Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
22'
0:1
34'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 8
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
178 Количество передач 366
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана МаликНападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лион
ПСЖ
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
44 матча
25%
15.9%
59.1%
11 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.4
0.79
Среднее время на гол
64
113
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
2.13
1.7
Среднее время на гол
42
52
Всего голов
79
53
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.5
|Шерки Райан
|2
|0.33
|Орбан Гифт
|2
|0.33
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.17
|Какере Максанс
|1
|0.17
|Фофана Малик
|1
|0.17
|Бенрахма Саид
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|1.33
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|0.5
|Фабиан Руис
|2
|0.33
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.33
|Дембеле Усман
|1
|0.17
|Данилу Перейра
|1
|0.17
|Асенсио Марко
|1
|0.17
|Бералдо Лукас
|1
|0.17
|Н'Дур Шер
|1
|0.17
|Маюлу Сенни
|1
|0.17
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
57%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
5
50%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2
ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2
Результаты матчей
Лион
ПСЖ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:9
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
9
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лион
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
41
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Лион
ПСЖ
- 0:2 ЛИО-ПСЖ
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8
|Ренн
|Мюинга Арно
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Ренн
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|3
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Валансьен
|Вауденберг Лукас
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Ренн
|Матусива Азор
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:2 ПСЖ
Исход игры
Лион
14.8% (18)
Ничья
13.1% (16)
ПСЖ
72.1% (88)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
90.18% (101)
Нет
9.82% (11)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
55.7% (68)
1:1 Ничья
9% (11)
2:1 Лион
8.2% (10)
0:2 ПСЖ
4.1% (5)
2:3 ПСЖ
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
1:0 Лион
2.5% (3)
0:1 ПСЖ
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!