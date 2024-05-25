Тур: 40. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
7' Желтая карточкаJoel Schingtienne
25' Красная карточкаРикка Федерико
0:1
33' ГолKyan Vaesen
0:2
45' ГолТагир Равиль
45' Желтая карточкаРуссо Франко
49' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
1:2
52' ГолТорстейнссон Йон
68' Вторая желтая карточкаРуссо Франко
69' Желтая карточкаМертенс Матье
69' Желтая карточкаArthur Piedfort
85' Желтая карточкаТагир Равиль
89' Желтая карточкаСтассин Лукас
90' Желтая карточкаНойштедтер Роман
90'+10
Ход матча
25'
33'
0:1
45'
0:2
45'
52'
1:2
68'
69'
69'
85'
89'
90'
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
25
Tuur
Rommens
24
Тагир
Равиль
18
Йоу
Гриффин
14
Kyan
Vaesen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Kyan VaesenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Karol Borys
-
-
-
83 Раф Смекенс
-
Главный тренер: Барт Гоор
История личных встреч
АХ Лёвен
Вестерло
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
21 матч
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.45
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.4
Среднее время на гол
82
64
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
63
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|7
|0.18
|Торстейнссон Йон
|7
|0.18
|Мертенс Матье
|4
|0.1
|Nachon Nsingi
|3
|0.08
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.08
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.08
|Мендиль Хамза
|3
|0.08
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.08
|Richie Sagrado
|2
|0.05
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.05
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.05
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Руссо Франко
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|13 (8)
|0.33
|Стассин Лукас
|9
|0.23
|Йоу Гриффин
|7 (1)
|0.18
|Фриган Матия
|5
|0.13
|Тагир Равиль
|3
|0.08
|Даци Эрдон
|3
|0.08
|Верман Ромео
|3
|0.08
|Бос Джордан
|3
|0.08
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Kyan Vaesen
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Хасполат Догукан
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|8
|0
|Мертенс Матье
|7
|0
|Ezechiel Banzuzi
|7
|0
|Рикка Федерико
|5
|1
|Richie Sagrado
|5
|1
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Joel Schingtienne
|5
|0
|Руссо Франко
|3
|1
|Мисао Кенто
|4
|0
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Arthur Piedfort
|5
|1
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Стассин Лукас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Томас ван ден Кейбус
|4
|0
|Тагир Равиль
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Гиллекенс Ник
|1
|1
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Вестерло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
22
АХ Лёвен
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Вестерло
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
30
24
Упущенные победы
11
22
АХ Лёвен
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (15)
38% (15)
25% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (18)
35% (14)
20% (8)
Вестерло
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
36% (14)
38% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (16)
36% (14)
23% (9)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
32
26
Упущенные победы
20
44
Голы по времени матча
Забито
29
28
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
5
17%
2
7%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
2
7%
4
14%
31-45
6
21%
1
4%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
9
31%
12
43%
76-90
Пропущено
21
35
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
1
5%
4
11%
1-15
2
10%
4
11%
16-30
8
38%
7
20%
31-45
3
14%
6
17%
46-60
4
19%
9
26%
61-75
2
10%
5
14%
76-90
1
0%
0%
Забито
19
28
13 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
26 Не забивали 25
6
32%
4
14%
1-15
1
5%
7
25%
16-30
6
32%
6
21%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
4
21%
4
14%
76-90
Пропущено
36
37
15 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
5
14%
5
14%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
6
16%
61-75
7
19%
14
38%
76-90
Забито
48
56
24 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 18
10 Не забивали 10
11
23%
6
11%
1-15
5
10%
12
21%
16-30
8
17%
10
18%
31-45
7
15%
4
7%
46-60
4
8%
8
14%
61-75
13
27%
16
29%
76-90
Пропущено
57
72
26 В 1-м тайме 29
31 Во 2-м тайме 43
21 Пропускали первыми 20
29 Не пропускали 35
6
11%
9
13%
1-15
8
14%
9
13%
16-30
12
21%
11
15%
31-45
10
18%
9
13%
46-60
11
19%
15
21%
61-75
9
16%
19
26%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1
Вестерло
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2
Результаты матчей
АХ Лёвен
Вестерло
Точный счет
1:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:3
3 раза 15%
1:3
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 25%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
3:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
10 раз 53%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
8 раз 20%
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 10%
3:1
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 13%
3:2
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 50%
0
10 раз 25%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
2
14 раз 36%
0
10 раз 26%
1
10 раз 26%
3
4 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
713
812
416
416
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
154
317
118
119
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3010
Больше Меньше
2910
1030
1920
535
534
139
138
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9