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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Селтик
 
Позже
Рейнджерс
Прогнозы 45
Селтик 71.1% (32)
X 15.6% (7)
Рейнджерс 13.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Рейнджерс
3.60
4.15
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4.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Рейнджерс

38 матчей

84.2%
15.8%
32 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.8%
39.5%
25 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.5%
28.9%
10.6%
23 победы 11 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед

64 матча

50%
15.6%
34.4%
32 победы 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

39.1%
40.6%
20.3%
25 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.9%
34.4%
29.7%
23 победы 22 ничьи 19 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
К
0:1
ПЛ
3:2
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
К
4:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:5
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
0:1
ПЛ
5:1
К
2:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
КЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
К
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

60
40

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.38
0.97

Среднее время на гол

65
92

Всего голов

104
71

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Тотал матчей

2.5
61
Больше 95%
Меньше 5%
3
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
34
Больше 53%
Меньше 47%
30
17
Больше 27%
Меньше 73%
47
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
5
Больше 8%
Меньше 92%
59

Среднее время на гол

55
81

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маэда Дайдзэн 4 1
Фурухаси Кёго 3 0.75
Форрест Джеймс 1 0.25
Кюн Николас 1 0.25
Пальма Луис 1 0.25
О'Райли Мэттью 1 0.25
Бернарду Паулу 1 0.25
Хольм Один Тьяго 1 0.25
Вата Рокко 1 0.25
Ивата Томоки 0 0
Хатате Рео 0 0
Джонстон Алистер 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 3 0.75
Ландстрем Джон 2 0.5
Силва Фабио 2 0.5
Баришич Борна 1 0.25
Райт Скотт 1 0.25
Тавернье Джеймс 1 (1) 0.25
Кантуэлл Тодд 0 0
Кортес Оскар 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюн Николас 1 0
Пальма Луис 1 0
Бернабей Александро 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 1 0
Руф Кемар 1 0
Сауттар Джон 1 0
Раскин Николас 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Селтик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рейнджерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Селтик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рейнджерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
50%
76-90
1
7%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0
Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2 Хиберниан - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 1:1 Селтик - Росс Каунти 1:0 Селтик - Баки Тисл 5:0
Рейнджерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1
Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1 Рейнджерс - Эйр Юнайтед 2:0 Рейнджерс - Унион Эспаньола 5:3

Результаты матчей

Селтик
Рейнджерс

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Селтик
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1/8 финала
2 Абердин
0 Бонниригг Роуз
2 Килмарнок
0 Коув Рейнджерз
0 Сент-Миррен
2 Селтик
2 Партик Тисл
3 Ливингстон
1 Инвернесс
3 Хиберниан
2 Рейнджерс
0 Эйр Юнайтед
2 Гринок Мортон
1 Мотеруэлл
1 Эйрдрионианс
4 Хартс
1/4 финала
3 Абердин
1 Килмарнок
4 Селтик
2 Ливингстон
0 Хиберниан
2 Рейнджерс
0 Гринок Мортон
1 Хартс
1/2 финала
8 Абердин
9 Селтик
2 Рейнджерс
0 Хартс
Финал
Селтик
Рейнджерс

Топ бомбардиров
Селтик Маэда Дайдзэн 4
Абердин Миовски Боян 4
Дамбартон Michael Ruth 4
Транент Юниоры Cammy Ross 4
Хартс Кеннет Варгас 3
Весь список

Топ нарушителей
Хиберниан Обита Джордан 1 1
Абердин Шинни Грэм 2
Абердин Макграт Джейми 2
Хартс Девлин Кэмерон 2
Ливингстон Сангаре Мохаммед 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Селтик 71.1% (32)
    X 15.6% (7)
    Рейнджерс 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Рейнджерс
    3.60
    4.15
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    4.20
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    Прогнозы на матч Селтик - Рейнджерс

    Исход игры
    Селтик
    71.1% (32)
    Ничья
    15.6% (7)
    Рейнджерс
    13.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    48.9% (22)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    1:2 Рейнджерс
    8.9% (4)
    3:1 Селтик
    6.7% (3)
    2:0 Селтик
    4.4% (2)
    2:3 Рейнджерс
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    1:0 Селтик
    4.4% (2)
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