Тур: 40. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
1:0
15' ГолЛаубербах Лион
2:0
17' ГолЛаубербах Лион
2:1
51' ГолЛоуренс Генри
68' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
2:2
84' ГолSoufiane Benjdida
3:2
90' ГолЛаубербах Лион
90' Желтая карточкаФулон Дам
90'+11
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
51'
2:1
84'
90'
3:2
90'
27
Бейтс
Дэвид
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
13
Фосси
Марлон
25
Хаутекит
Ибе
61
Cihan
Canak
11
Фини
Сейду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
-
61 Cihan CanakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фини СейдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
35 Диркс ДанЗащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
36 Зиани ИлисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Мехелен
Стандард
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Среднее время на гол
49
80
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.08
Среднее время на гол
48
83
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.11
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
48
81
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|8 (1)
|0.2
|Схоофс Роб
|7
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|6 (3)
|0.15
|Лаубербах Лион
|5
|0.13
|Бассетте Норман
|5
|0.13
|Флюке Патрик
|4
|0.1
|Слимани Ислам
|3
|0.08
|Фулон Дам
|3
|0.08
|Антонио Билл
|3
|0.08
|Бафдили Билал
|3
|0.08
|Коббо Элиас
|2
|0.05
|Rafik Belghali
|2
|0.05
|Бейтс Дэвид
|2
|0.05
|Конате Мори
|2
|0.05
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|12 (2)
|0.31
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.18
|Йебоа Келвин
|6
|0.15
|Альсате Стивен
|2
|0.05
|Баликвиша Вильям
|2
|0.05
|Лайфис Константинос
|2
|0.05
|Сова Камал
|2
|0.05
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Панзо Джонатан
|1
|0.03
|Лоуренс Генри
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Soufiane Benjdida
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Matthieu Epolo
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|9
|0
|Уолш Сэнди
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|3
|1
|Мрабти Керим
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Схоофс Роб
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Бассетте Норман
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Канга Вилфрид
|5
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Кавабэ Хаяо
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Прайс Айзек
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Сахабо Хаким
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Стандард
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
20
Мехелен
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Стандард
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
19
18
Мехелен
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
40% (16)
25% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (18)
25% (10)
30% (12)
Стандард
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (8)
51% (20)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
44% (17)
36% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
34
25
11 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 25
2
6%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
7
21%
7
28%
31-45
8
24%
4
16%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
11
32%
7
28%
76-90
Пропущено
24
46
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 20
3
13%
5
11%
1-15
3
13%
7
15%
16-30
5
21%
8
17%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
2
8%
6
13%
61-75
9
38%
14
30%
76-90
Забито
23
19
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 28
3
13%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
6
26%
3
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
7
23%
4
22%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
3
17%
61-75
6
20%
7
39%
76-90
Забито
57
44
20 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 25
20 Забивали первыми 13
10 Не забивали 14
5
9%
4
9%
1-15
5
9%
6
14%
16-30
10
18%
9
20%
31-45
10
18%
7
16%
46-60
9
16%
8
18%
61-75
17
30%
30%
10
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
54
64
25 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 36
17 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 33
5
9%
8
13%
1-15
10
19%
11
17%
16-30
10
19%
9
14%
31-45
5
9%
6
9%
46-60
9
17%
9
14%
61-75
15
28%
21
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0
Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2 Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0
Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3
Результаты матчей
Мехелен
Стандард
Точный счет
3:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
0:1
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 35%
0
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
3 раза 15%
2:3
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 13%
3:1
5 раз 13%
2:3
4 раза 10%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
2:1
3 раза 8%
3:3
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 30%
0
11 раз 28%
3
11 раз 28%
2
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
15 раз 38%
0
13 раз 33%
2
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
118
119
415
812
316
119
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
155
614
713
416
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2911
Больше Меньше
2613
1723
1128
1228
633
139
237
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|26 (1)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (4)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|18 (3)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Нильссон Хокан
|15 (4)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 10
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9