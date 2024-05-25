Замен в перерыве не было, что немного странно. Впрочем, скамейка у "Лиона" не та, чтобы переломить ход поединка в корне.

Тальяфико не торопился со вводом мяча в игру, убив секунд 10. Очень плотно играют игроки "ПСЖ", опека довольно жёсткая.

Справа в штрафную "ПСЖ" последовала передача в центр, Бенрахма опередил всех и пробил головой по воротам. Мяч прошёл по касательной, поэтому не полетел даже в створ.

Мбаппе нанёс первый удар во втором тайме, заработав после этого угловой. Подача корнера оставила желать лучшего.

Мбаппе теперь открылся в чужой штрафной, получил мяч, дождался партнёра и сделал передачу на Заира-Эмери. Удар у последнего опасным не было, но защита "Лиона" очень плохо сыграла. Перри размялся.

Мбаппе уже на правом фланге сейчас ждал передачи, мяч до него так и не дошёл. Очень активно Килиан предлагает себя.

Баркола добрался до мяча у лицевой, смог остановить его, но пробовать выполнить навес не стал. Атака временно захлебнулась на этом.

Дембеле справа прострелил в штрафную, хозяева отбились, но после этого последовала две новые волны атаки. Завершилось всё тем, что Фабиану Руису мяч не лёг на ногу, поэтому удар с угла вратарской не получился. Опасно было!

Продолжают атаковать игроки "ПСЖ". Получается не так остро, но гнёт чувствуется.

Чалета-Цар толкнул в спину Дембеле, получив жёлтую карточку за фол на своей половине поля - на левом фланге.

Сделан пас на Мбаппе, который через себя ножницами бил с угла вратарской. Арбитр поднял флажок - положение "вне игры", но и не попал Килиан.

"ПСЖ" понизил обороты - скорости атак теперь не такие высокие, как это было раньше, зато больше мысли появилось, больше кружев.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РУИС!!! Дембеле выцарапал мяч у лицевой линии, сделал передачу верхом на Руиса, который пробил по воротам головой, не сумел продавить, но оказался первым на подборе, добив уже в сетку. Очень здорово Фабиан распорядился мячом.

Хорошее настроение Мбаппе пока что стёрло его падение в чужой штрафной, неудачно упал нападающий "ПСЖ", но, кажется, что ничего серьёзного.

Показывают нам заходящее за горизонт солнце. На поле же заходит за горизонт "Лион", потому что игроки "ПСЖ" продолжают атаковать.

Луис Энрике сосредоточен, он продолжает постоянно что-то подсказывать футболистам, хоть его команда тотально превосходит оппонента.

Впервые игроки "Лиона" за последние минут 20 решили организовать атаку левым флангом, ничего интересного из этого не получилось, слишком инертно.

Опять подача на дальнюю штангу слева, никто из игроков "Лиона" ответить на этот пас верхом не сумел. Как-то всё скучно впереди у хозяев.

Баркола оттянулся в оборону и нарушил правила. "Лион" получил право на стандарт, но на дальнюю штангу навес остался неудачным.

В ответной атаке солировал Мбаппе, но чуть-чуть не смог подработать себе мяч, чтобы пробить прицельно. Улыбается Килиан. В ответ Шерки получил мяч на углу вратарской, пробил "щёчкой" по воротам, мяч прошёл рядом с дальней штангой. Опасно!

31' Шерки подал на дальнюю штангу, где всё контролировали игроки "ПСЖ". После этого впереди игрок "Лиона" сфолил, чтобы не допустить контратаку со стороны оппонента.

31' Мата подключился к атаке, смог в итоге пробить по воротам, но защитники успели купировать угрозу, выбив на угловой.

30' Потеряли игроки "ПСЖ" мяч в центре поля, после этого пришлось возвращаться назад, но перехват себя ждать, кстати, не заставил. Как всё отлажено у парижан.

29' Баркола решил на углу штрафной обыграть трёх соперников, но не сумел справиться даже с первым.

28' Прессинг включили игроки "Лиона", это впервые на моей памяти - было всё во время ввода мяча из аута. Прессинг "Лиону" не помог.

