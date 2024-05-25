  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Раннерс
1:0
Конец матча
Вайле
0'
78' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
1:0
81' Гол в свои ворота
Альбентоса Рауль
87' Красная карточка
Marius Elvius
90'+5

Ход матча

46'
Hugo Andersson2
Даммерс Вессель
 
58'
Одей Стивен
Браянац Муамер
 
69'
 
Anders Jacobsen II
Линн Виктор
69'
 
Эммануилидис Димитриос
Ювара Муса
73'
 
Велков Стефан
Колингер Денис
78'
Бьёркенгрен Йон
 
79'
Эйджийри Эрнест
Нордли Симен Болькан
 
81'
Альбентоса Рауль
1:0
86'
 
Леуритсен Тобиас
Барри Хамза
86'
 
Чолина Давид
Альборнос Миико
87'
 
Marius Elvius
90'
Лауэнборг Фредерик
Фусейни Мохаммед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 457 Количество передач 329
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
9
Нордли
Симен
Болькан
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
23
Браянац
Муамер
77
Фусейни
Мохаммед
II
31
Векич
Игор
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
3
Альборнос
Миико
19
Линн
Виктор
9
Онугха
Герман
11
Ювара
Муса
Раннерс
4-3-3
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Вайле

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

23 матча

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:2
СД
0:0
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.17
1.55

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

0.91
0.75

Среднее время на гол

99
120

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 9 0.28
Нордли Симен Болькан 5 (1) 0.16
Одей Стивен 4 0.13
Бундгаард Филип 4 (2) 0.13
Копплин Бьорн 2 0.06
Бьёркенгрен Йон 2 0.06
Хег Даниэль 2 0.06
Даммерс Вессель 2 0.06
Ольсен Оливер 1 0.03
Эйджийри Эрнест 1 0.03
Энггаард Мэдс 1 0.03
Hugo Andersson2 1 0.03
Mike Themsen 1 0.03
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Tammer Bany Odeh 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 15 0.47
Ювара Муса 3 0.09
Альбентоса Рауль 2 0.06
Kristian Kirkegaard 2 0.06
Нгбакото Йени 2 0.06
Эммануилидис Димитриос 2 0.06
Барри Хамза 1 0.03
Эззатоллахи Саид 1 0.03
Леуритсен Тобиас 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Oliver Provstgaard 1 0.03
Гуннелунн Томас 0 0
Франсуа Тайриз 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Тротт Натан 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энггаард Мэдс 7 0
Даммерс Вессель 5 1
Ольсен Оливер 6 0
Бьёркенгрен Йон 5 0
Каллесеэ Миккель 3 1
Кулибали Лассо 4 0
Карлгрен Патрик 3 0
Фусейни Мохаммед II 3 0
Hugo Andersson2 3 0
Одей Стивен 2 0
Занден Оливер 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
William Kaastrup 1 0
Mike Themsen 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Велков Стефан 6 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Marius Elvius 3 1
Альборнос Миико 4 0
Oliver Provstgaard 4 0
Офори Эбенезер 3 0
Барри Хамза 3 0
Чолина Давид 3 0
Тротт Натан 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Линн Виктор 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Раннерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Вайле
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
9
Раннерс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Вайле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

16
14
Раннерс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Вайле
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

28
23

Голы по времени матча

Забито

21
14
13 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
24%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Пропущено

23
19
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
8
35%
7
37%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
21%
3
17%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
4
21%
4
22%
76-90

Пропущено

27
17
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
7%
2
12%
1-15
8
30%
30%
2
12%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
6
22%
3
18%
61-75
4
15%
3
18%
76-90

Забито

40
32
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
9
23%
6
19%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
3
9%
31-45
10
25%
3
9%
46-60
4
10%
9
28%
61-75
6
15%
8
25%
76-90

Пропущено

50
36
20 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
4
8%
3
8%
1-15
10
20%
4
11%
16-30
6
12%
5
14%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
11
22%
7
19%
61-75
12
24%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1
Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3 Раннерс - Люнгбю 6:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0
Вайле
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2
Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3

Результаты матчей

Раннерс
Вайле

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
2
14
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
7
25
3
29
2.5
2
30
1
31
3.5
1
31
4.5
1
31
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 31 19 5 7 59 - 40 62
2.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
3.
Копенгаген
 31 18 4 9 63 - 37 58
4.
Норшелланн
 31 16 9 6 59 - 33 57
5.
АГФ Орхус
 31 10 11 10 39 - 44 41
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 9
Оденсе Трибулл Том 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Раннерс вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 58%, Вайле: 42%.
  • 95'
    Энггаард Мэдс из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
  • 95'
    Векич Игор делает важнейший сейв!
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Кулибали Лассо должен был забить с этой позиции.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Кулибали Лассо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Раннерс начинает контратаку
  • 94'
    Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Чолина Давид из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Энггаард Мэдс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 93'
    Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:0 Вайле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный