Тур: 40. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
14' ГолЛаубербах Лион
2:0
16' ГолЛаубербах Лион
2:1
52' ГолЛоуренс Генри
68' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
2:2
84' ГолSoufiane Benjdida
3:2
90' ГолЛаубербах Лион
90' Желтая карточкаФулон Дам
3:3
90' ГолФосси Марлон
Ход матча
14'
1:0
16'
2:0
52'
2:1
84'
90'
3:2
90'
90'
3:3
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
13
Фосси
Марлон
25
Хаутекит
Ибе
61
Cihan
Canak
11
Фини
Сейду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
61 Cihan CanakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фини СейдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Диркс ДанЗащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
36 Зиани ИлисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Мехелен
Стандард
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.08
Среднее время на гол
48
83
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.11
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
48
81
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.2
|Схоофс Роб
|7
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|6 (3)
|0.15
|Бассетте Норман
|5
|0.13
|Флюке Патрик
|4
|0.1
|Лаубербах Лион
|4
|0.1
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Бафдили Билал
|3
|0.08
|Rafik Belghali
|2
|0.05
|Бейтс Дэвид
|2
|0.05
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Конате Мори
|2
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.31
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.18
|Йебоа Келвин
|6
|0.15
|Альсате Стивен
|2
|0.05
|Баликвиша Вильям
|2
|0.05
|Лайфис Константинос
|2
|0.05
|Сова Камал
|2
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Панзо Джонатан
|1
|0.03
|Лоуренс Генри
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Soufiane Benjdida
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|8
|0
|Уолш Сэнди
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Схоофс Роб
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахабо Хаким
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Стандард
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
18
Мехелен
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Стандард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
19
18
Мехелен
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (13)
41% (16)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
26% (10)
28% (11)
Стандард
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
53% (20)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
45% (17)
37% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
31
23
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
3%
2
9%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
23%
7
30%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
32%
6
26%
76-90
Пропущено
22
43
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 19
3
14%
4
9%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
5
23%
8
19%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
8
36%
13
30%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
6
26%
3
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
7
23%
4
22%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
20%
7
39%
76-90
Забито
54
42
18 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
10 Не забивали 14
4
7%
4
10%
1-15
4
7%
6
14%
16-30
10
19%
9
21%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
16
30%
30%
9
21%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
52
61
25 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 32
5
10%
7
11%
1-15
10
19%
10
16%
16-30
10
19%
9
15%
31-45
4
8%
6
10%
46-60
9
17%
9
15%
61-75
14
27%
20
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0
Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3
Результаты матчей
Мехелен
Стандард
Точный счет
3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:0
5 раз 13%
3:1
5 раз 13%
2:3
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 31%
0
11 раз 28%
3
10 раз 26%
2
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
118
109
415
712
316
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
145
614
613
416
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2811
Больше Меньше
2513
1623
1028
1128
632
138
236
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9