27' Камеры, понятное дело, показывают нам Килиана. Оно оправдано, но пока на поле историю творят совершенно другие футболисты.

26' Перри сейчас забирал в руки мяч после навеса, а Мбаппе решил пойти до последнего - атака на вратаря, друзья. Это фол. Некрасиво сыграл Килиан.

25' А "ПСЖ" не хочет расслабляться, команда заряжена на то, чтобы удвоить преимущество. Игрокам "Лиона" надо просто потерпеть.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Нуну Мендеш слева у угла штрафной был в гордом одиночестве, сделал передачу на Дембеле, который с угла вратарской просто головой отправил мяч мимо голкипера. У Перри шансов не было.

23' Нуну Мендеш сделал обостряющую передачу, только никакого толка от неё не было в этой атаке.

22' Продолжает "ПСЖ" идти вперёд, стараются делать ставку на индивидуальные действия парижане. Получается неплохо, конечно, но нет какой-то картины яркой, чтобы вывести кого-то на убойную позицию.

21' Мбаппе не стал входить в штрафную, а пробил по воротам из центральной зоны. Перри снова погасил скорость мяча, а потом забрал его в руки.

20' Сейчас "Лион" потихоньку думает о том, чтобы как-то продвинуться к воротам, потому что издали не пробить - все зоны закрыты.

19' Обменялись команды атаками, получилось не опасно, но по скорости и идее было неплохо.

17' Снова игроки "ПСЖ" с мячом, они в этот раз не торопятся - стараются больше контролировать ход матча.

16' Последовала подача, потом фол и свисток. Мяч будет у "ПСЖ".

15' Смог "Лион" всё-таки немного наладить контроль над мячом. Более того, Шерки лежит на газоне, показывает, что ему дали локтем в горло, но там не было такого. Фол, правда, рефери обозначил - это блокировка.

14' Баркола очень долго боролся у чужой лицевой, переиграть оппонента не получилось, придётся снова оттягиваться назад.

13' О'Брайан на фланге не позволил игрокам "ПСЖ" пройти вперёд, но вынос был аккурат на оппонентов. Вторая волна атаки гостей началась.

12' Перри спокойно погасил скорость мяча после дальнего удара, а потом забрал в руки. Показал команде, что всё в полном порядке и под контролем.

11' Не уходят игроки "ПСЖ" с половины поля "Лиона". Только теперь они стали больше играть на растягивания линий обороны и средней. Хозяева пока что держат удар.

10' Уже виден настрой Мбаппе. Он очень сильно хочет забить сегодня, поэтому постоянно ищет варианты. Самым же активным у гостей пока Баркола.

9' Дембеле справа из пределов штрафной бил по воротам, мяч отлетел на Мбаппе, который от души приложился, только в створ не попал.

8' Стоит отметить, что матч проходит в Лилле, поэтому "Лион" у нас номинальный хозяин этого поединка, но никто не мешает нам их так называть.

7' Продолжает "ПСЖ" атаковать, а вот "Лиону" пришлось уже сделать ставку на контратаки.

6' Баркола теперь уже сам ворвался с мячом в штрафную, дошёл до лицевой, продвинулся к воротам и отпасовал назад под удар. Последний был не такой опасный, Перри забрал мяч в руки.

5' Ответная атака не была сколь опасной, поэтому просто отметим, что она была. Тут же "ПСЖ" ответил ещё одним выстрелом по воротам со средней дистанции. Было неплохо, но не голевой момент.

4' Баркола ворвался во вратарскую, на него был адресован мяч, только подкат оппонента был оправданным и к месту, поэтому никакой проблемы. Но Перри пришлось выбросить руку, чтобы купировать угрозу и парировать попытку пробить.

3' Бенрахма в ответной атаке из-за пределов штрафной решил немного размять Доннарумму. Полный порядок с прыгучестью, мяч пролетел намного выше перекладины.

2' Лукас Перри в красивом прыжке пытался вытащить потенциальный удар Мбаппе после подачи углового, но Килиан не достал до мяча, поэтому голкипер просто потренировал прыгучесть.

1' Доннарумма получил мяч, начав атаку своей команды. Завершилась она попыткой Мбаппе прострелить вдоль линии ворот, но мяч из ног у него выбили в итоге.