  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Виборг
2:1
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
12' Гол
Фенгер Макс
1:1
51' Гол
Jakob Nielsen
56' Желтая карточка
Трибулл Том
2:1
76' Гол
Вестергорд Магнус
90' Желтая карточка
Фенгер Макс
90'+16

Ход матча

12'
0:1
Фенгер Макс
(Овюсу Лерой)
51'
Jakob Nielsen
(Anosike Ementa)
1:1
56'
 
Трибулл Том
61'
 
Don Deedson Louicius
Max Ejdum
68'
Вестергорд Магнус
Jakob Nielsen
 
68'
Ибрагим Саид
Sergio Andrade
 
72'
 
Markus Gustav Jensen
Манне Аласана
72'
 
Хаяль Рами
Кадри Башким
76'
Вестергорд Магнус
(Anosike Ementa)
2:1
82'
 
Nicklas Mouritzen
Овюсу Лерой
82'
 
Гомес Джеймс
Aske Adelgaard
84'
Жуниор Ренато
Йенсен Исак
 
84'
Гроннинг Йеппе
Сёндергаард Мадс
 
89'
Якобс Ями
Гроннинг Йеппе
 
90'
 
Фенгер Макс

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 478 Количество передач 464
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

58
Мантл
Нико
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
37
Jakob
Nielsen
18
Мбом
Жан-Мануэль
6
Сёндергаард
Мадс
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
16
Ресхольт-Мюра
Вильяр
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
15
Трибулл
Том
18
Max
Ejdum
9
Кадри
Башким
17
Luca
Kjerrumgaard
30
Фенгер
Макс
Виборг
4-3-3
Оденсе
4-3-1-2

История личных встреч

Виборг
Оденсе

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

23 матча

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:2
СД
1:2
ТМК
4:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
5:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
2:4
ТМК
2:4
СД
2:2
СД
1:1
ТМС
0:2
СД
4:2
СЛ
1:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

6
23

Голов в среднем за матч

0.67
1.64

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
1.33

Среднее время на гол

46
67

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anosike Ementa 8 0.25
Йенсен Исак 7 0.22
Ибрагим Саид 3 0.09
Sergio Andrade 2 0.06
Вестергорд Магнус 2 0.06
Сёндергаард Мадс 2 0.06
Бонде Якуб 2 0.06
Абубакари Малик 2 0.06
Jakob Nielsen 2 0.06
Аниембе Даниэль 1 0.03
Жуниор Ренато 1 0.03
Бюрги Николас 1 0.03
Томас Найджел 1 0.03
Бундгаард Оливер 1 0.03
Джатта Алассана 1 0.03
Залетел Жан 1 0.03
Srdjan Kuzmic 1 0.03
Гроннинг Йеппе 0 0
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 8 0.25
Кадри Башким 7 (1) 0.22
Luca Kjerrumgaard 4 0.13
Хаяль Рами 3 (1) 0.09
Фенгер Макс 3 0.09
Микельсон Николас 2 0.06
Манне Аласана 2 0.06
Буя Турай Мохамед 1 0.03
Max Ejdum 1 0.03
Трибулл Том 1 0.03
Хеландер Филип 1 0.03
Тонгья Франко 1 0.03
Tobias Slotsager 1 0.03
Charly Horneman 1 0.03
Сельвен Йоханнес 1 0.03
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Nicklas Mouritzen 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 6 1
Мбом Жан-Мануэль 7 0
Anosike Ementa 6 0
Сёндергаард Мадс 5 0
Жуниор Ренато 3 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Аниембе Даниэль 3 0
Томас Найджел 3 0
Бундгаард Оливер 3 0
Залетел Жан 2 0
Sergio Andrade 2 0
Srdjan Kuzmic 2 0
Бонде Якуб 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мантл Нико 1 0
Якобс Ями 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Абубакари Малик 1 0
Йенсен Исак 1 0
Педерсен Лукас Лунд 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 10 0
Трибулл Том 7 1
Манне Аласана 6 0
Хаяль Рами 5 0
Don Deedson Louicius 5 0
Хеландер Филип 3 0
Bjoern Paulsen 3 0
Tobias Slotsager 3 0
Andreas Alm 1 1
Кадри Башким 2 0
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Фенгер Макс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Charly Horneman 1 0
Max Ejdum 1 0
Markus Gustav Jensen 1 0

Результаты матчей

Виборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Оденсе
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
10
Виборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Оденсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
26

Упущенные победы

10
6
Виборг
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Оденсе
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (17)
41% (13)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

30
30

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
1
4%
7
29%
29%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
7
27%
6
25%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 11
4
22%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
5
28%
8
44%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
2
15%
3
23%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
6
20%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
6
21%
4
13%
31-45
6
21%
3
10%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
8
28%
8
27%
76-90

Забито

39
37
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 7
3
8%
10
27%
1-15
8
21%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
6
15%
7
19%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
13
33%
7
19%
76-90

Пропущено

47
48
20 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 26
6
13%
7
15%
1-15
5
11%
7
15%
16-30
9
19%
4
8%
31-45
8
17%
8
17%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
13
28%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1
Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0 Виборг - Брондбю 1:2 Виборг - Раннерс 3:0 Видовре - Виборг 2:2 Виборг - Оденсе 1:2 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс КР - Виборг 1:0 Стьярнан - Виборг 1:2 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Силькеборг - Виборг 2:2 Виборг - Хорсенс 4:2
Оденсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оденсе - Раннерс 2:0 Видовре - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 1:2 Вайле - Оденсе 3:2
Оденсе - Видовре 1:2 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Виборг 1:3 Люнгбю - Оденсе 0:0 Оденсе - Вайле 0:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Вайле - Оденсе 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Виборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Оденсе - Даллас 0:0 Пардубице - Оденсе 2:1 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Б-93 - Оденсе 3:3 Колдинг - Оденсе 3:2

