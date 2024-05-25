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Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Лион
0:2
Второй тайм: 53'
ПСЖ
0'
0:1
22' Гол
Дембеле Усман
0:2
34' Гол
Фабиан Руис
45' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе

Ход матча

22'
0:1
Дембеле Усман
(Мендеш Нуну)
34'
0:2
Фабиан Руис
45'
Чалета-Цар Дуе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 178 Количество передач 366
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 122
Лион 14.8% (18)
X 13.1% (16)
ПСЖ 72.1% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
ПСЖ
5.71
4.50
5.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
31
Матич
Неманья
8
Толиссо
Корентен
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
17
Бенрахма
Саид
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
35
Бералдо
Лукас
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
10
Дембеле
Усман
7
Мбаппе
Килиан
29
Баркола
Бредли
Лион
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Лион
ПСЖ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

44 матча

25%
15.9%
59.1%
11 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.4
0.79

Среднее время на гол

64
113

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

2.13
1.7

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

79
53

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.5
Шерки Райан 2 0.33
Орбан Гифт 2 0.33
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.17
Какере Максанс 1 0.17
Фофана Малик 1 0.17
Бенрахма Саид 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 1.33
Рамуш Гонсалу 3 (1) 0.5
Фабиан Руис 2 0.33
Коло-Муани Рандаль 2 0.33
Дембеле Усман 1 0.17
Данилу Перейра 1 0.17
Асенсио Марко 1 0.17
Бералдо Лукас 1 0.17
Н'Дур Шер 1 0.17
Маюлу Сенни 1 0.17
Мендеш Нуну 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мата Клинтон 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Бералдо Лукас 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
57%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
5
50%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2
ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Лион
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:9
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лион
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
4
1
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
3 ПСЖ
1 Ницца
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
3 Лион
0 Валансьен
1 ПСЖ
0 Ренн
Финал
Лион
ПСЖ

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лион Чалета-Цар Дуе 3
Брест Брассье Лилиан 1 1
Валансьен Вауденберг Лукас 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Мбаппе уже на правом фланге сейчас ждал передачи, мяч до него так и не дошёл. Очень активно Килиан предлагает себя. 
  • 51'
    Мбаппе теперь открылся в чужой штрафной, получил мяч, дождался партнёра и сделал передачу на Заира-Эмери. Удар у последнего опасным не было, но защита "Лиона" очень плохо сыграла. Перри размялся.
  • Угловой
    50'
    Мбаппе нанёс первый удар во втором тайме, заработав после этого угловой. Подача корнера оставила желать лучшего.
  • 49'
    Справа в штрафную "ПСЖ" последовала передача в центр, Бенрахма опередил всех и пробил головой по воротам. Мяч прошёл по касательной, поэтому не полетел даже в створ.
  • 48'
    Тальяфико не торопился со вводом мяча в игру, убив секунд 10. Очень плотно играют игроки "ПСЖ", опека довольно жёсткая.
  • 47'
    Замен в перерыве не было, что немного странно. Впрочем, скамейка у "Лиона" не та, чтобы переломить ход поединка в корне.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! Отдохнём немного!
  • 45'
    Хакими сделал передачу в штрафную, мяч оттуда был выбит.
  • Желтая карточка
    45'
    Чалета-Цар толкнул в спину Дембеле, получив жёлтую карточку за фол на своей половине поля - на левом фланге. 
  • 45'
    Продолжают атаковать игроки "ПСЖ". Получается не так остро, но гнёт чувствуется. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлено!
  • Опасный момент
    45'
    Дембеле справа прострелил в штрафную, хозяева отбились, но после этого последовала две новые волны атаки. Завершилось всё тем, что Фабиану Руису мяч не лёг на ногу, поэтому удар с угла вратарской не получился. Опасно было!
  • 44'
    Баркола добрался до мяча у лицевой, смог остановить его, но пробовать выполнить навес не стал. Атака временно захлебнулась на этом.
  • 43'
    Перри забрал мяч после неподготовленного удара. Футболисты "ПСЖ" стали просыпаться, поняв, что оппонент начал перехватывать инициативу.
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    • Опасный момент
      42'
      В ответной атаке солировал Мбаппе, но чуть-чуть не смог подработать себе мяч, чтобы пробить прицельно. Улыбается Килиан. В ответ Шерки получил мяч на углу вратарской, пробил "щёчкой" по воротам, мяч прошёл рядом с дальней штангой. Опасно!
    • 41'
      Баркола оттянулся в оборону и нарушил правила. "Лион" получил право на стандарт, но на дальнюю штангу навес остался неудачным. 
    • 40'
      Опять подача на дальнюю штангу слева, никто из игроков "Лиона" ответить на этот пас верхом не сумел. Как-то всё скучно впереди у хозяев.
    • 39'
      Впервые игроки "Лиона" за последние минут 20 решили организовать атаку левым флангом, ничего интересного из этого не получилось, слишком инертно.
    • 38'
      Луис Энрике сосредоточен, он продолжает постоянно что-то подсказывать футболистам, хоть его команда тотально превосходит оппонента.
    • 37'
      Показывают нам заходящее за горизонт солнце. На поле же заходит за горизонт "Лион", потому что игроки "ПСЖ" продолжают атаковать.
    • 36'
      Хорошее настроение Мбаппе пока что стёрло его падение в чужой штрафной, неудачно упал нападающий "ПСЖ", но, кажется, что ничего серьёзного. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РУИС!!! Дембеле выцарапал мяч у лицевой линии, сделал передачу верхом на Руиса, который пробил по воротам головой, не сумел продавить, но оказался первым на подборе, добив уже в сетку. Очень здорово Фабиан распорядился мячом. 
    • 33'
      "ПСЖ" понизил обороты - скорости атак теперь не такие высокие, как это было раньше, зато больше мысли появилось, больше кружев. 
    • 32'
      Сделан пас на Мбаппе, который через себя ножницами бил с угла вратарской. Арбитр поднял флажок - положение "вне игры", но и не попал Килиан. 
    • 31'
      Шерки подал на дальнюю штангу, где всё контролировали игроки "ПСЖ". После этого впереди игрок "Лиона" сфолил, чтобы не допустить контратаку со стороны оппонента. 
    • Угловой
      31'
      Мата подключился к атаке, смог в итоге пробить по воротам, но защитники успели купировать угрозу, выбив на угловой.
    • 30'
      Потеряли игроки "ПСЖ" мяч в центре поля, после этого пришлось возвращаться назад, но перехват себя ждать, кстати, не заставил. Как всё отлажено у парижан. 
    • 29'
      Баркола решил на углу штрафной обыграть трёх соперников, но не сумел справиться даже с первым. 
    • 28'
      Прессинг включили игроки "Лиона", это впервые на моей памяти - было всё во время ввода мяча из аута. Прессинг "Лиону" не помог.
    • 27'
      Камеры, понятное дело, показывают нам Килиана. Оно оправдано, но пока на поле историю творят совершенно другие футболисты. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Перри сейчас забирал в руки мяч после навеса, а Мбаппе решил пойти до последнего - атака на вратаря, друзья. Это фол. Некрасиво сыграл Килиан.
    • 25'
      А "ПСЖ" не хочет расслабляться, команда заряжена на то, чтобы удвоить преимущество. Игрокам "Лиона" надо просто потерпеть. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Нуну Мендеш слева у угла штрафной был в гордом одиночестве, сделал передачу на Дембеле, который с угла вратарской просто головой отправил мяч мимо голкипера. У Перри шансов не было.
    • 23'
      Нуну Мендеш сделал обостряющую передачу, только никакого толка от неё не было в этой атаке.
    • 22'
      Продолжает "ПСЖ" идти вперёд, стараются делать ставку на индивидуальные действия парижане. Получается неплохо, конечно, но нет какой-то картины яркой, чтобы вывести кого-то на убойную позицию. 
    • 21'
      Мбаппе не стал входить в штрафную, а пробил по воротам из центральной зоны. Перри снова погасил скорость мяча, а потом забрал его в руки.
    • 20'
      Сейчас "Лион" потихоньку думает о том, чтобы как-то продвинуться к воротам, потому что издали не пробить - все зоны закрыты.
    • 19'
      Обменялись команды атаками, получилось не опасно, но по скорости и идее было неплохо.
    • 17'
      Снова игроки "ПСЖ" с мячом, они в этот раз не торопятся - стараются больше контролировать ход матча.
    • 16'
      Последовала подача, потом фол и свисток. Мяч будет у "ПСЖ".
    • Фол, нарушение
      15'
      Смог "Лион" всё-таки немного наладить контроль над мячом. Более того, Шерки лежит на газоне, показывает, что ему дали локтем в горло, но там не было такого. Фол, правда, рефери обозначил - это блокировка.
    • 14'
      Баркола очень долго боролся у чужой лицевой, переиграть оппонента не получилось, придётся снова оттягиваться назад.
    • 13'
      О'Брайан на фланге не позволил игрокам "ПСЖ" пройти вперёд, но вынос был аккурат на оппонентов. Вторая волна атаки гостей началась. 
    • 12'
      Перри спокойно погасил скорость мяча после дальнего удара, а потом забрал в руки. Показал команде, что всё в полном порядке и под контролем.
    • 11'
      Не уходят игроки "ПСЖ" с половины поля "Лиона". Только теперь они стали больше играть на растягивания линий обороны и средней. Хозяева пока что держат удар. 
    • 10'
      Уже виден настрой Мбаппе. Он очень сильно хочет забить сегодня, поэтому постоянно ищет варианты. Самым же активным у гостей пока Баркола. 
    • 9'
      Дембеле справа из пределов штрафной бил по воротам, мяч отлетел на Мбаппе, который от души приложился, только в створ не попал.
    • 8'
      Стоит отметить, что матч проходит в Лилле, поэтому "Лион" у нас номинальный хозяин этого поединка, но никто не мешает нам их так называть. 
    • 7'
      Продолжает "ПСЖ" атаковать, а вот "Лиону" пришлось уже сделать ставку на контратаки. 
    • 6'
      Баркола теперь уже сам ворвался с мячом в штрафную, дошёл до лицевой, продвинулся к воротам и отпасовал назад под удар. Последний был не такой опасный, Перри забрал мяч в руки.
    • 5'
      Ответная атака не была сколь опасной, поэтому просто отметим, что она была. Тут же "ПСЖ" ответил ещё одним выстрелом по воротам со средней дистанции. Было неплохо, но не голевой момент.
    • Опасный момент
      4'
      Баркола ворвался во вратарскую, на него был адресован мяч, только подкат оппонента был оправданным и к месту, поэтому никакой проблемы. Но Перри пришлось выбросить руку, чтобы купировать угрозу и парировать попытку пробить. 
    • 3'
      Бенрахма в ответной атаке из-за пределов штрафной решил немного размять Доннарумму. Полный порядок с прыгучестью, мяч пролетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      2'
      Лукас Перри в красивом прыжке пытался вытащить потенциальный удар Мбаппе после подачи углового, но Килиан не достал до мяча, поэтому голкипер просто потренировал прыгучесть. 
    • 1'
      Доннарумма получил мяч, начав атаку своей команды. Завершилась она попыткой Мбаппе прострелить вдоль линии ворот, но мяч из ног у него выбили в итоге. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Начался первый тайм!
    • Второй тайм
    • 52'
      Лион контролирует мяч.
    • 52'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 52'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Заир-Эмери Уоррен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Лион: 36%, ПСЖ: 64%.
    • 50'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Мендеш Нуну нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
    • 49'
      О'Брайан Джек успешно блокирует удар.
    • 49'
      Мбаппе Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      ПСЖ начинает контратаку
    • 49'
      Бералдо Лукас из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хакими Ашраф из команды ПСЖ фолит на Тальяфико Николас, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 48'
      Лион пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет ПСЖ
    • 48'
      Шанс! Бенрахма Саид из команды Лион пробил головой, но мимо
    • 48'
      Какере Максанс из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Лион пытается что-то создать.
    • 47'
      Заир-Эмери Уоррен выиграл воздушное противоборство у Толиссо Корентен.
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 46'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 46'
      Лион контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 55.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:2 ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    14.8% (18)
    Ничья
    13.1% (16)
    ПСЖ
    72.1% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (90)
    Меньше
    19.64% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    90.18% (101)
    Нет
    9.82% (11)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    55.7% (68)
    1:1 Ничья
    9% (11)
    2:1 Лион
    8.2% (10)
    0:2 ПСЖ
    4.1% (5)
    2:3 ПСЖ
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    1:0 Лион
    2.5% (3)
    0:1 ПСЖ
    2.5% (3)
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