Тур: 32. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0'
78' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
1:0
81' Гол в свои воротаАльбентоса Рауль
87' Красная карточкаMarius Elvius
90'+5
Ход матча
78'
81'
1:0
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
457 Количество передач 329
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
31
Векич
Игор
19
Линн
Виктор
11
Ювара
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
-
30 Mike Themsen
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Чолина ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Вайле
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
23 матча
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.17
1.55
Среднее время на гол
41
58
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
0.91
0.75
Среднее время на гол
99
120
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
57
79
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|9
|0.28
|Нордли Симен Болькан
|5 (1)
|0.16
|Одей Стивен
|4
|0.13
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.13
|Копплин Бьорн
|2
|0.06
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0.06
|Хег Даниэль
|2
|0.06
|Даммерс Вессель
|2
|0.06
|Ольсен Оливер
|1
|0.03
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.03
|Энггаард Мэдс
|1
|0.03
|Hugo Andersson2
|1
|0.03
|Mike Themsen
|1
|0.03
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Tammer Bany Odeh
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|15
|0.47
|Ювара Муса
|3
|0.09
|Альбентоса Рауль
|2
|0.06
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.06
|Нгбакото Йени
|2
|0.06
|Эммануилидис Димитриос
|2
|0.06
|Барри Хамза
|1
|0.03
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.03
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Oliver Provstgaard
|1
|0.03
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Франсуа Тайриз
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Тротт Натан
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энггаард Мэдс
|7
|0
|Даммерс Вессель
|5
|1
|Ольсен Оливер
|6
|0
|Бьёркенгрен Йон
|5
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|1
|Кулибали Лассо
|4
|0
|Карлгрен Патрик
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Занден Оливер
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
|Mike Themsen
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|11
|0
|Колингер Денис
|8
|0
|Велков Стефан
|6
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|1
|Онугха Герман
|3
|1
|Marius Elvius
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Oliver Provstgaard
|4
|0
|Офори Эбенезер
|3
|0
|Барри Хамза
|3
|0
|Чолина Давид
|3
|0
|Тротт Натан
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Вайле
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
9
Раннерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Вайле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
16
14
Раннерс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Вайле
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
21
14
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
2
10%
4
29%
76-90
Пропущено
23
19
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
8
35%
7
37%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
21%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
4
21%
4
22%
76-90
Пропущено
27
17
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
8
30%
30%
2
12%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
6
22%
3
18%
61-75
4
15%
3
18%
76-90
Забито
40
32
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
9
23%
6
19%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
3
9%
31-45
10
25%
3
9%
46-60
4
10%
9
28%
61-75
6
15%
8
25%
76-90
Пропущено
50
36
20 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
10
20%
4
11%
16-30
6
12%
5
14%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
11
22%
7
19%
61-75
12
24%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1
Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0
Вайле
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3
Результаты матчей
Раннерс
Вайле
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
610
511
115
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
239
1220
725
329
230
131
131
131
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|5
|7
|59 - 40
|62
|2.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|3.
|31
|18
|4
|9
|63 - 37
|58
|4.
|31
|16
|9
|6
|59 - 33
|57
|5.
|31
|10
|11
|10
|39 - 44
|41
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|9
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7