Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

90' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Наполи

89' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тактическая замена. Камара Хассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Наполи

85' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' О, нет. Из многообещающей позиции Осимхен Виктор из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

85' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Феррейра Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Наполи отменен из-за положения "вне игры".

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Наполи

80' Лоботка Станислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Линдстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Политано Маттео пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Саксесс Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

69' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Наполи

65' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Удар от ворот произведет Наполи

62' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Наполи

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Дэвис Кинан пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

60' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Наполи

58' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

56' Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Оливера Матиас из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

51' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Бреннер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.