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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 38. Стадион: .
Лугано
0:2
Конец матча
Серветт
0'
0:1
4' Гол
Гийемено Джереми
39' Желтая карточка
Севрен Йоан
0:2
52' Гол
Гийемено Джереми
57' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
70' Желтая карточка
Гийемено Джереми
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Гийемено Джереми
(Стеванович Мирослав)
39'
 
Севрен Йоан
52'
0:2
Гийемено Джереми
(Кутеса Дерек)
56'
Целар Жан
Маркеш Мартим
 
56'
Крешник Хайризи
Эспиноса Джон
 
57'
Хайдари Альбиан
 
68'
Justin Reynolds
Маю Хишам
 
68'
Пржибылко Каспер
Вляди Шкельчим
 
70'
 
Гийемено Джереми
77'
Бабич Борис
Алиседа Игнасио
 
77'
 
Болла Бендегуз
Гийемено Джереми
87'
 
Нисимура Такума
Конья Тимоте
87'
 
Барон Энтони
Маньен Тео
90'
 
Уаттара Тьемоко
Кутеса Дерек

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 453 Количество передач 344
  • 56 Владение мячом, % 44
13
Serif
Berbic
6
Эспиноса
Джон
5
Хайдари
Альбиан
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
31
Алиседа
Игнасио
21
Киминьяни
Янис
19
Вляди
Шкельчим
18
Маю
Хишам
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
25
Бронн
Дилан
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
5
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
Лугано
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Серветт

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

37 матчей

37.8%
32.4%
29.8%
14 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Среднее время на гол

67
74

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.58
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.46
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

61
83

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 14 (2) 0.37
Бислими Уран 7 0.18
Штеффен Ренато 6 0.16
Вляди Шкельчим 6 (1) 0.16
Киминьяни Янис 5 0.13
Махмуд Хадж 5 0.13
Саббатини Хонатан 4 0.11
Хайдари Альбиан 3 0.08
Валенсуэла Мильтон 2 0.05
Эспиноса Джон 2 0.05
Думбия Усман 2 0.05
Крешник Хайризи 2 0.05
Гргич Анто 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Мацек Роман 1 0.03
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.03
Пржибылко Каспер 1 0.03
Бабич Борис 1 0.03
Маркеш Мартим 1 0.03
Эль-Вафи Айман 1 0.03
Маю Хишам 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.26
Гийемено Джереми 8 0.21
Кривелли Энцо 8 (3) 0.21
Кутеса Дерек 4 0.11
Стеванович Мирослав 4 0.11
Конья Тимоте 4 0.11
Болла Бендегуз 4 (1) 0.11
Антунес Алексис 4 0.11
Нисимура Такума 3 (2) 0.08
Дулин Давид 2 0.05
Руй Стив 2 0.05
Мазику Брэдли 1 0.03
Ондуа Гаэль 1 0.03
Севрен Йоан 1 0.03
Роделен Ронни 1 0.03
Флюке Патрик 1 0.03
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 9 0
Гргич Анто 7 1
Саббатини Хонатан 7 0
Валенсуэла Мильтон 6 0
Бислими Уран 6 0
Мацек Роман 5 0
Вляди Шкельчим 5 0
Крешник Хайризи 5 0
Эспиноса Джон 3 1
Махмуд Хадж 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Маю Хишам 4 0
Киминьяни Янис 4 0
Эль-Вафи Айман 4 0
Маркеш Мартим 2 1
Май Ларс-Лукас 3 0
Саипи Амир 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Целар Жан 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Думбия Усман 1 0
Аригони Аллан 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Севрен Йоан 5 1
Ондуа Гаэль 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 5 0
Дулин Давид 4 0
Кутеса Дерек 4 0
Гийемено Джереми 4 0
Цунэмото Кэйго 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бронн Дилан 2 1
Барон Энтони 2 1
Конья Тимоте 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Руй Стив 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Маньен Тео 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Нисимура Такума 1 0

Результаты матчей

Лугано
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Серветт
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
14
Лугано
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Серветт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

29
34
Лугано
51.5%
48.5%
17 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Серветт
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
45% (17)
29% (11)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
29% (11)
47% (18)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

36
48

Голы по времени матча

Забито

30
25
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 20
2
7%
8
32%
1-15
2
7%
5
20%
16-30
8
27%
3
12%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
7
23%
4
16%
61-75
6
20%
3
12%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
5
22%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
4
17%
3
13%
31-45
5
22%
6
26%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
4
17%
3
13%
76-90

Забито

36
35
9 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
6
17%
8
23%
1-15
1
3%
2
6%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
8
22%
3
9%
61-75
13
36%
14
40%
76-90

Пропущено

29
19
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
3
16%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
7
24%
3
16%
61-75
10
34%
4
21%
76-90

Забито

66
60
21 В 1-м тайме 29
45 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 23
6 Не забивали 4
8
12%
16
27%
1-15
3
5%
7
12%
16-30
10
15%
6
10%
31-45
11
17%
7
12%
46-60
15
23%
7
12%
61-75
19
29%
17
28%
76-90

Пропущено

52
42
22 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 29
8
15%
5
12%
1-15
7
13%
7
17%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
7
13%
8
19%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
14
27%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Винтертур - Лугано 2:2 Лугано - Базель 2:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Лугано - Ивердон 2:0 Санкт-Галлен - Лугано 2:3 Люцерн - Лугано 0:1 Базель - Лугано 2:2 Лугано - Цюрих 2:0 Серветт - Лугано 2:1 Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Серветт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1
Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1 Серветт - Цюрих 0:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Винтертур - Серветт 1:0 Люцерн - Серветт 2:2 Виктория Пльзень - Серветт 0:0 Серветт - Лозанна 3:1 Серветт - Виктория Пльзень 0:0 Серветт - Санкт-Галлен 2:0 Делемон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 0:1 Лудогорец - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 2:1 Серветт - Лудогорец 0:0

Результаты матчей

Лугано
Серветт

Точный счет

2:0
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
2:1
5 раз 13%
2:0
4 раза 11%
2:3
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 13%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 34%
2
10 раз 26%
0
6 раз 16%
3
5 раз 13%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 39%
2
12 раз 32%
0
5 раз 13%
3
4 раза 11%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лугано
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
12
7
3
16
2.5
4
15
2
17
3.5
2
17
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
6
13
6
13
2.5
2
17
2
17
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
6
0.5
Больше Меньше
33
5
19
19
1.5
18
20
9
29
2.5
6
32
4
34
3.5
2
36
2
36
4.5
1
37
5.5

Топ бомбардиров
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 14 (4)
Ивердон Оморуйи Кевин 14 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 12 (5)
Лозанна Сене Кали 12 (3)
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Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 12
Ивердон Тижани Мохамед 3 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 1 12
Янг Бойз Али Мохамед 13
Люцерн Белоко Стефан 2 7
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