феличиани находился рядом и сразу же дал свисток. 
    • 11'
      Чауна получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и пытался навесить в центр, вот только мяч с ноги свалился и улетел за владения Карнесекки. 
    • 10'
      Огромное преимущество в стартовые минуты по владению мячом у "Аталанты". Гости спокойно перекатывают сферу на чужой половине поля, а хозяева всей командой "вжаты" в свою штрафную. 
    • Опасный момент
      9'
      МОМЕНТ! Скамакка пяткой отдал классную передачу в правую часть штрафной соперника, Миранчук в одно касание с левой ноги пробил в дальний угол, но сфера прошла рядом со штангой!
    • 8'
      Лукман получил мяч перед штрафной соперника, красиво убрал на ложном замахе защитника, а затем с правой ноги с выгодной позиции пробил сильно выше перекладины. 
    • 7'
      Дзаппакоста после хорошей передачи из глубины рвался вперёд по левой бровке, однако против него уверенно сыграл Фасио, сумевший вынести снаряд у игрока "Аталанты". 
    • Фол, нарушение
      6'
      Самбья вступил в активный прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Дзаппакосты. Пока абсолютно ничего не могут придумать хозяева на чужой половине поля. 
    • 5'
      Миранчук получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника и отдал классный пас к одиннадцатиметровой отметке, Скамакка здорово открылся, но остановить сферу не сумел. 
    • 4'
      Хатебур с правого фланга выполнил навес в штрафную соперника, но найти Скамакку этой передачей не получилось. Сфера ушла за лицевую, и хозяева продолжат игру от своих ворот. 
    • 3'
      Кулибали в центре поля отдал неточную передачу, Лукман сферой завладел, однако рваться вперёд не стал, а просто сохранил владение для своей команды. Довольно спокойно начинается наша встреча. 
    • 2'
      Футболисты "Салернитаны" вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, гости играют в белом комплекте. Ворота Карнесекки в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Аталанта

    Исход игры
    Салернитана
    1.6% (2)
    Ничья
    4.7% (6)
    Аталанта
    93.7% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    36.2% (46)
    0:2 Аталанта
    25.2% (32)
    1:3 Аталанта
    10.2% (13)
    0:1 Аталанта
    7.1% (9)
    0:3 Аталанта
    5.5% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:0 Салернитана
    1.6% (2)
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