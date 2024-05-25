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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 5485 Главный судья: Тукгаард Михаэль
Видовре
0:0
Конец матча
Люнгбю
0'
20' Желтая карточка
Лиссенс Лукас
33' Желтая карточка
Andreas Smed
52' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'+3

Ход матча

10'
 
Хамалайнен Брайан
Бьеллан Андреас
20'
 
Лиссенс Лукас
33'
Andreas Smed
 
37'
Jeffrey Papa
Каалунд Ларсен Мадс
 
46'
 
Чуквуани Точи
Амон Джонатан
52'
 
Ромер Марсель
78'
Нильсен Матти
Спельманн Мартин
 
78'
Герт Матиас
Andreas Smed
 
83'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Гюткьяер Фредерик
85'
Томсен Тобиас
Макиенок Симон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 478 Количество передач 326
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Джукич
Филип
15
Ильязовски
Ахмед
25
Киилерик
Мальте
5
Matti
Olsen
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
18
Каалунд
Ларсен
Мадс
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
22
Andreas
Smed
32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
5
Лиссенс
Лукас
24
Tobias
Storm
30
Ромер
Марсель
13
Винтер
Каспер
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
Видовре
4-3-3
Люнгбю
3-4-3

История личных встреч

Видовре
Люнгбю

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

14.3%
19%
66.7%
3 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:4
СД
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
4:1
ПД
3:1

Голы

Всего голов

4
15

Голов в среднем за матч

0.57
1.07

Среднее время на гол

157
84

Всего голов

31
6

Голов в среднем за матч

2.21
0.86

Среднее время на гол

40
105

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 8 0.25
Камили Лирим 6 (2) 0.19
Якобсен Кристиан II 4 0.13
Andreas Smed 3 0.09
Макиенок Симон 2 0.06
Magnus Fredslund 1 0.03
Jeffrey Papa 1 0.03
Каалунд Ларсен Мадс 1 0.03
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Геммер Йонас 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 13 (1) 0.41
Магнуссон Сайвар-Атли 5 0.16
Гюткьяер Фредерик 5 (2) 0.16
Чуквуани Точи 4 0.13
Финнссон Кольбейн 2 0.06
Йенсен Магнус 2 0.06
Финнбогасон Альфред 2 0.06
Грегор Паскаль 1 0.03
Ромер Марсель 1 0.03
Бьеллан Андреас 1 0.03
Винтер Каспер 1 0.03
William Kumado 0 0
Амон Джонатан 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 10 0
Ильязовски Ахмед 6 0
Спельманн Мартин 5 0
Якобсен Кристиан II 5 0
Matti Olsen 4 0
Magnus Fredslund 4 0
Камили Лирим 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Томсен Тобиас 3 0
Геертсен Николай 3 0
Philip Reinhold 3 0
Marc Nielsen 3 0
Jeffrey Papa 3 0
Andreas Smed 2 0
Киилерик Мальте 2 0
Mathias Andreasen 2 0
Джукич Филип 2 0
Пер Франдсен 2 0
Макиенок Симон 1 0
Thomas Joergensen 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 5 1
Финнссон Кольбейн 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 5 0
Ромер Марсель 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Чуквуани Точи 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Лиссенс Лукас 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Видовре
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Люнгбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
11
Видовре
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Люнгбю
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

14
22
Видовре
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Люнгбю
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
23% (7)
61% (19)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
3
25%
5
31%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
19%
76-90

Пропущено

34
30
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 13
7
21%
5
17%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
9
26%
6
20%
46-60
4
12%
3
10%
61-75
9
26%
5
17%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 17
1
6%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
4
25%
4
17%
61-75
4
25%
8
33%
76-90

Пропущено

26
22
15 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
7
27%
3
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
2
8%
5
23%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
4
15%
6
27%
76-90

Забито

28
40
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 16
14 Не забивали 6
1
4%
2
5%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
7
25%
8
20%
31-45
4
14%
8
20%
46-60
7
25%
4
10%
61-75
7
25%
11
28%
76-90

Пропущено

60
52
27 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 29
22 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 25
14
23%
8
15%
1-15
8
13%
5
10%
16-30
5
8%
10
19%
31-45
11
18%
11
21%
46-60
9
15%
7
13%
61-75
13
22%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вайле - Видовре 2:0 Видовре - Оденсе 1:2 Раннерс - Видовре 2:2 Видовре - Виборг 0:1
Оденсе - Видовре 1:2 Видовре - Вайле 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Видовре - Раннерс 1:3 Виборг - Видовре 3:1 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Видовре - Норшелланн 1:2 Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0
Люнгбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Люнгбю - Раннерс 2:1
Люнгбю - Вайле 1:1 Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2 Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4

Результаты матчей

Видовре
Люнгбю

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
11 раз 35%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
9 раз 29%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Видовре
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
2
13
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
8
7
5
11
1.5
5
10
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
22
9
7
24
1.5
13
18
1
30
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 31 19 5 7 59 - 40 62
2.
Брондбю
 31 18 8 5 58 - 32 62
3.
Копенгаген
 31 18 4 9 63 - 37 58
4.
Норшелланн
 31 16 9 6 59 - 33 57
5.
АГФ Орхус
 31 10 11 10 39 - 44 41
6.
Силькеборг
 31 10 5 16 36 - 47 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 10 3 2 31 - 15 33
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 15 9 3 3 28 - 15 30
4.
Копенгаген
 15 9 1 5 29 - 15 28
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 15 7 3 5 22 - 16 24
5.
АГФ Орхус
 15 4 7 4 19 - 21 19
6.
Силькеборг
 15 4 2 9 16 - 27 14

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
АГФ Орхус Поульсен Николай 9
Оденсе Трибулл Том 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5485 болельщиков
  • 93'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Видовре: 58%, Люнгбю: 42%.
  • 92'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Видовре контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 91'
    Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Хамалайнен Брайан из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Видовре: 58%, Люнгбю: 42%.
  • 90'
    Люнгбю контролирует мяч.
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