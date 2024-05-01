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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Эстудиантес Ла-Плата
1:1
Итог после пенальти
3
1
Бока Хуниорс
0'
29' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
31' Желтая карточка
Лема Кристиан
0:1
41' Гол
Мерентиель Мигель
52' Желтая карточка
Javier Correa
67' Желтая карточка
Фернандес Пол
73' Вторая желтая карточка
Лема Кристиан
1:1
76' Пенальти
Edwin Cetre
3 1
1:1
Кавани Эдинсон
Edwin Cetre
1:1
1:1
Мерентиель Мигель
Eros Mancuso
2:1
2:2
Kevin Zenon
Каррильо Гидо
3:2
3:2
Фигаль Хорхе
Mauro Menzdez
4:2
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
7
Соса
Хосе
9
Каррильо
Гидо
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
36
Медина
Кристиан
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
10
Кавани
Эдинсон
Эстудиантес Ла-Плата
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

32 матча

53.1%
15.6%
31.3%
17 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.9%
46.9%
31.2%
7 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:0
К
2:3
КПЛ
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.12
0.53

Среднее время на гол

80
168

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.16
0.78

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

77
115

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 5 0.31
Javier Correa 4 0.25
Tiago Palacios 4 0.25
Mauro Menzdez 3 0.19
Edwin Cetre 2 (1) 0.13
Eros Mancuso 2 0.13
Javier Urzua 1 0.06
Аскасибар Сантьяго 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 7 0.44
Кавани Эдинсон 7 (1) 0.44
Kevin Zenon 2 0.13
Медина Кристиан 2 0.13
Lucas Blondel 2 0.13
Luca Langoni 1 0.06
Бенедетто Дарио 1 0.06
Валентини Николас 1 0.06
Адвинкула Луис 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Фабра Франк 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Аскасибар Сантьяго 4 0
Eros Mancuso 4 0
Перес Энцо 3 0
Сукуи Фернандо 3 0
Javier Correa 3 0
Eric Meza 3 0
Zaid Abner Romero 1 1
Tiago Palacios 1 1
Фернандес Федерико 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Franco Zapiola 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 1
Медина Кристиан 4 1
Фернандес Пол 5 0
Бланко Лаутаро 3 1
Фернандес Игнасио 4 0
Фигаль Хорхе 4 0
Рохо Маркос 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Кавани Эдинсон 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Валентини Николас 2 0
Сараччи Марсело 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leandro Brey 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
3
Эстудиантес Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бока Хуниорс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
12
Эстудиантес Ла-Плата
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Бока Хуниорс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
6
38%
2
18%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

23
23
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
5
22%
2
9%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
9
39%
5
22%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
4
40%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Уачипато - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
4
3
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
7
9
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1/4 финала
4 Архентинос Хуниорс
3 Дефенса и Хустисия
1 Годой Крус
2 Велес Сарсфилд
3 Эстудиантес Ла-Плата
0 Барракас Сентраль
2 Ривер Плейт
3 Бока Хуниорс
1/2 финала
2 Архентинос Хуниорс
4 Велес Сарсфилд
4 Эстудиантес Ла-Плата
2 Бока Хуниорс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 13
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 12 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 7 (1)
Бока Хуниорс Кавани Эдинсон 7
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 8
Бока Хуниорс Лема Кристиан 1 6
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 6
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кавани Эдинсон не забивает в серии пенальти
  • 91'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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