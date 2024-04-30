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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 32'
Бока Хуниорс
0'
29' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
31' Желтая карточка

Ход матча

29'
Аскасибар Сантьяго
 
31'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Бока Хуниорс
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
7
Соса
Хосе
9
Каррильо
Гидо
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Эстудиантес Ла-Плата
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:0
К
2:3
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.53

Среднее время на гол

80
168

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.16
0.78

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

77
115

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.31
Javier Correa 4 0.25
Tiago Palacios 4 0.25
Mauro Menzdez 3 0.19
Eros Mancuso 2 0.13
Javier Urzua 1 0.06
Edwin Cetre 1 0.06
Аскасибар Сантьяго 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 7 (1) 0.44
Мерентиель Мигель 6 0.38
Kevin Zenon 2 0.13
Медина Кристиан 2 0.13
Lucas Blondel 2 0.13
Luca Langoni 1 0.06
Бенедетто Дарио 1 0.06
Валентини Николас 1 0.06
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Фабра Франк 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Eros Mancuso 4 0
Перес Энцо 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Zaid Abner Romero 1 1
Tiago Palacios 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Javier Correa 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Кристиан 4 1
Лема Кристиан 5 0
Бланко Лаутаро 3 1
Фернандес Игнасио 4 0
Фигаль Хорхе 4 0
Фернандес Пол 4 0
Рохо Маркос 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Кавани Эдинсон 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leandro Brey 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
2
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
12
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Бока Хуниорс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
14

Голы по времени матча

Забито

15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
5
23%
2
9%
1-15
2
9%
4
18%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
8
36%
5
23%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
44%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
4
3
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
1/2 финала
2 Архентинос Хуниорс
4 Велес Сарсфилд
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Архентинос Хуниорс Ромеро Максимильяно 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
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