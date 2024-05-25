Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Видовре

47' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Tobias Storm на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Видовре

43' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

42' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Хорошую попытку сделал Амон Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Каалунд Ларсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Andreas Smed получил желтую карточку от судьи

32' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Винтер Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Джукич Филип взял и забрал мяч на выходе

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Видовре

25' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Люнгбю

20' Марк Нильсен пробует нанести удар издали, но Янник Сторч держит все под контролем

20' Лиссенс Лукас получил желтую карточку от судьи

20' Гудьонсен Андри нанес удар головой, но Филип Джукич спокойно отбил мяч.

19' Tobias Storm из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч остановлен

17' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Удар от ворот произведет Люнгбю

13' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бьеллан Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Видовре

7' Каалунд Ларсен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Оооо... вот это был удар! Макиенок Симон должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Макиенок Симон . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Видовре начинает с центра поля