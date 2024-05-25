Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Альбентоса Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

36' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Оооо... вот это был удар! Браянац Муамер должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Браянац Муамер . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Фусейни Мохаммед II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Франсуа Тайриз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

33' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Вайле

29' Кулибали Лассо не смог попасть в створ ударом издали

29' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

28' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Даммерс Вессель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

25' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Раннерс

25' Линн Виктор не смог попасть в створ ударом издали

24' Хорошую попытку сделал Ювара Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Линн Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кулибали Лассо пробует нанести удар издали, но Игор Векич держит все под контролем

20' Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Нордли Симен Болькан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Раннерс

17' Удар от ворот произведет Вайле

17' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Вайле

15' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Вайле

13' Энггаард Мэдс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Энггаард Мэдс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

9' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Вайле

7' Энггаард Мэдс из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Раннерс

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Вайле

3' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля