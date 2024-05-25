Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хаяль Рами из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Матч возобновлен

89' Матч прерван

88' Матч приостановлен из-за петард на поле

87' Гроннинг Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Мантл Нико взял и забрал мяч на выходе

86' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Markus Gustav Jensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Виборг

82' Бьёрн Паульсен из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

82' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Aske Adelgaard из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Дон Дидсон Луисиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Виборг

76' Г О О О О Л - Вестергорд Магнус забивает с левой ноги!

76' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Виборг

69' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хорошую попытку сделал Дон Дидсон Луисиус . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Оливер Бундгар Кристенсен успешно блокирует удар.

69' Удар от ворот произведет Виборг

68' Оооо... вот это был удар! Luca Kjerrumgaard должен был забить с этой позиции.

68' Кадри Башким из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Виборг

64' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Max Ejdum выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Сержиу Андраде пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем

59' Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Трибулл Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Виборг

53' Кадри Башким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

51' Оливер Бундгар Кристенсен сделал ключевой пас для гола!

51' Г О О О О Л - Jakob Vester забивает с левой ноги!

51' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Max Ejdum выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оливер Бундгар Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бюрги Николас из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.