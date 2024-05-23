Стадион: Уэмбли. Главный судья: Мэдли Анди
История личных встреч
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
45 матчей
46.7%
8.9%
44.4%
21 победа 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.2%
26.7%
31.1%
19 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
39
Голов в среднем за матч
1.64
1.7
Среднее время на гол
55
53
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.32
Среднее время на гол
66
68
Всего голов
67
68
Голов в среднем за матч
1.49
1.51
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
60
59
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1
|Силва Бернарду
|3
|0.6
|Фоден Фил
|2
|0.4
|Ковачич Матео
|1
|0.2
|Альварес Хулиан
|1
|0.2
|Аке Натан
|1
|0.2
|Доку Жереми
|1
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.6
|Антони
|2
|0.4
|Мактоминай Скотт
|2
|0.4
|Далот Диогу
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Каземиро Карлос
|1
|0.2
|Магуайр Гарри
|1
|0.2
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.2
|Диалло Амад
|1
|0.2
|Майну Кобби
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Амад
|1
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
0
0%
2
14%
91-120
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4
Результаты матчей
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
11
13
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
23
23
14
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
|Ковентри
|Симмс Эллис
|6 (2)
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
81.7% (49)
Ничья
3.3% (2)
Манчестер Юнайтед
15% (9)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (36)
Меньше
21.74% (10)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
36.7% (22)
3:1 Манчестер Сити
13.3% (8)
2:0 Манчестер Сити
10% (6)
1:0 Манчестер Сити
5% (3)
3:2 Манчестер Сити
3.3% (2)
3:0 Манчестер Сити
3.3% (2)
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