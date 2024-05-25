Сима вместо Дессерса на поле появился в составе команды гостей в перерыве.

Снова в атаке "кельты" были. Дальний удар от хозяев мы увидели, но точности этот удар не имел. Хатате выстрелил намного выше цели!

Макгрегор сфолил в центре поля, сорвав опасную атаку соперника. В руках рефери появился первый в этой встрече "горчичник".

Обложили штрафную соперника "кельты". Активнее сейчас действуют хозяева в атаке. Бьют они по воротам соперника также чаще.

Фабио Силва на левый фланг сыграл, но партнер не был готов к тому, чтобы до сферы в этой ситуации добраться. Ускорение мяч в игре не оставляет.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Забитых мячей в матче пока нет, но ждем их во втором тайме.

Полчаса отыграли оппоненты в нашем матче. Пока без забитых голов в поединке, но с созданием опасных моментов, которых в матче немало возникает.

Снова угловой от "Селтика" мы увидел. Подача в центр штрафной последовала, и на выходе уверенно сработал голкипер, сыгравший в рамке.

Дальний удар от Тэйлора мы видим. Мяч летит значительно выше цели. Кипер гостей на всякий случай взглядом провожает сферу за пределы поля.

Заметно публика оживилась. Более веселая игра у нас пошла. Не хватает только опасных моментов у ворот в большом количестве. Но это дело поправимое, наживное.

Чуть больше 10 минут в первом тайме играть остается. Кто-то из игроков гостей сейчас на газоне оказался. Футболисту нужна помощь врачей.

Кантуэлл оказался у нас на газоне. Пауза и впрямь сейчас затягивается. Пока не торопится вернуться на футбольный газон игрок. Проблемы у него со здоровьем.

Медики на поле, и пока в меньшинстве будут играть гости, ведь 13-го номера гостей под ручку медики за пределы поля сейчас уводят.

Заканчивается основное время первого тайма у нас. Болельщиков "Рейнджерса" сегодня на поле, пожалуй, больше, ведь встреча в Глазго проходит.

26' Угловой теперь от "Рейнджерса" мы увидели, но навес с правого края в центр штрафной оставлял желать лучшего. Вынос в центр поля снова последовал.

25' Угловой сейчас "Селтик" подал. С левого края пошла подача в центр штрафной, где с мячом уверенно разобрались защитники. Вынос в центр поля мы увидели.

23' Форрест снова с мячом. Перевод в его исполнении с левого края мы увидели, и сфера приземлилась точно в руки голкиперу "рейнджеров".

22' Форресту прилетел удар по ноге. Игрок поднялся с газона с большим трудом. Впрочем, матч он продолжить сможет, несмотря на проблемы со здоровьем.

21' 20 минут уже оппоненты сыграли в матче. Сегодня в Глазго все хорошо с посещаемостью. Фанатов на стадионе много. Что называется, яблочку негде упасть.

19' Фабио Силва слева получил сейчас мяч, на замахе ушел от защитника и пробил в дальний угол. Харт уверенно сработал по позиции, забрав сферу в перчатки!

18' Оба наставника "дежурят" у кромки поля. Им обоим также приходится не сладко. На кону сегодня чемпионский Кубок. Кубок Шотландии, и трофей в свою коллекцию хочет выиграть каждый из коллективов.

17' Еще две подачи от "кельтов" на Маэду. Во втором случае игрок фолит против защитника. Штрафной удар определяет рефери. Это фол в атаке.

15' Окопался сейчас "Рейнджерс" у своих ворот. Дважды Дэвис из своей штрафной мяч выбивал после навесов "кельтов" с правой бровки. Оба раза успешно.