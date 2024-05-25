Тур: 38. Стадион: Ванкдорф. Зрители: 31500
0'
10' Желтая карточкаЛакоми Лукаш
42' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
45' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
1:0
50' ПенальтиЛустенбергер Фабиан
64' Желтая карточкаУгринич Филип
2:0
69' ГолХаджам Жауэн
90' Желтая карточкаДуррер Адриан
3:0
90' ГолГанвула Сильвер
90' Желтая карточкаГанвула Сильвер
90'+6
Ход матча
10'
45'
50'
64'
69'
2:0
90'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
535 Количество передач 372
-
58 Владение мячом, % 42
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Янг Бойз
Винтертур
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.82
2.6
Среднее время на гол
31
34
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
2.25
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
40
55
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|12
|0.32
|Иттен Седрик
|10 (1)
|0.26
|Элиа Мешак
|9
|0.24
|Ганвула Сильвер
|9 (1)
|0.24
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.24
|Угринич Филип
|4
|0.11
|Колли Эбрима
|3
|0.08
|Малес Дариан
|3
|0.08
|Лакоми Лукаш
|2
|0.05
|Бенито Лорис
|2
|0.05
|Мугиша Джоэл
|2
|0.05
|Ррудхани Донат
|2
|0.05
|Хаджам Жауэн
|2
|0.05
|Лустенбергер Фабиан
|2 (1)
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Али Мохамед
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Аменда Орель
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туркес Алдин
|9 (1)
|0.24
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.21
|Буркарт Нишан
|8 (1)
|0.21
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.16
|Randy Schneider
|5
|0.13
|Samuel Ballet
|5
|0.13
|Adrian Gantenbein
|3
|0.08
|Фофана Бубакар II
|3
|0.08
|Стильхарт Базиль
|3
|0.08
|Дзуффи Лука
|2
|0.05
|Шеттин Тобиас
|2
|0.05
|Арнольд Ремо
|2
|0.05
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.05
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Бароан Антуан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|13
|0
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Блюм Левин
|4
|1
|Ганвула Сильвер
|5
|0
|Угринич Филип
|5
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Хаджам Жауэн
|4
|0
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лакоми Лукаш
|3
|0
|Лаупер Сандро
|1
|1
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лтайеф Сайфалла
|9
|0
|Стильхарт Базиль
|8
|0
|Randy Schneider
|5
|1
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Арнольд Ремо
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Adrian Gantenbein
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Бароан Антуан
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Дуррер Адриан
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Винтертур
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
20
Янг Бойз
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Винтертур
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
9
18
Упущенные победы
24
23
Янг Бойз
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
38% (14)
16% (6)
Винтертур
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
20
21
Упущенные победы
25
43
Голы по времени матча
Забито
46
30
21 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
8
17%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
8
17%
5
17%
31-45
10
22%
4
13%
46-60
7
15%
2
7%
61-75
8
17%
11
37%
76-90
Пропущено
14
38
10 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
5
36%
8
21%
1-15
2
14%
3
8%
16-30
3
21%
6
16%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
2
5%
61-75
2
14%
12
32%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
5
19%
1
3%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
12%
1
3%
46-60
5
19%
10
33%
61-75
6
23%
11
37%
76-90
Пропущено
21
30
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
24%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
4
19%
7
23%
61-75
6
29%
7
23%
76-90
Забито
72
60
33 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
13
18%
7
12%
1-15
7
10%
6
10%
16-30
13
18%
8
13%
31-45
13
18%
5
8%
46-60
12
17%
12
20%
61-75
14
19%
22
37%
76-90
Пропущено
35
68
20 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 29
10
29%
13
19%
1-15
4
11%
8
12%
16-30
6
17%
10
15%
31-45
2
6%
9
13%
46-60
5
14%
9
13%
61-75
8
23%
19
28%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1
Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3
Результаты матчей
Янг Бойз
Винтертур
Точный счет
1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
5:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
15 раз 41%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
181
117
109
108
217
612
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
171
712
99
316
216
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
307
Больше Меньше
352
1819
1918
1324
433
730
136
433
136
136
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|14 (4)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7