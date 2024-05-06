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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Удинезе
1:1
Конец матча
Наполи
0'
0:1
51' Гол
Осимхен Виктор
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Осимхен Виктор
1:1
90' Гол
Саксесс Исаак
90'+6

Ход матча

51'
0:1
Осимхен Виктор
(Политано Маттео)
53'
Саксесс Исаак
Бреннер
 
54'
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
 
69'
Эбоселе Фести
Эхизибуэ Кингсли
 
73'
 
Траоре Хамед
Каюсте Йенс
80'
 
Осимхен Виктор
81'
 
Нгонж Сириль
Линдстрём Йеспер
87'
Земура Джордан
Камара Хассан
 
87'
 
Симеоне Джованни
Осимхен Виктор
90'
Саксесс Исаак
(Кристенсен Томас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 256 Количество передач 586
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 140
Удинезе 9.3% (13)
X 27.1% (38)
Наполи 63.6% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
6
Саррага
Ойер
24
Самарджич
Лазар
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
29
Линдстрём
Йеспер
Удинезе
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Наполи

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

34 матча

14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

СA
4:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:1
СA
0:4
СA
5:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:2
СA
0:3
СA
4:2
К
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
3:1
К
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.16

Среднее время на гол

79
77

Всего голов

47
20

Голов в среднем за матч

2.47
1.33

Среднее время на гол

36
67

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.88
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.2
Товен Флорьян 5 (1) 0.14
Перейра Роберто 5 (1) 0.14
Самарджич Лазар 4 0.11
Пайеро Мартин 2 0.06
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Саксесс Исаак 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Кристенсен Томас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 15 (3) 0.43
Кварацхелия Хвича 10 0.29
Политано Маттео 8 (2) 0.23
Распадори Джакомо 5 0.14
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.09
Ррахмани Амир 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Оливера Матиас 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Перес Неуэн 6 1
Пайеро Мартин 6 1
Уолас Соуза 7 0
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Ррахмани Амир 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Удинезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

12
22
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Наполи
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

28
27

Голы по времени матча

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
1
5%
1
3%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
5
26%
7
24%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
1
5%
8
28%
76-90

Пропущено

29
19
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
17%
3
16%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
11
38%
4
21%
76-90

Забито

14
24
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
8
35%
7
28%
76-90

Забито

33
53
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
2
6%
1
2%
1-15
6
18%
7
13%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
10
30%
8
15%
46-60
5
15%
12
23%
61-75
3
9%
15
28%
76-90

Пропущено

52
44
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 29
5
10%
4
9%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
15
29%
6
14%
31-45
4
8%
9
20%
46-60
5
10%
8
18%
61-75
19
37%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4
Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0

Результаты матчей

Удинезе
Наполи

Точный счет

1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
7 раз 39%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
10 раз 29%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
1
7 раз 20%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
4
5
13
1.5
9
8
2
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
7
2
15
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
24
11
7
28
1.5
17
18
2
33
2.5
6
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Удинезе: 32%, Наполи: 68%.
  • 96'
    Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Кристенсен Томас из команды Удинезе заходит слишком далеко, он валит Оливера Матиас.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 140
    Удинезе 9.3% (13)
    X 27.1% (38)
    Наполи 63.6% (89)
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