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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Салернитана
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 52
Салернитана 3.8% (2)
X 3.8% (2)
Аталанта 92.3% (48)
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История личных встреч

Салернитана
Аталанта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
СA
8:2
СA
1:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

4.33
0.5

Среднее время на гол

20
180

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.18
Диа Булайе 4 (1) 0.12
Кастанос Григорис 3 0.09
Чауна Лум 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.33
Лукман Адемола 9 0.27
Скамакка Джанлука 9 0.27
Де Кетеларе Шарль 7 (1) 0.21
Эдерсон Хонорато 6 0.18
Пашалич Марио 5 (1) 0.15
Миранчук Алексей 3 0.09
Сапата Дуван 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Цортеа Надир 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Башич Тома 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Самбья Саломон 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Пашалич Марио 2 0
Цортеа Надир 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0

Результаты матчей

Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Аталанта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

15
12
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Аталанта
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

34
6

Упущенные победы

6
32
Салернитана
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Аталанта
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (9)
27% (9)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

35
8

Упущенные победы

21
44

Голы по времени матча

Забито

17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
1
6%
5
19%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
5
19%
31-45
3
18%
4
15%
46-60
6
35%
3
11%
61-75
3
18%
6
22%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
5
16%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
4
13%
6
25%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
14
44%
6
25%
76-90

Забито

11
35
7 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 12
26 Не забивали 18
3
27%
4
11%
1-15
3
27%
4
11%
16-30
1
9%
8
23%
31-45
4
36%
7
20%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
0
0%
8
23%
76-90

Пропущено

39
12
23 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
8
21%
1
8%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
9
23%
3
25%
31-45
5
13%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
11
28%
3
25%
76-90

Забито

28
62
12 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 23
14 Не забивали 4
4
14%
9
15%
1-15
5
18%
8
13%
16-30
3
11%
13
21%
31-45
7
25%
11
18%
46-60
6
21%
7
11%
61-75
3
11%
14
23%
76-90

Пропущено

71
36
34 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 20
24 Пропускали первыми 9
31 Не пропускали 20
13
18%
4
11%
1-15
8
11%
3
8%
16-30
13
18%
9
25%
31-45
9
13%
7
19%
46-60
3
4%
4
11%
61-75
25
35%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2
Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0

Результаты матчей

Салернитана
Аталанта

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 44%
1
12 раз 35%
2
7 раз 21%
1
10 раз 30%
2
10 раз 30%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
1
4
13
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
15
0.5
Больше Меньше
29
4
7
27
1.5
19
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

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    • Прогнозы 52
    Салернитана 3.8% (2)
    X 3.8% (2)
    Аталанта 92.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Аталанта
    8.90
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    8.80
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    5.45
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    Прогнозы на матч Салернитана - Аталанта

    Исход игры
    Салернитана
    3.8% (2)
    Ничья
    3.8% (2)
    Аталанта
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    36.5% (19)
    0:2 Аталанта
    26.9% (14)
    1:3 Аталанта
    11.5% (6)
    0:1 Аталанта
    7.7% (4)
    0:3 Аталанта
    5.8% (3)
    1:0 Салернитана
    3.8% (2)
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    Салернитана
    Аталанта
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