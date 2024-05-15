Тур: 35. Стадион: Караискакис.
2:0
Конец матча
0'
1:0
65' ГолОрта Андре
74' Желтая карточкаКини Марин
84' Желтая карточкаШикинью Франциску
2:0
90' ГолОрта Андре
90'+6
Ход матча
65'
1:0
74'
90'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Карму
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Эбби НельсонЗащитник
-
18 Кини МаринЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Олимпиакос
АЕК
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.3%
29%
9.7%
19 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед
52 матча
50%
21.2%
28.8%
26 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.6%
44.2%
21.2%
18 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
36.5%
40.4%
23.1%
19 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
1.88
1.42
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.31
0.73
Среднее время на гол
68
123
Всего голов
83
56
Голов в среднем за матч
1.6
1.08
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
56
83
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.49
|Поденсе Даниэл
|10
|0.29
|Масурас Гиоргос
|7
|0.2
|Фортунис Костас
|6
|0.17
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|5 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.11
|Орта Андре
|2
|0.06
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Александропулос Сотириос
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Эссе Сантьяго
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|14
|0.4
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.37
|Элиассон Никлас
|8
|0.23
|Амрабат Нордин
|6 (3)
|0.17
|Цубер Стивен
|6
|0.17
|Вида Домагой
|6
|0.17
|Пинеда Орбелин
|3
|0.09
|Гачинович Мийат
|3 (1)
|0.09
|Любичич Роберт
|2
|0.06
|Рота Лазарос
|2
|0.06
|Йонссон Йенс
|2
|0.06
|Калленс Александр
|2
|0.06
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Шиманьски Дамиан
|1
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Сидибе Джибриль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|10
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Кини Марин
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Шикинью Франциску
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Карму Давид
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эбби Нельсон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|11
|0
|Гачинович Мийат
|9
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Рота Лазарос
|7
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Вида Домагой
|4
|0
|Цубер Стивен
|4
|0
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Араужо Серхио
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
11% (2)
17% (3)
АЕК
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
11
Олимпиакос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
25
38
Олимпиакос
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
23% (8)
29% (10)
АЕК
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
30
49
Голы по времени матча
Забито
46
36
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 20
3
7%
8
22%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
7
15%
10
28%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
8
17%
6
17%
61-75
14
30%
6
17%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
4
16%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
7
28%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
2
11%
8
32%
76-90
Забито
25
38
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
23 Не забивали 18
2
8%
5
13%
1-15
7
28%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
8
32%
10
26%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
4
21%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Забито
71
74
30 В 1-м тайме 39
41 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 26
5 Не забивали 3
5
7%
13
18%
1-15
15
21%
10
14%
16-30
10
14%
16
22%
31-45
9
13%
8
11%
46-60
10
14%
11
15%
61-75
22
31%
16
22%
76-90
Пропущено
38
38
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 21
2
5%
5
13%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
10
26%
13
34%
31-45
6
16%
2
5%
46-60
8
21%
6
16%
61-75
5
13%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0
АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0
Результаты матчей
Олимпиакос
АЕК
Точный счет
4:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
4
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
4
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
1
5 раз 14%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
134
108
89
612
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
162
98
126
413
612
215
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
332
2411
2510
1421
1421
827
431
134
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|18 - 10
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|4.
|9
|5
|0
|4
|18 - 14
|15
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|6.
|9
|0
|1
|8
|8 - 32
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|19 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (2)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10