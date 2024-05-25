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  3. Шотландия
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Селтик
0:0
Второй тайм: 48'
Рейнджерс
0'
41' Желтая карточка
Макгрегор Каллум

Ход матча

41'
Макгрегор Каллум
 
46'
 
Сима Абдалла
Дессерс Сириль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 116
Селтик 75% (87)
X 14.7% (17)
Рейнджерс 10.3% (12)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Харт
Джо
2
Джонстон
Алистер
20
Картер-Викерс
Кэмерон
5
Скэйлз
Лиам
3
Тэйлор
Грэг
33
О'Райли
Мэттью
42
Макгрегор
Каллум
41
Хатате
Рео
49
Форрест
Джеймс
8
Фурухаси
Кёго
38
Маэда
Дайдзэн
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
27
Балогун
Леон
26
Дэвис
Бен
II
3
Йылмаз
Рыдван
42
Диоманде
Мохаммед
43
Раскин
Николас
21
Стерлинг
Дюжон
13
Кантуэлл
Тодд
7
Силва
Фабио
9
Дессерс
Сириль
Селтик
4-3-3
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Селтик
Рейнджерс

38 матчей

84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.8%
39.5%
25 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.5%
28.9%
10.6%
23 победы 11 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед

64 матча

50%
15.6%
34.4%
32 победы 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

39.1%
40.6%
20.3%
25 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
34.4%
29.7%
23 победы 22 ничьи 19 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
3:2
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.38
0.97

Среднее время на гол

65
92

Всего голов

104
71

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 4 0.8
Фурухаси Кёго 3 0.6
Форрест Джеймс 1 0.2
Кюн Николас 1 0.2
Пальма Луис 1 0.2
О'Райли Мэттью 1 0.2
Бернарду Паулу 1 0.2
Хольм Один Тьяго 1 0.2
Вата Рокко 1 0.2
Ивата Томоки 0 0
Хатате Рео 0 0
Джонстон Алистер 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 3 0.6
Ландстрем Джон 2 0.4
Силва Фабио 2 0.4
Баришич Борна 1 0.2
Райт Скотт 1 0.2
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.2
Кантуэлл Тодд 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгрегор Каллум 1 0
Кюн Николас 1 0
Пальма Луис 1 0
Бернабей Александро 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 1 0
Руф Кемар 1 0
Сауттар Джон 1 0
Раскин Николас 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Селтик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рейнджерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0
Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Хиберниан - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 1:1 Селтик - Росс Каунти 1:0 Селтик - Баки Тисл 5:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1
Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3

Результаты матчей

Селтик
Рейнджерс

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Селтик
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1/8 финала
2 Абердин
0 Бонниригг Роуз
2 Килмарнок
0 Коув Рейнджерз
0 Сент-Миррен
2 Селтик
2 Партик Тисл
3 Ливингстон
1 Инвернесс
3 Хиберниан
2 Рейнджерс
0 Эйр Юнайтед
2 Гринок Мортон
1 Мотеруэлл
1 Эйрдрионианс
4 Хартс
1/4 финала
3 Абердин
1 Килмарнок
4 Селтик
2 Ливингстон
0 Хиберниан
2 Рейнджерс
0 Гринок Мортон
1 Хартс
1/2 финала
8 Абердин
9 Селтик
2 Рейнджерс
0 Хартс
Финал
Селтик
Рейнджерс

Топ бомбардиров
Селтик Маэда Дайдзэн 4
Абердин Миовски Боян 4
Дамбартон Michael Ruth 4
Транент Юниоры Cammy Ross 4
Хартс Кеннет Варгас 3
Весь список

