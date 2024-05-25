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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: . Зрители: 31500
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Винтертур
0'
10' Желтая карточка
Лакоми Лукаш
42' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
45' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
1:0
50' Пенальти
Лустенбергер Фабиан
64' Желтая карточка
Угринич Филип
2:0
69' Гол
Хаджам Жауэн
90' Желтая карточка
Дуррер Адриан
3:0
90' Гол
Ганвула Сильвер
90' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Янко
Саиди
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
3
Хаджам
Жауэн
39
Малес
Дариан
8
Лакоми
Лукаш
20
Ниассе
Шейх
10
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
9
Иттен
Седрик
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
3
Шеттин
Тобиас
4
Стильхарт
Базиль
77
Дзуффи
Лука
99
Буркарт
Нишан
6
Randy
Schneider
29
Фофана
Бубакар
II
11
Туркес
Алдин
Янг Бойз
4-4-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Винтертур

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:2
С
1:4
С
5:2
С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
1:5
ТМС
4:2
ТМК
0:0
К
2:2
ТМС
3:1
К
1:1
ТМС
1:1
ТМС
4:2
ТМС
2:0
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.82
2.6

Среднее время на гол

31
34

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2.25
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

40
55

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 12 0.32
Иттен Седрик 10 (1) 0.26
Элиа Мешак 9 0.24
Ганвула Сильвер 9 (1) 0.24
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.24
Угринич Филип 4 0.11
Колли Эбрима 3 0.08
Малес Дариан 3 0.08
Лакоми Лукаш 2 0.05
Бенито Лорис 2 0.05
Мугиша Джоэл 2 0.05
Ррудхани Донат 2 0.05
Хаджам Жауэн 2 0.05
Лустенбергер Фабиан 2 (1) 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Али Мохамед 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Перссон Ноа 0 0
Аменда Орель 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туркес Алдин 9 (1) 0.24
Лтайеф Сайфалла 8 0.21
Буркарт Нишан 8 (1) 0.21
Ди Джусто Маттео 6 0.16
Randy Schneider 5 0.13
Samuel Ballet 5 0.13
Adrian Gantenbein 3 0.08
Фофана Бубакар II 3 0.08
Стильхарт Базиль 3 0.08
Дзуффи Лука 2 0.05
Шеттин Тобиас 2 0.05
Арнольд Ремо 2 0.05
Буэсс Роман 2 (1) 0.05
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Granit Lekaj 0 0
Бароан Антуан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 13 0
Ниассе Шейх 6 0
Блюм Левин 4 1
Ганвула Сильвер 5 0
Угринич Филип 5 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Хаджам Жауэн 4 0
Лустенбергер Фабиан 3 0
Бенито Лорис 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Лакоми Лукаш 3 0
Лаупер Сандро 1 1
Гарсия Улиссес 2 0
Элиа Мешак 2 0
Перссон Ноа 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лтайеф Сайфалла 9 0
Стильхарт Базиль 8 0
Randy Schneider 5 1
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Арнольд Ремо 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Adrian Gantenbein 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Бароан Антуан 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
28% (5)
0% (0)
Винтертур
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
20
Янг Бойз
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Винтертур
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

9
18

Упущенные победы

24
23
Янг Бойз
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (17)
38% (14)
16% (6)
Винтертур
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

20
21

Упущенные победы

25
43

Голы по времени матча

Забито

46
30
21 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
8
17%
6
20%
1-15
5
11%
2
7%
16-30
8
17%
5
17%
31-45
10
22%
4
13%
46-60
7
15%
2
7%
61-75
8
17%
11
37%
76-90

Пропущено

14
38
10 В 1-м тайме 17
4 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
5
36%
8
21%
1-15
2
14%
3
8%
16-30
3
21%
6
16%
31-45
1
7%
7
18%
46-60
1
7%
2
5%
61-75
2
14%
12
32%
76-90

Забито

26
30
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
5
19%
1
3%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
3
12%
1
3%
46-60
5
19%
10
33%
61-75
6
23%
11
37%
76-90

Пропущено

21
30
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
24%
5
17%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
4
19%
7
23%
61-75
6
29%
7
23%
76-90

Забито

72
60
33 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 39
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 2
13
18%
7
12%
1-15
7
10%
6
10%
16-30
13
18%
8
13%
31-45
13
18%
5
8%
46-60
12
17%
12
20%
61-75
14
19%
22
37%
76-90

Пропущено

35
68
20 В 1-м тайме 31
15 Во 2-м тайме 37
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 29
10
29%
13
19%
1-15
4
11%
8
12%
16-30
6
17%
10
15%
31-45
2
6%
9
13%
46-60
5
14%
9
13%
61-75
8
23%
19
28%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Винтертур - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3
Винтертур
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1
Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1 Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3

Результаты матчей

Янг Бойз
Винтертур

Точный счет

1:0
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
5:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
7 раз 39%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
1:3
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
4:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
5:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 32%
0
7 раз 19%
3
6 раз 16%
2
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
3 раза 8%
6
1 раз 3%
1
16 раз 43%
2
15 раз 41%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
18
1
11
7
1.5
10
9
10
8
2.5
2
17
6
12
3.5
4
14
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
1
7
12
1.5
9
9
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
7
0.5
Больше Меньше
35
2
18
19
1.5
19
18
13
24
2.5
4
33
7
30
3.5
1
36
4
33
4.5
1
36
1
36
5.5

Топ бомбардиров
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 14 (4)
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 12 (5)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Лакоми Лукаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 Винтертур онлайн

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