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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 60
Манчестер Сити 81.7% (49)
X 3.3% (2)
Манчестер Юнайтед 15% (9)
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Манчестер Сити
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История личных встреч

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
21.7%
19 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

45 матчей

46.7%
8.9%
44.4%
21 победа 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

31.1%
40%
28.9%
14 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.2%
26.7%
31.1%
19 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
МКЧ
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:6
С
2:3
С
3:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
3:1
КC
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.64
1.7

Среднее время на гол

55
53

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.32

Среднее время на гол

66
68

Всего голов

67
68

Голов в среднем за матч

1.49
1.51

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

60
59

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1
Силва Бернарду 3 0.6
Фоден Фил 2 0.4
Ковачич Матео 1 0.2
Альварес Хулиан 1 0.2
Аке Натан 1 0.2
Доку Жереми 1 0.2
Де Брёйне Кевин 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Диаш Рубен 0 0
Льюис Рико 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.6
Антони 2 0.4
Мактоминай Скотт 2 0.4
Далот Диогу 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Каземиро Карлос 1 0.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Хёйлунн Расмус 1 0.2
Диалло Амад 1 0.2
Майну Кобби 1 0.2
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Ковачич Матео 1 0
Диаш Рубен 1 0
Фоден Фил 1 0
Доку Жереми 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Амад 1 1
Фернандеш Бруну 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Онана Андре 1 0
Линделоф Виктор 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Манчестер Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
0
0%
2
50%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
14%
3
21%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
0
0%
2
14%
91-120

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
2
67%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1
Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4

Результаты матчей

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
2
2
1
1
3.5
1
3
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
3
2
2
3
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
5.5
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
2 Манчестер Сити
0 Ньюкасл
4 Челси
2 Лестер
2 Вулверхэмптон
3 Ковентри
4 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
1/2 финала
1 Манчестер Сити
0 Челси
5 Ковентри
7 Манчестер Юнайтед
Финал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Топ бомбардиров
Ковентри Симмс Эллис 6 (2)
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 60
    Манчестер Сити 81.7% (49)
    X 3.3% (2)
    Манчестер Юнайтед 15% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    81.7% (49)
    Ничья
    3.3% (2)
    Манчестер Юнайтед
    15% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (36)
    Меньше
    21.74% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    36.7% (22)
    3:1 Манчестер Сити
    13.3% (8)
    2:0 Манчестер Сити
    10% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    5% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    3.3% (2)
    3:0 Манчестер Сити
    3.3% (2)
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