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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:2
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
16' Гол
Аколо Чадрак
1:1
24' Гол
Райхмут Нильс
27' Желтая карточка
Аколо Чадрак
1:2
44' Гол
Маркезано Антонио
45' Желтая карточка
Фалльци Альберт
48' Желтая карточка
Райхмут Нильс
79' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
84' Желтая карточка
Африйе Дэниел
86' Желтая карточка
Christian Witzig
90' Желтая карточка
Станич Йозо
90'+8
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
90
Милошевич
Йован
10
Аколо
Чадрак
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
37
Райхмут
Нильс
10
Маркезано
Антонио
7
Красничи
Бледиан
18
Африйе
Дэниел
11
Окита
Жонатан
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Цюрих
4-1-2-1-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Цюрих

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

40 матчей

25%
75%
0 побед 10 ничьих 30 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 16 ничьих 24 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 26 побед

62 матча

29%
22.6%
48.4%
18 побед 14 ничьих 30 побед

Первый тайм

25.8%
35.5%
38.7%
16 побед 22 ничьи 24 победы

Второй тайм

29%
29%
42%
18 побед 18 ничьих 26 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.16

Среднее время на гол

62
77

Всего голов

48
61

Голов в среднем за матч

1.55
1.97

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

93
97

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Тотал матчей

2.5
60
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 81%
Меньше 19%
12
39
Больше 63%
Меньше 37%
23
28
Больше 45%
Меньше 55%
34
10
Больше 16%
Меньше 84%
52
3
Больше 5%
Меньше 95%
59

Среднее время на гол

60
57

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 14 0.37
Жеббель Виллем 8 (1) 0.21
Christian Witzig 5 (2) 0.13
Фалльци Альберт 5 0.13
Стеванович Михайло 4 0.11
Дзанотти Маттиа 3 0.08
Шуберт Фабиан 3 0.08
Милошевич Йован 3 0.08
Кинтилья Хорди 2 0.05
Тома Бастьен 2 0.05
Гёртлер Лукас 2 0.05
Шмидт Исаак 2 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.03
Руис Виктор III 1 0.03
Nikolaj Moeller 1 0.03
Красничи Альбин 1 0.03
Фазлии Бетим 1 0.03
Карлен Грегори 0 0
Окороджи Чима 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 12 (1) 0.32
Окита Жонатан 11 (2) 0.29
Красничи Бледиан 6 0.16
Катич Никола 4 0.11
Камбери Линдрит 4 0.11
Мэтью Ифиний 3 0.08
Африйе Дэниел 2 0.05
Ронер Фабиан 2 0.05
Око-Флекс Армостронг 2 0.05
Данте Амаду 2 0.05
Конде Шейк 1 0.03
Боранияшевич Никола 1 0.03
Консейсау Родригу 1 0.03
Райхмут Нильс 1 0.03
Герреро Адрия 0 0
Хорншу Марк 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 12 2
Фалльци Альберт 9 0
Christian Witzig 9 0
Гёртлер Лукас 7 1
Кинтилья Хорди 7 0
Станич Йозо 7 0
Шуберт Фабиан 6 0
Фон Моос Юлиан 5 0
Abdoulay Diaby3 5 0
Шмидт Исаак 4 0
Аколо Чадрак 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Карлен Грегори 2 0
Окороджи Чима 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Nikolaj Moeller 2 0
Corsin Konietzke 2 0
Руис Виктор III 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Милошевич Йован 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 7 2
Камбери Линдрит 8 0
Окита Жонатан 7 0
Африйе Дэниел 7 0
Катич Никола 5 1
Крюезиу Мирлинд 6 0
Боранияшевич Никола 5 0
Ронер Фабиан 5 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Данте Амаду 3 0
Дапрела Фабио 2 0
Бреше Янник 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Райхмут Нильс 2 0
Сантини Иван 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Цюрих
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

11
9
Санкт-Галлен
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Цюрих
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

17
27
Санкт-Галлен
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (16)
34% (13)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
29% (11)
24% (9)
Цюрих
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

40
26
22 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 25
7
18%
4
15%
1-15
8
20%
5
19%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
4
10%
4
15%
46-60
8
20%
3
12%
61-75
6
15%
5
19%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
16%
0
0%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
9
36%
8
33%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
25 Не забивали 24
4
20%
5
19%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
7
26%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
3
12%
2
12%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
4
15%
6
35%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
6
35%
76-90

Забито

60
53
32 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 27
22 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
11
18%
9
17%
1-15
11
18%
8
15%
16-30
10
17%
9
17%
31-45
6
10%
11
21%
46-60
9
15%
6
11%
61-75
13
22%
10
19%
76-90

Пропущено

51
41
19 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
7
14%
4
10%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
7
14%
10
24%
31-45
9
18%
1
2%
46-60
8
16%
5
12%
61-75
15
29%
29%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Серветт 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 1:4 Лозанна - Санкт-Галлен 0:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Лозанна - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 0:1 Цюрих - Винтертур 0:0 Базель - Цюрих 2:2 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2 Ивердон - Цюрих 3:2 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Цюрих

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
6 раз 32%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
3 раза 16%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
0:1
3 раза 8%
4:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 13%
2:2
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
8 раз 21%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
5
2 раза 5%
0
11 раз 29%
2
11 раз 29%
1
9 раз 24%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
12
7
1.5
9
10
5
14
2.5
3
16
4
15
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
6
3
16
1.5
9
10
3
16
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
8
0.5
Больше Меньше
27
11
15
23
1.5
18
20
8
30
2.5
7
31
5
33
3.5
1
37
2
36
4.5

Топ бомбардиров
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 14 (4)
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 12 (5)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
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    • 46'
      Тома Бастьен уходит с поля. Жеббель Виллем выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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