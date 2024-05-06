Напомню, что "Аталанта" продолжает борьбу в Лиге Европы. В прошлый четверг команда Джан Пьеро Гасперини сыграла первый полуфинальный матч во Франции с "Марселем". Встреча завершилась со счётом 1-1, а уже в ближайший четверг в Бергамо пройдёт ответная битва этого противостояния.

ОПАСНО! Хатебур с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, Скамакка выиграл верховое единоборство у защитника, но с хорошей позиции пробил точно в руки голкиперу!

Лукман зацепился за мяч в штрафной соперника, однако против него оказалось сразу три защитника, которые смогли выбить сферу у игрока "Аталанты". Очень насыщенная оборона у хозяев.

Скамакка получил мяч перед штрафной соперника и с правой ноги пробил по воротам, вот только эту попытку сумел заблокировать Фасио. Тяжеловато выглядит атакующая линия "Аталанты".

Заметно, что хозяева, на которых турнирное положение не давит, выглядят раскрепощённо, а вот футболисты "Аталанты", такое ощущение, очень волнуются и никак не могут найти свою игру.

Очередная позиционная атака от "Аталанты" закончилась ничем. Никак не могут гости найти свободные зоны в обороне соперника, поэтому приходится играть назад своему голкиперу и защитникам.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аталанты". Лукман выполнил навес в центр штрафной, сразу несколько игроков гостей высоко выпрыгнули, но ни один из них не сумел пробить головой.

26' Задумчив Джан Пьеро Гасперини. Думаю, ожидал тренер "Аталанты" сегодня непростого матча, однако быстро пропущенный мяч вряд ли входил в его планы. Посмотрим, чем смогут ответить "бергамаски".

25' ШАНСИЩЕ! Скамакка с правого фланга выполнил навес к линии вратарской, Лукман выскочил из-за спин защитников и с близкого расстояния пробил рядом с левой штангой!

24' Лукман по центру протащил мяч к штрафной соперника, а затем отдал разрезающий пас вперёд. Скамакка не понял задумку партнёра, и сфера спокойно прикатилась в руки Фиорилло.

23' Кулибали из глубины отдал пас в правую часть штрафной соперника, Самбья на высокой скорости рвался вперёд и упал на газон в борьбе со Скальвини. Феличиани никак на этот момент не отреагировал.

22' Засчитывается гол "Салернитаны", а это значит, что теперь игра будет гораздо интереснее. Гостям сегодня очки терять противопоказано, тем более с соперником, который уже точно вылетел в Серию В.

21' VAR впервые включается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты положение Чауна, который мог забраться в небольшой офсайд. Посмотрим, чем закончится проверка.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ЧАУНА! А вот это очень неожиданно! Виньято успел в борьбе с двумя защитниками протолкнуть мяч на правый фланг, Чауна сферу получил, ворвался в штрафную, а затем с левой ноги пробил точнёхонько в дальний угол!