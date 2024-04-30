0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
31'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Eric Meza
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.53
Среднее время на гол
80
168
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.16
0.78
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
77
115
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.31
|Javier Correa
|4
|0.25
|Tiago Palacios
|4
|0.25
|Mauro Menzdez
|3
|0.19
|Eros Mancuso
|2
|0.13
|Javier Urzua
|1
|0.06
|Edwin Cetre
|1
|0.06
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.06
|Zaid Abner Romero
|1
|0.06
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|7 (1)
|0.44
|Мерентиель Мигель
|6
|0.38
|Kevin Zenon
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|2
|0.13
|Lucas Blondel
|2
|0.13
|Luca Langoni
|1
|0.06
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Валентини Николас
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|1
|Tiago Palacios
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Кристиан
|4
|1
|Лема Кристиан
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|1
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
2
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
12
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Бока Хуниорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
14
Голы по времени матча
Забито
15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
23%
2
9%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
8
36%
5
23%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
43
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
69
78
213
411
114
114
114
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|13
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|7
|Архентинос Хуниорс
|Ромеро Максимильяно
|6 (2)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6