Стадион: Хэмпден Парк.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Харт
Джо
41
Хатате
Рео
27
Балогун
Леон
26
Дэвис
Бен
II
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
-
10 Кюн НиколасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Селтик
Рейнджерс
38 матчей
84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.8%
39.5%
25 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.5%
28.9%
10.6%
23 победы 11 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед
64 матча
50%
15.6%
34.4%
32 победы 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
39.1%
40.6%
20.3%
25 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
35.9%
34.4%
29.7%
23 победы 22 ничьи 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
40
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
1.38
0.97
Среднее время на гол
65
92
Всего голов
104
71
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Тотал матчей
2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
Среднее время на гол
55
81
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маэда Дайдзэн
|4
|0.8
|Фурухаси Кёго
|3
|0.6
|Форрест Джеймс
|1
|0.2
|Кюн Николас
|1
|0.2
|Пальма Луис
|1
|0.2
|О'Райли Мэттью
|1
|0.2
|Бернарду Паулу
|1
|0.2
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.2
|Вата Рокко
|1
|0.2
|Ивата Томоки
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
|Джонстон Алистер
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|3
|0.6
|Ландстрем Джон
|2
|0.4
|Силва Фабио
|2
|0.4
|Баришич Борна
|1
|0.2
|Райт Скотт
|1
|0.2
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.2
|Кантуэлл Тодд
|0
|0
|Кортес Оскар
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Пальма Луис
|1
|0
|Бернабей Александро
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
Результаты матчей
Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Селтик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рейнджерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0
Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Хиберниан - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 1:1 Селтик - Росс Каунти 1:0 Селтик - Баки Тисл 5:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1
Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3
Результаты матчей
Селтик
Рейнджерс
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Селтик
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Селтик
Рейнджерс
- 0:0 СЕЛ-РЕЙ
|Селтик
|Маэда Дайдзэн
|4
|Абердин
|Миовски Боян
|4
|Дамбартон
|Michael Ruth
|4
|Транент Юниоры
|Cammy Ross
|4
|Хартс
|Кеннет Варгас
|3
|Хиберниан
|Обита Джордан
|1 1
|Абердин
|Шинни Грэм
|2
|Абердин
|Макграт Джейми
|2
|Хартс
|Девлин Кэмерон
|2
|Ливингстон
|Сангаре Мохаммед
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Селтик 0:0 Рейнджерс
Исход игры
Селтик
75% (87)
Ничья
14.7% (17)
Рейнджерс
10.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
79.46% (89)
Меньше
20.54% (23)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
2:1 Селтик
55.2% (64)
1:1 Ничья
9.5% (11)
1:2 Рейнджерс
8.6% (10)
1:0 Селтик
6.9% (8)
2:2 Ничья
5.2% (6)
2:0 Селтик
3.4% (4)
3:1 Селтик
3.4% (4)
3:2 Селтик
2.6% (3)
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