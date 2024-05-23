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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Лион
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 46
Лион 19.6% (9)
X 17.4% (8)
ПСЖ 63% (29)
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Лион
Ничья
ПСЖ
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История личных встреч

Лион
ПСЖ

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

44 матча

25%
15.9%
59.1%
11 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
10 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
34.1%
40.9%
11 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:4
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
0:1
КЛ
0:0
К
1:5
Л1
4:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:2
С
4:1
Л1
2:1
К
3:0
КЛ
2:1
Л1
5:1
С
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
К
1:3
Л1
4:4
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
К
1:0
Л1
4:2
Л1
2:3

Голы

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.4
0.79

Среднее время на гол

64
113

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

2.13
1.7

Среднее время на гол

42
52

Всего голов

79
53

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 3 (1) 0.6
Шерки Райан 2 0.4
Орбан Гифт 2 0.4
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.2
Какере Максанс 1 0.2
Фофана Малик 1 0.2
Бенрахма Саид 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 1.6
Рамуш Гонсалу 3 (1) 0.6
Коло-Муани Рандаль 2 0.4
Фабиан Руис 1 0.2
Данилу Перейра 1 0.2
Асенсио Марко 1 0.2
Бералдо Лукас 1 0.2
Н'Дур Шер 1 0.2
Маюлу Сенни 1 0.2
Дембеле Усман 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Мата Клинтон 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 1 0
Бералдо Лукас 1 0

Результаты матчей

Лион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Лион
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Лион
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
57%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
5
50%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
5
26%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2
ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0 Лион - Реймс 1:1 Тулуза - Лион 2:3 Лорьян - Лион 0:2 Лион - Ланс 0:3 Лион - Страсбург 0:0 Мец - Лион 1:2 Лион - Ницца 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Лион - Лилль 2:1 Лион - Марсель 1:0 Лион - Ренн 2:3 Бержерак - Лион 1:2
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2

Результаты матчей

Лион
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:9
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лион
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
2
3
2.5
4
1
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
3 ПСЖ
1 Ницца
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
3 Лион
0 Валансьен
1 ПСЖ
0 Ренн
Финал
Лион
ПСЖ

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Валансьен Вауденберг Лукас 2
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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    • Прогнозы 46
    Лион 19.6% (9)
    X 17.4% (8)
    ПСЖ 63% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    ПСЖ
    5.30
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    Прогнозы на матч Лион - ПСЖ

    Исход игры
    Лион
    19.1% (9)
    Ничья
    17% (8)
    ПСЖ
    63.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.37% (38)
    Нет
    11.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    46.8% (22)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    2:1 Лион
    12.8% (6)
    0:2 ПСЖ
    8.5% (4)
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