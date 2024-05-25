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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
АХ Лёвен
1:2
Конец матча
Вестерло
0'
7' Желтая карточка
Joel Schingtienne
25' Красная карточка
Рикка Федерико
0:1
33' Гол
Kyan Vaesen
0:2
45' Гол
Тагир Равиль
45' Желтая карточка
Руссо Франко
49' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
1:2
52' Гол
Торстейнссон Йон
68' Вторая желтая карточка
Руссо Франко
69' Желтая карточка
Мертенс Матье
69' Желтая карточка
Arthur Piedfort
85' Желтая карточка
Тагир Равиль
89' Желтая карточка
Стассин Лукас
90' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
90'+10
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
24
Руссо
Франко
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
7
Торстейнссон
Йон
8
Шрейверс
Сьебе
6
Дом
Джорен
11
Ezechiel
Banzuzi
88
Мазиз
Юссеф
19
Муеанта
Супханат
30
Koen
Van
Langendonck
25
Tuur
Rommens
33
Нойштедтер
Роман
24
Тагир
Равиль
5
Бос
Джордан
39
Томас
ван
ден
Кейбус
6
Хасполат
Догукан
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
90
Сайяд
Аллахьяр
14
Kyan
Vaesen
АХ Лёвен
3-4-1-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Вестерло

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

21 матч

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:3
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
2:0
К
2:3
ПДБВЭ
1:3
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
2:1
ПДБПЭ
1:0
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБПЭ
0:1
ПДБПЭ
1:3
ПДБ
0:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:1
ПДБ
2:2
ТМК
2:2
ЛП
5:1
ЛП
3:2

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.45

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.4

Среднее время на гол

82
64

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
63

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 7 0.18
Торстейнссон Йон 7 0.18
Мертенс Матье 4 0.1
Nachon Nsingi 3 0.08
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.08
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.08
Мендиль Хамза 3 0.08
Плетинкс Эвауд 3 0.08
Richie Sagrado 2 0.05
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.05
Ezechiel Banzuzi 2 0.05
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Руссо Франко 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 13 (8) 0.33
Стассин Лукас 9 0.23
Йоу Гриффин 7 (1) 0.18
Фриган Матия 5 0.13
Тагир Равиль 3 0.08
Даци Эрдон 3 0.08
Верман Ромео 3 0.08
Бос Джордан 3 0.08
Tuur Rommens 1 0.03
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Kyan Vaesen 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Хасполат Догукан 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 8 0
Мертенс Матье 7 0
Ezechiel Banzuzi 7 0
Рикка Федерико 5 1
Richie Sagrado 5 1
Мазиз Юссеф 5 0
Joel Schingtienne 5 0
Руссо Франко 3 1
Мисао Кенто 4 0
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 5 1
Сидорчук Сергей 6 0
Верман Ромео 4 1
Bakary Haidara 4 1
Йорданов Эдиссон 5 0
Хасполат Догукан 5 0
Мадсен Николас 5 0
Стассин Лукас 5 0
Tuur Rommens 3 1
Рейнолдс Брайан 4 0
Томас ван ден Кейбус 4 0
Тагир Равиль 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Бос Джордан 3 0
Гиллекенс Ник 1 1
Нойштедтер Роман 2 0
Болат Синан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
22
АХ Лёвен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Вестерло
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

30
24

Упущенные победы

11
22
АХ Лёвен
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (15)
38% (15)
25% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (18)
35% (14)
20% (8)
Вестерло
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
36% (14)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
36% (14)
23% (9)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

32
26

Упущенные победы

20
44

Голы по времени матча

Забито

29
28
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
5
17%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
12
43%
76-90

Пропущено

21
35
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
1
5%
4
11%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
8
38%
7
20%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
4
19%
9
26%
61-75
2
10%
5
14%
76-90
1
0%
0%

Забито

19
28
13 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 25
6
32%
4
14%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
6
32%
6
21%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
21%
4
14%
76-90

Пропущено

36
37
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
14%
5
14%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
7
19%
14
38%
76-90

Забито

48
56
24 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 18
10 Не забивали 10
11
23%
6
11%
1-15
5
10%
12
21%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
7
15%
4
7%
46-60
4
8%
8
14%
61-75
13
27%
16
29%
76-90

Пропущено

57
72
26 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 43
21 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 35
6
11%
9
13%
1-15
8
14%
9
13%
16-30
12
21%
11
15%
31-45
10
18%
9
13%
46-60
11
19%
15
21%
61-75
9
16%
19
26%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Вестерло
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2

Результаты матчей

АХ Лёвен
Вестерло

Точный счет

1:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
3:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
8 раз 20%
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 13%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
20 раз 50%
0
10 раз 25%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
2
14 раз 36%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
8
12
4
16
2.5
4
16
1
19
3.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
15
4
3
17
1.5
11
8
1
19
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
10
0.5
Больше Меньше
29
10
10
30
1.5
19
20
5
35
2.5
5
34
1
39
3.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 10 8 0 2 27 - 10 48
2.
Мехелен
 10 5 1 4 20 - 18 39
3.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 14 - 15 33
4.
АХ Лёвен
 10 4 3 3 12 - 12 30
5.
Стандард
 9 0 5 4 12 - 22 22
6.
Вестерло
 9 1 3 5 12 - 20 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 13 - 5 36
2.
Сент-Трейден
 5 2 2 1 8 - 7 28
3.
АХ Лёвен
 5 3 0 2 9 - 7 24
4.
Мехелен
 5 3 0 2 13 - 11 9
5.
Стандард
 4 0 3 1 2 - 5 3
6.
Вестерло
 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 5 2 1 2 7 - 7 30
2.
Стандард
 5 0 2 3 10 - 17 19
3.
Вестерло
 4 1 0 3 6 - 9 18
4.
Гент
 5 4 0 1 14 - 5 12
5.
АХ Лёвен
 5 1 3 1 3 - 5 6
6.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 8 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Руссо Франко получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Хасполат Догукан сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:2 Вестерло онлайн

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