Тур: 35. Стадион: Аречи. Главный судья: Феличиани Эрманно
Позже
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
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-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Салернитана
Аталанта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
4.33
0.5
Среднее время на гол
20
180
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.18
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.12
|Кастанос Григорис
|3
|0.09
|Чауна Лум
|3
|0.09
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|11 (2)
|0.33
|Лукман Адемола
|9
|0.27
|Скамакка Джанлука
|9
|0.27
|Де Кетеларе Шарль
|7 (1)
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.18
|Пашалич Марио
|5 (1)
|0.15
|Миранчук Алексей
|3
|0.09
|Сапата Дуван
|3
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кандрева Антонио
|5
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Самбья Саломон
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Аталанта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
15
12
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Аталанта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
34
6
Упущенные победы
6
32
Салернитана
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Аталанта
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
35
8
Упущенные победы
21
44
Голы по времени матча
Забито
17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
1
6%
5
19%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
6
35%
3
11%
61-75
3
18%
6
22%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
16%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
6
25%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
14
44%
6
25%
76-90
Забито
11
35
7 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 18
3
27%
4
11%
1-15
3
27%
4
11%
16-30
1
9%
8
23%
31-45
4
36%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
8
23%
76-90
Пропущено
39
12
23 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
8
21%
1
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
9
23%
3
25%
31-45
5
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
11
28%
3
25%
76-90
Забито
28
62
12 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 23
14 Не забивали 4
4
14%
9
15%
1-15
5
18%
8
13%
16-30
3
11%
13
21%
31-45
7
25%
11
18%
46-60
6
21%
7
11%
61-75
3
11%
14
23%
76-90
Пропущено
71
36
34 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 20
13
18%
4
11%
1-15
8
11%
3
8%
16-30
13
18%
9
25%
31-45
9
13%
7
19%
46-60
3
4%
4
11%
61-75
25
35%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0
Результаты матчей
Салернитана
Аталанта
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
151
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
143
314
89
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1915
Больше Меньше
294
727
1914
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Аталанта
Исход игры
Салернитана
3.8% (2)
Ничья
3.8% (2)
Аталанта
92.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
52% (26)
Нет
48% (24)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
36.5% (19)
0:2 Аталанта
26.9% (14)
1:3 Аталанта
11.5% (6)
0:1 Аталанта
7.7% (4)
0:3 Аталанта
5.8% (3)
1:0 Салернитана
3.8% (2)
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