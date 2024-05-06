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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
0:0
Первый тайм: 41'
Наполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 137
Удинезе 9.5% (13)
X 27% (37)
Наполи 63.5% (87)
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40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
6
Саррага
Ойер
24
Самарджич
Лазар
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
29
Линдстрём
Йеспер
Удинезе
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Наполи

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.16

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

47
20

Голов в среднем за матч

2.47
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.88
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.2
Товен Флорьян 5 (1) 0.14
Перейра Роберто 5 (1) 0.14
Самарджич Лазар 4 0.11
Пайеро Мартин 2 0.06
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 14 (3) 0.4
Кварацхелия Хвича 10 0.29
Политано Маттео 8 (2) 0.23
Распадори Джакомо 5 0.14
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.09
Ррахмани Амир 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Перес Неуэн 6 1
Пайеро Мартин 6 1
Уолас Соуза 7 0
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Ррахмани Амир 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Удинезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

15
4
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

12
22
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Наполи
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

27
26

Голы по времени матча

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
1
6%
1
4%
1-15
5
28%
4
14%
16-30
5
28%
5
18%
31-45
5
28%
6
21%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
0
0%
8
29%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
5
18%
3
17%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
21%
3
17%
31-45
2
7%
5
28%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
11
39%
3
17%
76-90

Забито

14
24
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
8
35%
7
28%
76-90

Забито

32
52
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 11
11 Не забивали 11
2
6%
1
2%
1-15
6
19%
7
13%
16-30
7
22%
10
19%
31-45
10
31%
7
13%
46-60
5
16%
12
23%
61-75
2
6%
15
29%
76-90

Пропущено

51
43
24 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 28
5
10%
4
9%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
15
29%
29%
6
14%
31-45
3
6%
9
21%
46-60
5
10%
8
19%
61-75
19
37%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4
Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0

Результаты матчей

Удинезе
Наполи

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
0
11 раз 32%
2
11 раз 32%
1
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
5
12
1.5
9
8
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
8
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
23
11
7
27
1.5
17
17
2
32
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 0:0 Заявка 35 13 12 10 52 - 43 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 0:0 Заявка 35 4 18 13 33 - 52 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 0:0 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 0:0 Заявка 18 1 10 7 20 - 28 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 0:0 Заявка 18 7 6 5 28 - 18 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 0:0 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Уолас Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Осимхен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удинезе пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Удинезе: 27%, Наполи: 73%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Наполи
    • 35'
      Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Ррахмани Амир успешно блокирует удар.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 137
    Удинезе 9.5% (13)
    X 27% (37)
    Наполи 63.5% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Наполи
    4.40
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    4.10
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Наполи

    Исход игры
    Удинезе
    9.4% (13)
    Ничья
    27.3% (38)
    Наполи
    63.3% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.74% (71)
    Меньше
    38.26% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    41.7% (58)
    1:1 Ничья
    20.1% (28)
    0:1 Наполи
    4.3% (6)
    0:2 Наполи
    3.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    2:1 Удинезе
    2.9% (4)
    1:3 Наполи
    2.2% (3)
    1:0 Удинезе
    2.2% (3)
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