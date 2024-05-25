Тур: 32. Стадион: Pro Ventilation Arena. Зрители: 5485 Главный судья: Тукгаард Михаэль
0'
20' Желтая карточкаЛиссенс Лукас
33' Желтая карточкаAndreas Smed
52' Желтая карточкаРомер Марсель
90'+3
Ход матча
20'
33'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
478 Количество передач 326
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
22
Andreas
Smed
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Jeffrey Papa
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Johan Meyer
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Люнгбю
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
21 матч
14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.57
1.07
Среднее время на гол
157
84
Всего голов
31
6
Голов в среднем за матч
2.21
0.86
Среднее время на гол
40
105
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|8
|0.25
|Камили Лирим
|6 (2)
|0.19
|Якобсен Кристиан II
|4
|0.13
|Andreas Smed
|3
|0.09
|Макиенок Симон
|2
|0.06
|Magnus Fredslund
|1
|0.03
|Jeffrey Papa
|1
|0.03
|Каалунд Ларсен Мадс
|1
|0.03
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
|Геммер Йонас
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|0.41
|Магнуссон Сайвар-Атли
|5
|0.16
|Гюткьяер Фредерик
|5 (2)
|0.16
|Чуквуани Точи
|4
|0.13
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.06
|Йенсен Магнус
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.06
|Грегор Паскаль
|1
|0.03
|Ромер Марсель
|1
|0.03
|Бьеллан Андреас
|1
|0.03
|Винтер Каспер
|1
|0.03
|William Kumado
|0
|0
|Амон Джонатан
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|10
|0
|Ильязовски Ахмед
|6
|0
|Спельманн Мартин
|5
|0
|Якобсен Кристиан II
|5
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Magnus Fredslund
|4
|0
|Камили Лирим
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Томсен Тобиас
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Marc Nielsen
|3
|0
|Jeffrey Papa
|3
|0
|Andreas Smed
|2
|0
|Киилерик Мальте
|2
|0
|Mathias Andreasen
|2
|0
|Джукич Филип
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|5
|1
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|5
|0
|Ромер Марсель
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Чуквуани Точи
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Лиссенс Лукас
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Люнгбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
11
Видовре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Люнгбю
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
14
22
Видовре
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Люнгбю
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
23% (7)
61% (19)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
19%
76-90
Пропущено
34
30
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
7
21%
5
17%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
9
26%
5
17%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
4
25%
8
33%
76-90
Пропущено
26
22
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
7
27%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Забито
28
40
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
14 Не забивали 6
1
4%
2
5%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
7
25%
8
20%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
7
25%
4
10%
61-75
7
25%
11
28%
76-90
Пропущено
60
52
27 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 29
22 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
14
23%
8
15%
1-15
8
13%
5
10%
16-30
5
8%
10
19%
31-45
11
18%
11
21%
46-60
9
15%
7
13%
61-75
13
22%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Видовре 2:0 Видовре - Оденсе 1:2 Раннерс - Видовре 2:2 Видовре - Виборг 0:1
Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1
Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4
Результаты матчей
Видовре
Люнгбю
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Видовре
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
213
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
87
511
510
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
229
724
1318
130
328
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|5
|7
|59 - 40
|62
|2.
|31
|18
|8
|5
|58 - 32
|62
|3.
|31
|18
|4
|9
|63 - 37
|58
|4.
|31
|16
|9
|6
|59 - 33
|57
|5.
|31
|10
|11
|10
|39 - 44
|41
|6.
|31
|10
|5
|16
|36 - 47
|35
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|31 - 15
|33
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 15
|30
|4.
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|5.
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|15
|7
|3
|5
|22 - 16
|24
|5.
|15
|4
|7
|4
|19 - 21
|19
|6.
|15
|4
|2
|9
|16 - 27
|14
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|9
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7