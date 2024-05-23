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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Кайзерслаутерн
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 47
Кайзерслаутерн 0% (0)
X 2.1% (1)
Байер Л 97.9% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Байер Л
8.35
8.36
1.18
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Байер Л

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

К
2:0
К
0:1
ТМС
1:1
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тачи Ричмонд 3 0.6
Риттер Марлон 2 0.4
Бойд Терренс 2 0.4
Редондо Кенни 2 (1) 0.4
Туре Альмами 1 0.2
Эльведи Ян 1 0.2
Ахе Рагнар 1 0.2
Томяк Борис 1 0.2
Калоч Филип 1 0.2
Нихус Юлиан 1 0.2
Пухач Тымотеуш 0 0
Циммер Жан 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адли Амин 5 (1) 1
Вирц Флориан 3 (1) 0.6
Гложек Адам 3 0.6
Фримпонг Жереми 2 0.4
Та Джонатан 2 0.4
Бонифасе Виктор 2 0.4
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.4
Хофманн Йонас 1 0.2
Андрих Роберт 1 0.2
Шик Патрик 1 0.2
Тапсоба Эдмон 1 0.2
Амири Надим 0 0
Станишич Йосип 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 3 0
Циммер Жан 1 0
Туре Альмами 1 0
Эльведи Ян 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Сольдо Никола 1 0
Нихус Юлиан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Гложек Адам 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Инкапье Пьеро 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
10
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
5
33%
3
13%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0
Байер Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Байер Л

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
2
3
1/8 финала
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
1/4 финала
2 Саарбрюккен
1 Боруссия М
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1/2 финала
0 Саарбрюккен
2 Кайзерслаутерн
4 Байер Л
0 Фортуна
Финал
Кайзерслаутерн
Байер Л

Топ бомбардиров
Байер Л Адли Амин 5 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Байер Л Вирц Флориан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
Саарбрюккен Зонтаймер Патрик 3
Кайзерслаутерн Томяк Борис 3
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кайзерслаутерн - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.

    Главный судья: Данкерт Бастиан

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    • Прогнозы 47
    Кайзерслаутерн 0% (0)
    X 2.1% (1)
    Байер Л 97.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кайзерслаутерн
    Ничья
    Байер Л
    8.35
    8.36
    1.18
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    Прогнозы на матч Кайзерслаутерн - Байер Л

    Исход игры
    Кайзерслаутерн
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (1)
    Байер Л
    97.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    38.3% (18)
    1:3 Байер Л
    21.3% (10)
    0:2 Байер Л
    14.9% (7)
    0:3 Байер Л
    10.6% (5)
    0:1 Байер Л
    6.4% (3)
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    Байер Л
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