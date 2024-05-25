Ну ничего себе! Второй мяч забивает сейчас Рэшфорд после передачи с правого края от Гарначо, но взятие ворот рефери отменяет. Было "вне игры".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! МАЙНУ! Что творится с "Сити" и обороной команды Гвардиолы? Снова атака "МЮ" на скорости проходит. Передача на Фернандеша с правого края. Тот на ложном замахе убирает защитника и катит Майну мяч. А партнер не промахивается, пробивая вратаря "Сити" во второй раз в матче!

Дела у "Сити" так себе, прямо скажем. Теперь надо, как минимум, два гола забивать горожанам. Что делать, когда игра попросту не идет у команды?

Де Брёйне забрасывал мяч на Холанна, который в борьбе снова правила нарушает, сбивая оппонента на газон. Рефери карточку не показывает.

Штрафной удар зарабатывает сейчас коллектив горожан. Де Брейне выполняет навес в штрафную, и мяч прямо в руки Онане прилетает.

Майну за фол в центре поля получает от рефери карточку желтого цвета.

И все! Первый тайм в нашем матче завершен! После 45 минут игры "Юнайтед" впереди. Сенсационные 0:2 на табло "Уэмбли" можно увидеть!

Фернандеш в атаке Стоунса подтолкнул в спину. В итоге судья принял решение зафиксировать нарушение правил в этой ситуации.

Проникающий пас от Силвы с правого края последовал. Защитник "МЮ" сыграл на вынос, выбив сферу за пределы футбольного поля.

Полчаса отыграли оппоненты в нашем матче. Пока без забитых голов в поединке, но с созданием опасных моментов, которых в матче немало возникает.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! ГАРНАЧО! 0:1! Вот это напортачила защита "Сити". Заброс от Фернандеша пошел на Гарначо. Гвардиол делал пас головой на вратаря, но перебросил того в рамке, а Гарначо просто добил мяч в сетку уже пустых ворот!

Ну, теперь "Манчестер Сити" должен завестись! По другому и быть не может. Не думаю, что в планы "Сити" входило проигрывать битву за трофей.

Заметно публика оживилась. Более веселая игра у нас пошла. Не хватает только опасных моментов у ворот в большом количестве. Но это дело поправимое, наживное.

По левому флангу снова "красные дьяволы" пытались убежать, но передача от Майну получается несколько неточной. Теряют сферу номинальные гости.

Думаю, у Гвардиолы уже есть пара мыслей на тот счет, кого бы на поле выпустить. Ротации в нашем матче могут быть уже даже после перерыва.

26' Пока в одну калитку идет игра в плане создания моментов. "Сити" постоянно в атаке пребывает, а их соперник на постоянной основе пребывает в обороне.

25' Аке с правого края простреливал мяч в центр штрафной, но сфера до адресата не доходит. Уан-Биссака успевает сферу перевести за пределы поля. В аут.

23' Силва слишком сильно прокинул мяч себе на ход на правом фланге. В итоге сферу игрок "Манчестер Сити" потерял, позволив ей выкатиться за пределы поля.

22' Холанн снова фолит в атаке. Рефери уже устно норвежца предупреждает. В следующий раз это точно будет карточка желтого цвета. сомневаться не приходится.

21' Ортега под прессинг со стороны соперников сейчас попал. В итоге пришлось ему играть далеко от ворот в центр поля, чтобы не допустить перехвата.

19' Амрабат загружал мяч в штрафную соперника, но получился слишком сильный пас. До адресата сфера не дошла. Выбивают игроки "Сити" снаряд в центр поля.

18' Оба наставника "дежурят" у кромки поля. Им обоим также приходится не сладко. На кону сегодня чемпионский Кубок. Кубок Англии, и трофей в свою коллекцию хочет выиграть каждый из коллективов.

17' Силва сместился с правого края в центр, отдал на Фоден. Тот продлял полет снаряда дальше, но к мячу не стал ускоряться Де Брейне. Потеря.

15' Треть тайма отыграли уже соперники. Штрафной удар справа заработали игроки горожан. Де Брёйне устанавливает мяч, именно бельгиец будет подавать мяч со стандарта.