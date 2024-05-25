Тур: 38. Стадион: АФГ Арена.
1:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолАколо Чадрак
1:1
24' ГолРайхмут Нильс
27' Желтая карточкаАколо Чадрак
1:2
44' ГолМаркезано Антонио
45' Желтая карточкаФалльци Альберт
48' Желтая карточкаРайхмут Нильс
79' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
84' Желтая карточкаАфрийе Дэниел
86' Желтая карточкаChristian Witzig
90' Желтая карточкаСтанич Йозо
90'+8
Ход матча
16'
1:0
24'
27'
44'
45'
48'
79'
84'
86'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
403 Количество передач 411
-
49 Владение мячом, % 51
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Dylan Munroe
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Санкт-Галлен
Цюрих
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
40 матчей
25%
75%
0 побед 10 ничьих 30 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 16 ничьих 24 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 8 ничьих 26 побед
62 матча
29%
22.6%
48.4%
18 побед 14 ничьих 30 побед
Первый тайм
25.8%
35.5%
38.7%
16 побед 22 ничьи 24 победы
Второй тайм
29%
29%
42%
18 побед 18 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.16
Среднее время на гол
62
77
Всего голов
48
61
Голов в среднем за матч
1.55
1.97
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
93
97
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Тотал матчей
2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 81%
Меньше 19%
12
39
Больше 63%
Меньше 37%
23
28
Больше 45%
Меньше 55%
34
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
59
Среднее время на гол
60
57
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|14
|0.37
|Жеббель Виллем
|8 (1)
|0.21
|Christian Witzig
|5 (2)
|0.13
|Фалльци Альберт
|5
|0.13
|Стеванович Михайло
|4
|0.11
|Дзанотти Маттиа
|3
|0.08
|Шуберт Фабиан
|3
|0.08
|Милошевич Йован
|3
|0.08
|Кинтилья Хорди
|2
|0.05
|Тома Бастьен
|2
|0.05
|Гёртлер Лукас
|2
|0.05
|Шмидт Исаак
|2
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.03
|Руис Виктор III
|1
|0.03
|Nikolaj Moeller
|1
|0.03
|Красничи Альбин
|1
|0.03
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|Карлен Грегори
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|12 (1)
|0.32
|Окита Жонатан
|11 (2)
|0.29
|Красничи Бледиан
|6
|0.16
|Катич Никола
|4
|0.11
|Камбери Линдрит
|4
|0.11
|Мэтью Ифиний
|3
|0.08
|Африйе Дэниел
|2
|0.05
|Ронер Фабиан
|2
|0.05
|Око-Флекс Армостронг
|2
|0.05
|Данте Амаду
|2
|0.05
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|1
|0.03
|Консейсау Родригу
|1
|0.03
|Райхмут Нильс
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|0
|0
|Хорншу Марк
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|12
|2
|Фалльци Альберт
|9
|0
|Christian Witzig
|9
|0
|Гёртлер Лукас
|7
|1
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Станич Йозо
|7
|0
|Шуберт Фабиан
|6
|0
|Фон Моос Юлиан
|5
|0
|Abdoulay Diaby3
|5
|0
|Шмидт Исаак
|4
|0
|Аколо Чадрак
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Nikolaj Moeller
|2
|0
|Corsin Konietzke
|2
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Милошевич Йован
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|7
|2
|Камбери Линдрит
|8
|0
|Окита Жонатан
|7
|0
|Африйе Дэниел
|7
|0
|Катич Никола
|5
|1
|Крюезиу Мирлинд
|6
|0
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|Ронер Фабиан
|5
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Данте Амаду
|3
|0
|Дапрела Фабио
|2
|0
|Бреше Янник
|2
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Райхмут Нильс
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Цюрих
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
11
9
Санкт-Галлен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Цюрих
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
17
27
Санкт-Галлен
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (16)
34% (13)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
29% (11)
24% (9)
Цюрих
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
40
26
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
7
18%
4
15%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
4
10%
4
15%
46-60
8
20%
3
12%
61-75
6
15%
5
19%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
9
36%
8
33%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
25 Не забивали 24
4
20%
5
19%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90
Забито
60
53
32 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
11
18%
9
17%
1-15
11
18%
8
15%
16-30
10
17%
9
17%
31-45
6
10%
11
21%
46-60
9
15%
6
11%
61-75
13
22%
10
19%
76-90
Пропущено
51
41
19 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
7
14%
4
10%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
7
14%
10
24%
31-45
9
18%
1
2%
46-60
8
16%
5
12%
61-75
15
29%
29%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Цюрих
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
8 раз 21%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
11 раз 29%
2
11 раз 29%
1
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
145
127
910
514
316
415
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
316
910
316
415
118
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
308
Больше Меньше
2711
1523
1820
830
731
533
137
236
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|14 (4)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7