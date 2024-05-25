Тур: 40. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
7' Желтая карточкаJoel Schingtienne
25' Красная карточкаРикка Федерико
0:1
34' ГолKyan Vaesen
0:2
45' ГолТагир Равиль
45' Желтая карточкаРуссо Франко
49' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
1:2
52' ГолТорстейнссон Йон
68' Вторая желтая карточкаРуссо Франко
69' Желтая карточкаМертенс Матье
69' Желтая карточкаArthur Piedfort
85' Желтая карточкаТагир Равиль
89' Желтая карточкаСтассин Лукас
90' Желтая карточкаНойштедтер Роман
Ход матча
25'
34'
0:1
45'
0:2
45'
52'
1:2
68'
69'
69'
85'
89'
90'
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
25
Tuur
Rommens
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Karol Borys
-
-
-
83 Раф Смекенс
-
Главный тренер: Барт Гоор
История личных встреч
АХ Лёвен
Вестерло
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.45
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.4
Среднее время на гол
82
64
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|7
|0.18
|Торстейнссон Йон
|7
|0.18
|Мертенс Матье
|4
|0.1
|Nachon Nsingi
|3
|0.08
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Richie Sagrado
|2
|0.05
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|13 (8)
|0.33
|Стассин Лукас
|9
|0.23
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.18
|Фриган Матия
|5
|0.13
|Тагир Равиль
|3
|0.08
|Даци Эрдон
|3
|0.08
|Верман Ромео
|3
|0.08
|Бос Джордан
|3
|0.08
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Kyan Vaesen
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Мертенс Матье
|7
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Рикка Федерико
|5
|1
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Joel Schingtienne
|5
|0
|Руссо Франко
|3
|1
|Мисао Кенто
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Arthur Piedfort
|5
|1
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Томас ван ден Кейбус
|4
|0
|Стассин Лукас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Тагир Равиль
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
22
АХ Лёвен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Вестерло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
30
24
Упущенные победы
11
22
АХ Лёвен
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (15)
38% (15)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (17)
36% (14)
21% (8)
Вестерло
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (9)
37% (14)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
37% (14)
21% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
32
25
Упущенные победы
19
44
Голы по времени матча
Забито
28
26
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
5
18%
2
8%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
5
18%
1
4%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
9
32%
12
46%
76-90
Пропущено
19
34
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
1
5%
4
12%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
6
32%
7
21%
31-45
3
16%
5
15%
46-60
4
21%
9
26%
61-75
2
11%
5
15%
76-90
1
0%
0%
Забито
19
28
13 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
6
32%
4
14%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
6
32%
6
21%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Пропущено
36
37
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
14%
5
14%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
7
19%
14
38%
76-90
Забито
47
54
24 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 17
10 Не забивали 10
11
23%
6
11%
1-15
5
11%
12
22%
16-30
8
17%
8
15%
31-45
6
13%
4
7%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
28%
16
30%
30%
76-90
Пропущено
55
71
24 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 42
20 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 34
6
11%
9
13%
1-15
8
15%
9
13%
16-30
10
18%
11
15%
31-45
10
18%
8
11%
46-60
11
20%
15
21%
61-75
9
16%
19
27%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Вестерло
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Вестерло
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 22%
3:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 13%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
19 раз 49%
0
10 раз 26%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
2
13 раз 34%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
146
712
812
415
416
118
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
144
317
108
119
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2910
Больше Меньше
2810
1029
1820
534
533
138
137
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9