Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Данкерт Бастиан
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История личных встреч
Кайзерслаутерн
Байер Л
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тачи Ричмонд
|3
|0.6
|Риттер Марлон
|2
|0.4
|Бойд Терренс
|2
|0.4
|Редондо Кенни
|2 (1)
|0.4
|Туре Альмами
|1
|0.2
|Эльведи Ян
|1
|0.2
|Ахе Рагнар
|1
|0.2
|Томяк Борис
|1
|0.2
|Калоч Филип
|1
|0.2
|Нихус Юлиан
|1
|0.2
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адли Амин
|5 (1)
|1
|Вирц Флориан
|3 (1)
|0.6
|Гложек Адам
|3
|0.6
|Фримпонг Жереми
|2
|0.4
|Та Джонатан
|2
|0.4
|Бонифасе Виктор
|2
|0.4
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.4
|Хофманн Йонас
|1
|0.2
|Андрих Роберт
|1
|0.2
|Шик Патрик
|1
|0.2
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.2
|Амири Надим
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|3
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Нихус Юлиан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
10
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
7%
2
9%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
5
33%
3
13%
61-75
2
13%
7
30%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0
Байер Л
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2
Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Байер Л
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:8
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
23
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Кайзерслаутерн
Байер Л
|Байер Л
|Адли Амин
|5 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Байер Л
|Вирц Флориан
|3 (4)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|Саарбрюккен
|Зонтаймер Патрик
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
Прогнозы на матч Кайзерслаутерн - Байер Л
Исход игры
Кайзерслаутерн
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Байер Л
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
38.3% (18)
1:3 Байер Л
21.3% (10)
0:2 Байер Л
14.9% (7)
0:3 Байер Л
10.6% (5)
0:1 Байер Л
6.4% (3)
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