Тур: 38. Стадион: Корнаредо.
0'
0:1
4' ГолГийемено Джереми
39' Желтая карточкаСеврен Йоан
0:2
52' ГолГийемено Джереми
57' Желтая карточкаХайдари Альбиан
70' Желтая карточкаГийемено Джереми
90'+5
Ход матча
4'
39'
52'
0:2
57'
70'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
453 Количество передач 344
-
56 Владение мячом, % 44
13
Serif
Berbic
18
Маю
Хишам
25
Бронн
Дилан
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
-
13 Serif BerbicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Лугано
Серветт
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
37 матчей
37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Среднее время на гол
67
74
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.58
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.46
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
61
83
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|14 (2)
|0.37
|Бислими Уран
|7
|0.18
|Штеффен Ренато
|6
|0.16
|Вляди Шкельчим
|6 (1)
|0.16
|Киминьяни Янис
|5
|0.13
|Махмуд Хадж
|5
|0.13
|Саббатини Хонатан
|4
|0.11
|Хайдари Альбиан
|3
|0.08
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.05
|Эспиноса Джон
|2
|0.05
|Думбия Усман
|2
|0.05
|Крешник Хайризи
|2
|0.05
|Гргич Анто
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Мацек Роман
|1
|0.03
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.03
|Пржибылко Каспер
|1
|0.03
|Бабич Борис
|1
|0.03
|Маркеш Мартим
|1
|0.03
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.03
|Маю Хишам
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.26
|Гийемено Джереми
|8
|0.21
|Кривелли Энцо
|8 (3)
|0.21
|Кутеса Дерек
|4
|0.11
|Стеванович Мирослав
|4
|0.11
|Конья Тимоте
|4
|0.11
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.11
|Антунес Алексис
|4
|0.11
|Нисимура Такума
|3 (2)
|0.08
|Дулин Давид
|2
|0.05
|Руй Стив
|2
|0.05
|Мазику Брэдли
|1
|0.03
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|Севрен Йоан
|1
|0.03
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Флюке Патрик
|1
|0.03
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|9
|0
|Гргич Анто
|7
|1
|Саббатини Хонатан
|7
|0
|Валенсуэла Мильтон
|6
|0
|Бислими Уран
|6
|0
|Мацек Роман
|5
|0
|Вляди Шкельчим
|5
|0
|Крешник Хайризи
|5
|0
|Эспиноса Джон
|3
|1
|Махмуд Хадж
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Киминьяни Янис
|4
|0
|Эль-Вафи Айман
|4
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Севрен Йоан
|5
|1
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|5
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Кутеса Дерек
|4
|0
|Гийемено Джереми
|4
|0
|Цунэмото Кэйго
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бронн Дилан
|2
|1
|Барон Энтони
|2
|1
|Конья Тимоте
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Руй Стив
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Маньен Тео
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Нисимура Такума
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Серветт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
14
Лугано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Серветт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
29
34
Лугано
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Серветт
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
45% (17)
29% (11)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
29% (11)
47% (18)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
36
48
Голы по времени матча
Забито
30
25
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 20
2
7%
8
32%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
7
23%
4
16%
61-75
6
20%
3
12%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
5
22%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
4
17%
3
13%
76-90
Забито
36
35
9 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
6
17%
8
23%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
13
36%
14
40%
76-90
Пропущено
29
19
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90
Забито
66
60
21 В 1-м тайме 29
45 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 23
6 Не забивали 4
8
12%
16
27%
1-15
3
5%
7
12%
16-30
10
15%
6
10%
31-45
11
17%
7
12%
46-60
15
23%
7
12%
61-75
19
29%
17
28%
76-90
Пропущено
52
42
22 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 29
8
15%
5
12%
1-15
7
13%
7
17%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
7
13%
8
19%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
14
27%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Серветт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0
Результаты матчей
Лугано
Серветт
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 34%
2
10 раз 26%
0
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
12 раз 32%
0
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лугано
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
163
109
127
316
415
217
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
172
910
613
613
217
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
326
Больше Меньше
335
1919
1820
929
632
434
236
236
137
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|14 (4)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|Лозанна
|Сене Кали
|12 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 12
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|3 9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|1 12
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|13
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7