Топ нарушителей
Хиберниан Обита Джордан 1 1
Абердин Шинни Грэм 2
Абердин Макграт Джейми 2
Хартс Девлин Кэмерон 2
Ливингстон Сангаре Мохаммед 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Сима вместо Дессерса на поле появился в составе команды гостей в перерыве. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Забитых мячей в матче пока нет, но ждем их во втором тайме.
  • 43'
    Фабио Силва на левый фланг сыграл, но партнер не был готов к тому, чтобы до сферы в этой ситуации добраться. Ускорение мяч в игре не оставляет. 
  • 42'
    Обложили штрафную соперника "кельты". Активнее сейчас действуют хозяева в атаке. Бьют они по воротам соперника также чаще. 
  • Желтая карточка
    41'
    Макгрегор сфолил в центре поля, сорвав опасную атаку соперника. В руках рефери появился первый в этой встрече "горчичник". 
  • 39'
    Снова в атаке "кельты" были. Дальний удар от хозяев мы увидели, но точности этот удар не имел. Хатате выстрелил намного выше цели!
  • 38'
    Заканчивается основное время первого тайма у нас. Болельщиков "Рейнджерса" сегодня на поле, пожалуй, больше, ведь встреча в Глазго проходит. 
  • 36'
    Медики на поле, и пока в меньшинстве будут играть гости, ведь 13-го номера гостей под ручку медики за пределы поля сейчас уводят. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Кантуэлл оказался у нас на газоне. Пауза и впрямь сейчас затягивается. Пока не торопится вернуться на футбольный газон игрок. Проблемы у него со здоровьем. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Чуть больше 10 минут в первом тайме играть остается. Кто-то из игроков гостей сейчас на газоне оказался. Футболисту нужна помощь врачей. 
  • 32'
    Заметно публика оживилась. Более веселая игра у нас пошла. Не хватает только опасных моментов у ворот в большом количестве. Но это дело поправимое, наживное.
  • 31'
    Дальний удар от Тэйлора мы видим. Мяч летит значительно выше цели. Кипер гостей на всякий случай взглядом провожает сферу за пределы поля. 
  • Угловой
    29'
    Снова угловой от "Селтика" мы увидел. Подача в центр штрафной последовала, и на выходе уверенно сработал голкипер, сыгравший в рамке. 
  • 28'
    Полчаса отыграли оппоненты в нашем матче. Пока без забитых голов в поединке, но с созданием опасных моментов, которых в матче немало возникает.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      26'
      Угловой теперь от "Рейнджерса" мы увидели, но навес с правого края в центр штрафной оставлял желать лучшего. Вынос в центр поля снова последовал.
    • Угловой
      25'
      Угловой сейчас "Селтик" подал. С левого края пошла подача в центр штрафной, где с мячом уверенно разобрались защитники. Вынос в центр поля мы увидели. 
    • 23'
      Форрест снова с мячом. Перевод в его исполнении с левого края мы увидели, и сфера приземлилась точно в руки голкиперу "рейнджеров". 
    • Фол, нарушение
      22'
      Форресту прилетел удар по ноге. Игрок поднялся с газона с большим трудом. Впрочем, матч он продолжить сможет, несмотря на проблемы со здоровьем. 
    • 21'
      20 минут уже оппоненты сыграли в матче. Сегодня в Глазго все хорошо с посещаемостью. Фанатов на стадионе много. Что называется, яблочку негде упасть. 
    • 19'
      Фабио Силва слева получил сейчас мяч, на замахе ушел от защитника и пробил в дальний угол. Харт уверенно сработал по позиции, забрав сферу в перчатки!
    • 18'
      Оба наставника "дежурят" у кромки поля. Им обоим также приходится не сладко. На кону сегодня чемпионский Кубок. Кубок Шотландии, и трофей в свою  коллекцию хочет выиграть каждый из коллективов. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Еще две подачи от "кельтов" на Маэду. Во втором случае игрок фолит против защитника. Штрафной удар определяет рефери. Это фол в атаке. 
    • 15'
      Окопался сейчас "Рейнджерс" у своих ворот. Дважды Дэвис из своей штрафной мяч выбивал после навесов "кельтов" с правой бровки. Оба раза успешно. 
    • Угловой
      14'
      Еще один угловой подали футболисты "Рейнджерса". С правого края в гущу игроков пошел навес, но О'Райли сыграл на опережении, головой выбив сферу в центр поля. 
    • 13'
      Маэда снова попытался пробить по воротам соперника, но попал в своего же игрока. Сферу подобрали футболисты "Рейнджерса" ит выбили снаряд в центр поля. 
    • 11'
      О'Райли проверил свой прицел. С 22-х метров он нанес удар в сторону левого угла, но мяч направил игрок рядом со стойкой. Точности выстрелу не хватило. 
    • Угловой
      10'
      Кантуэлл нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику, после чего спланировал за лицевую линию. На угловой он ушел.
    • 9'
      Маэда проверил реакцию вратаря в рамке. Нанес он выстрел с дальней дистанции, но прямо по позиции кипера снаряд прилетел.
    • 7'
      Форрест с правого края в центр сместился, после чего нанес выстрел по воротам соперника - мяч полетел значительно выше цели. Первый удар по воротам мы отмечаем!
    • 6'
      Не пытаются пока что команда стремглав нестись вперед. Все-таки есть элемент осторожности в действии оппонентов. Финальный матч все-таки.
    • 5'
      Неплохо пока что комбинируют "кельты". Именно они были фаворитами перед началом встречи у букмекеров. Попытаются они оправдать возложенные на них надежды. 
    • 4'
      Хатате на левом фланге получил мяч, но сделал крайне неточный пас в центр штрафной. Спокойно на выходе сработал вратарь "рейнджеров". 
    • 2'
      Футболисты "Селтика" вышли на поле в бело-зеленых цветах, а игроки "Рейнджерса" - в бело-синем обмундировании на поле предстали. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча между командами стартовала! Финал Кубка Шотландии, друзья! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на финальном матче Кубка Шотландии. В очном матче на «Хемпден Парк» в Глазго сыграют «Селтик» и  «Рейнджерс».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Рейнджерс.
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    Прогнозы 116
    Селтик 75% (87)
    X 14.7% (17)
    Рейнджерс 10.3% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Рейнджерс
    4.05
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    4.20
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Селтик 0:0 Рейнджерс

    Исход игры
    Селтик
    75% (87)
    Ничья
    14.7% (17)
    Рейнджерс
    10.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.46% (89)
    Меньше
    20.54% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    55.2% (64)
    1:1 Ничья
    9.5% (11)
    1:2 Рейнджерс
    8.6% (10)
    1:0 Селтик
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    5.2% (6)
    2:0 Селтик
    3.4% (4)
    3:1 Селтик
    3.4% (4)
    3:2 Селтик
    2.6% (3)
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