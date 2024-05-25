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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Мехелен
3:3
Второй тайм: 90+'
Стандард
0'
1:0
14' Гол
Лаубербах Лион
2:0
16' Гол
Лаубербах Лион
2:1
52' Гол
Лоуренс Генри
68' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
2:2
84' Гол
Soufiane Benjdida
3:2
90' Гол
Лаубербах Лион
90' Желтая карточка
Фулон Дам
3:3
90' Гол
Фосси Марлон
1
Куке
Гетан
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
35
Бафдили
Билал
19
Мрабти
Керим
20
Лаубербах
Лион
40
Matthieu
Epolo
13
Фосси
Марлон
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
25
Хаутекит
Ибе
61
Cihan
Canak
6
Кавабэ
Хаяо
5
Панзо
Джонатан
11
Фини
Сейду
14
Канга
Вилфрид
32
Brahim
Ghalidi
8
Прайс
Айзек
Мехелен
4-2-3-1
Стандард
4-3-3

История личных встреч

Мехелен
Стандард

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
2:2
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:4
ПДА
2:2
ТМС
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:2
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
3:2

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Среднее время на гол

49
80

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.08

Среднее время на гол

48
83

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.86
1.11

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

48
81

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 8 (1) 0.2
Схоофс Роб 7 0.18
Хайреманс Джеффри 6 (3) 0.15
Бассетте Норман 5 0.13
Флюке Патрик 4 0.1
Лаубербах Лион 4 0.1
Слимани Ислам 3 0.08
Фулон Дам 3 0.08
Антонио Билл 3 0.08
Бафдили Билал 3 0.08
Rafik Belghali 2 0.05
Бейтс Дэвид 2 0.05
Коббо Элиас 2 0.05
Конате Мори 2 0.05
Сторм Никола 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 12 (2) 0.31
Кавабэ Хаяо 7 0.18
Йебоа Келвин 6 0.15
Альсате Стивен 2 0.05
Баликвиша Вильям 2 0.05
Лайфис Константинос 2 0.05
Сова Камал 2 0.05
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Панзо Джонатан 1 0.03
Лоуренс Генри 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Soufiane Benjdida 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
Matthieu Epolo 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 8 0
Уолш Сэнди 5 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 3 1
Мрабти Керим 4 0
Коббо Элиас 4 0
Схоофс Роб 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Бассетте Норман 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Канга Вилфрид 5 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Хэйден Айзак 3 0
Кавабэ Хаяо 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Прайс Айзек 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Доннум Арон 2 0
Сахабо Хаким 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Мехелен
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Стандард
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
18
Мехелен
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Стандард
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

19
18
Мехелен
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (13)
41% (16)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (18)
26% (10)
28% (11)
Стандард
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (8)
53% (20)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
45% (17)
37% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

31
23
9 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
1
3%
2
9%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
7
23%
7
30%
31-45
8
26%
3
13%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
32%
6
26%
76-90

Пропущено

22
43
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 19
3
14%
4
9%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
5
23%
8
19%
31-45
1
5%
6
14%
46-60
2
9%
6
14%
61-75
8
36%
13
30%
76-90

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 27
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
6
26%
3
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
7
23%
4
22%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
20%
7
39%
76-90

Забито

54
42
18 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
10 Не забивали 14
4
7%
4
10%
1-15
4
7%
6
14%
16-30
10
19%
9
21%
31-45
10
19%
6
14%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
16
30%
30%
9
21%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

52
61
25 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 32
5
10%
7
11%
1-15
10
19%
10
16%
16-30
10
19%
9
15%
31-45
4
8%
6
10%
46-60
9
17%
9
15%
61-75
14
27%
20
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0
Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3

Результаты матчей

Мехелен
Стандард

Точный счет

3:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:0
5 раз 13%
3:1
5 раз 13%
2:3
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 31%
0
11 раз 28%
3
10 раз 26%
2
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
11
8
10
9
1.5
4
15
7
12
2.5
3
16
1
18
3.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
5
6
14
1.5
6
13
4
16
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
11
0.5
Больше Меньше
25
13
16
23
1.5
10
28
11
28
2.5
6
32
1
38
3.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 10 8 0 2 27 - 10 48
2.
Мехелен
 3:3 10 4 2 4 20 - 19 37
3.
Сент-Трейден
 10 3 4 3 14 - 15 33
4.
АХ Лёвен
 1:2 10 4 3 3 12 - 12 30
5.
Стандард
 3:3 9 0 6 3 13 - 22 23
6.
Вестерло
 2:1 9 1 3 5 12 - 20 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 0 1 13 - 5 36
2.
Сент-Трейден
 5 2 2 1 8 - 7 28
3.
АХ Лёвен
 1:2 5 3 0 2 9 - 7 24
4.
Мехелен
 3:3 5 2 1 2 13 - 12 7
5.
Стандард
 3:3 4 0 3 1 2 - 5 3
6.
Вестерло
 2:1 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 3:3 5 2 1 2 7 - 7 30
2.
Стандард
 3:3 5 0 3 2 11 - 17 20
3.
Вестерло
 2:1 4 1 0 3 6 - 9 18
4.
Гент
 5 4 0 1 14 - 5 12
5.
АХ Лёвен
 1:2 5 1 3 1 3 - 5 6
6.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 8 5

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 26 (1)
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (4)
Брюгге Родригеш Тьяго 18 (3)
Юнион Сент-Жиллуаз Нильссон Хокан 15 (4)
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Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 10
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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    • 46'
      Джихан Чанак уходит с поля. Soufiane Benjdida выходит вместо него
    • 46'
      Фини Сейду уходит с поля. Хенри Лоуренс выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Фулон Дам сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Лаубербах Лион бьет в цель!
    • 14'
      Схоофс Роб сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Лаубербах Лион бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Мехелен
    Ничья
    Стандард
    4.80
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    6.04
    4.25
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