Тур: 35. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
0:1
51' ГолОсимхен Виктор
80' Undefined phrase: football_event_Осимхен Виктор
1:1
90' ГолСаксесс Исаак
90'+6
Ход матча
51'
53'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
256 Количество передач 586
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
8.10 Точный счёт – 1:2
-
3.70 Победа «Удинезе»
-
1.70 Обе команды забьют
-
2.00 Победа "Наполи"
-
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
22
Бреннер
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пейчич ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Наполи
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
34 матча
14.7%
26.5%
58.8%
5 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.6%
50%
32.4%
6 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.16
Среднее время на гол
79
77
Всего голов
47
20
Голов в среднем за матч
2.47
1.33
Среднее время на гол
36
67
Всего голов
64
42
Голов в среднем за матч
1.88
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.2
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.14
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.14
|Самарджич Лазар
|4
|0.11
|Пайеро Мартин
|2
|0.06
|Уолас Соуза
|2
|0.06
|Саррага Ойер
|2
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Кристенсен Томас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|0.43
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.29
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.23
|Распадори Джакомо
|5
|0.14
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.09
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Оливера Матиас
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Перес Неуэн
|6
|1
|Пайеро Мартин
|6
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
16
5
Удинезе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Наполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
12
22
Удинезе
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Наполи
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
28
27
Голы по времени матча
Забито
19
29
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
1
5%
1
3%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
5
26%
7
24%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
1
5%
8
28%
76-90
Пропущено
29
19
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
5
17%
3
16%
1-15
1
3%
2
11%
16-30
6
21%
3
16%
31-45
3
10%
5
26%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
11
38%
4
21%
76-90
Забито
14
24
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
3
21%
8
33%
61-75
2
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
25
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
13%
4
16%
16-30
9
39%
3
12%
31-45
1
4%
4
16%
46-60
2
9%
6
24%
61-75
8
35%
7
28%
76-90
Забито
33
53
15 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
2
6%
1
2%
1-15
6
18%
7
13%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
10
30%
8
15%
46-60
5
15%
12
23%
61-75
3
9%
15
28%
76-90
Пропущено
52
44
24 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 29
5
10%
4
9%
1-15
4
8%
6
14%
16-30
15
29%
6
14%
31-45
4
8%
9
20%
46-60
5
10%
8
18%
61-75
19
37%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2
Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4
Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0
Результаты матчей
Удинезе
Наполи
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
7 раз 39%
1
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
10 раз 29%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
1
7 раз 20%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
134
513
98
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
117
215
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2411
728
1718
233
629
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|67 - 42
|71
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|53 - 44
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|7.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11