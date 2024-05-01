1:1
Итог после пенальти
3
1
0'
29' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
31' Желтая карточкаЛема Кристиан
0:1
41' ГолМерентиель Мигель
52' Желтая карточкаJavier Correa
67' Желтая карточкаФернандес Пол
73' Вторая желтая карточкаЛема Кристиан
1:1
76' ПенальтиEdwin Cetre
3 1
1:1
2:1
2:2
3:2
3:2
4:2
Ход матча
31'
41'
52'
61'
67'
73'
76'
121'
1:1
121'
121'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
4:2
Пен
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.12 Обе команды забьют
-
14
Eros
Mancuso
22
Перес
Энцо
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Eric Meza
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
14 Luca Langoni
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
32 матча
53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.12
0.53
Среднее время на гол
80
168
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.16
0.78
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
77
115
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|5
|0.31
|Javier Correa
|4
|0.25
|Tiago Palacios
|4
|0.25
|Mauro Menzdez
|3
|0.19
|Edwin Cetre
|2 (1)
|0.13
|Eros Mancuso
|2
|0.13
|Javier Urzua
|1
|0.06
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.06
|Zaid Abner Romero
|1
|0.06
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|7
|0.44
|Кавани Эдинсон
|7 (1)
|0.44
|Kevin Zenon
|2
|0.13
|Медина Кристиан
|2
|0.13
|Lucas Blondel
|2
|0.13
|Luca Langoni
|1
|0.06
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Валентини Николас
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Фабра Франк
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Javier Correa
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|1
|Tiago Palacios
|1
|1
|Фернандес Федерико
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|1
|Медина Кристиан
|4
|1
|Фернандес Пол
|5
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|1
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
3
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
12
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Бока Хуниорс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
6
38%
2
18%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
22%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
9
39%
5
22%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
61
45
43
27
25
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
25
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
610
79
214
412
115
115
115
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|13
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|12 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|7 (1)
|Бока Хуниорс
|Кавани Эдинсон
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 8
|Бока Хуниорс
|Лема Кристиан
|1 6
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|6