Результаты матчей

Виборг
Оденсе

Точный счет

2:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
6 раз 38%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Виборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
10
6
1.5
2
14
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
3
13
1.5
7
9
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
25
7
13
19
1.5
9
23
3
29
2.5
1
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 31 19 5 7 59 - 40 62
2.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
3.
Копенгаген
 31 18 4 9 63 - 37 58
4.
Норшелланн
 31 16 9 6 59 - 33 57
5.
АГФ Орхус
 31 10 11 10 39 - 44 41
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 9
Оденсе Трибулл Том 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 96'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 96'
      Матч возобновлен
    • 95'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!
    • 95'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Оденсе.
    • 95'
      Контроль мяча: Виборг: 50%, Оденсе: 50%.
    • 95'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 94'
      Трибулл Том из команды Оденсе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Виборг: 57%, Оденсе: 43%.
    • 49'
      Шанс! Аносике Эмента из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 49'
      Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Бьёрн Паульсен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Бьёрн Паульсен выиграл воздушное противоборство у Залетел Жан.
    • 49'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 48'
      Аносике Эмента из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 48'
      Йенсен Исак из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Max Ejdum выиграл воздушное противоборство у Jakob Vester.
    • 47'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Виборг: 54%, Оденсе: 46%.
    • 45'
      Залетел Жан успешно блокирует удар.
    • 45'
      Aske Adelgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Max Ejdum создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 45'
      Трибулл Том нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 44'
      Max Ejdum нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Max Ejdum выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 43'
      Сержиу Андраде из команды Виборг в офсайде
    • 42'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Сержиу Андраде пробует нанести удар издали, но Вильяр Михра держит все под контролем
    • 41'
      Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 41'
      Овюсу Лерой из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Манне Аласана из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Ресхольт-Мюра Вильяр из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Трибулл Том из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Виборг: 52%, Оденсе: 48%.
    • 40'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Фенгер Макс наказан за толчок Аниембе Даниэль
    • 39'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 37'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 37'
      Max Ejdum из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 37'
      Овюсу Лерой из команды Оденсе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Фенгер Макс.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Jakob Vester выиграл воздушное противоборство у Манне Аласана.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 35'
      Luca Kjerrumgaard возвращается на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Виборг: 51%, Оденсе: 49%.
    • 35'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Сёндергаард Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Luca Kjerrumgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 33'
      Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Залетел Жан выиграл воздушное противоборство у Luca Kjerrumgaard.
    • 31'
      Сержиу Андраде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Aske Adelgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Мбом Жан-Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Мбом Жан-Мануэль выиграл воздушное противоборство у Кадри Башким.
    • 30'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Виборг: 46%, Оденсе: 54%.
    • 30'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Кадри Башким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 27'
      Max Ejdum наказан за толчок Аниембе Даниэль
    • 27'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 27'
      Кадри Башким из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 27'
      Сержиу Андраде выиграл воздушное противоборство у Aske Adelgaard.
    • 27'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Jakob Vester наказан за толчок Tobias Slotsager
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мбом Жан-Мануэль
    • 25'
      Контроль мяча: Виборг: 42%, Оденсе: 58%.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Jakob Vester. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Овюсу Лерой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Сёндергаард Мадс выиграл воздушное противоборство у Фенгер Макс.
    • 22'
      Йенсен Исак нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Виборг начинает контратаку
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Контроль мяча: Виборг: 41%, Оденсе: 59%.
    • 20'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Luca Kjerrumgaard. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Оденсе начинает контратаку
    • 20'
      Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бьёрн Паульсен успешно блокирует удар.
    • 19'
      Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 16'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 16'
      Манне Аласана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Aske Adelgaard из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Сержиу Андраде.
    • 15'
      Контроль мяча: Виборг: 37%, Оденсе: 63%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 15'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Max Ejdum должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Max Ejdum завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
    • 15'
      Aske Adelgaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Оденсе начинает контратаку
    • 14'
      Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Сёндергаард Мадс успешно блокирует удар.
    • 14'
      Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Манне Аласана сделал ключевой пас для гола!
    • 12'
      Овюсу Лерой сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Фенгер Макс забивает с правой ноги!
    • 12'
      Овюсу Лерой создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 11'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Виборг: 50%, Оденсе: 50%.
    • 10'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Овюсу Лерой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Jakob Vester выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Оливер Бундгар Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Бьёрн Паульсен.
    • 9'
      Jakob Vester ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Игрок из команды Оденсе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Йенсен Исак из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Мбом Жан-Мануэль успешно блокирует удар.
    • 8'
      Манне Аласана нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Кадри Башким ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Aske Adelgaard из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Сержиу Андраде
    • 5'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 5'
      Залетел Жан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Виборг: 56%, Оденсе: 44%.
    • 5'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 4'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 4'
      Сержиу Андраде из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Бьёрн Паульсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Йенсен Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Залетел Жан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Залетел Жан из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Аниембе Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Оденсе начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 2:1 Оденсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный