Тур: 32. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Jacob Karlsen
0'
0:1
12' ГолФенгер Макс
1:1
51' ГолJakob Nielsen
56' Желтая карточкаТрибулл Том
2:1
76' ГолВестергорд Магнус
90' Желтая карточкаФенгер Макс
90'+16
Ход матча
12'
0:1
51'
1:1
56'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
0 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
478 Количество передач 464
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
58
Мантл
Нико
15
Йенсен
Исак
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
18
Max
Ejdum
30
Фенгер
Макс
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Радич СтипеЗащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
-
18 Max EjdumПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Фенгер МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ДжеймсЗащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Оденсе
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
23 матча
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
23
Голов в среднем за матч
0.67
1.64
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
1.33
Среднее время на гол
46
67
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anosike Ementa
|8
|0.25
|Йенсен Исак
|7
|0.22
|Ибрагим Саид
|3
|0.09
|Sergio Andrade
|2
|0.06
|Вестергорд Магнус
|2
|0.06
|Сёндергаард Мадс
|2
|0.06
|Бонде Якуб
|2
|0.06
|Абубакари Малик
|2
|0.06
|Jakob Nielsen
|2
|0.06
|Аниембе Даниэль
|1
|0.03
|Жуниор Ренато
|1
|0.03
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|Томас Найджел
|1
|0.03
|Бундгаард Оливер
|1
|0.03
|Джатта Алассана
|1
|0.03
|Залетел Жан
|1
|0.03
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.03
|Гроннинг Йеппе
|0
|0
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|8
|0.25
|Кадри Башким
|7 (1)
|0.22
|Luca Kjerrumgaard
|4
|0.13
|Хаяль Рами
|3 (1)
|0.09
|Фенгер Макс
|3
|0.09
|Микельсон Николас
|2
|0.06
|Манне Аласана
|2
|0.06
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.03
|Max Ejdum
|1
|0.03
|Трибулл Том
|1
|0.03
|Хеландер Филип
|1
|0.03
|Тонгья Франко
|1
|0.03
|Tobias Slotsager
|1
|0.03
|Charly Horneman
|1
|0.03
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.03
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Nicklas Mouritzen
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|6
|1
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|Anosike Ementa
|6
|0
|Сёндергаард Мадс
|5
|0
|Жуниор Ренато
|3
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Аниембе Даниэль
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Бундгаард Оливер
|3
|0
|Залетел Жан
|2
|0
|Sergio Andrade
|2
|0
|Srdjan Kuzmic
|2
|0
|Бонде Якуб
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мантл Нико
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|Йенсен Исак
|1
|0
|Педерсен Лукас Лунд
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|10
|0
|Трибулл Том
|7
|1
|Манне Аласана
|6
|0
|Хаяль Рами
|5
|0
|Don Deedson Louicius
|5
|0
|Хеландер Филип
|3
|0
|Bjoern Paulsen
|3
|0
|Tobias Slotsager
|3
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Max Ejdum
|1
|0
|Markus Gustav Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Оденсе
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
10
Виборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Оденсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
26
Упущенные победы
10
6
Виборг
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Оденсе
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (17)
41% (13)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
30
30
Упущенные победы
18
16
Голы по времени матча
Забито
26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
1
4%
7
29%
29%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
7
27%
6
25%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 11
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
28%
8
44%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Пропущено
29
30
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
6
20%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
8
28%
8
27%
76-90
Забито
39
37
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
3
8%
10
27%
1-15
8
21%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
13
33%
7
19%
76-90
Пропущено
47
48
20 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 26
6
13%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
9
19%
4
8%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
13
28%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1
Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Раннерс 2:0 Видовре - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 1:2 Вайле - Оденсе 3:2
Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2
Результаты матчей
Виборг
Оденсе
Точный счет
2:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 38%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Виборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
106
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
313
79
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
257
1319
923
329
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|5
|7
|59 - 40
|62
|2.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|3.
|31
|18
|4
|9
|63 - 37
|58
|4.
|31
|16
|9
|6
|59 - 33
|57
|5.
|31
|10
|11
|10
|39 - 44
|41
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|9
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7