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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Конец матча
АЕК
0'
1:0
65' Гол
Орта Андре
74' Желтая карточка
Кини Марин
84' Желтая карточка
Шикинью Франциску
2:0
90' Гол
Орта Андре
90'+6

Ход матча

46'
 
Йонссон Йенс
Сидибе Джибриль
61'
 
Понсе Эсекель
Араужо Серхио
61'
 
Амрабат Нордин
Гачинович Мийат
65'
Орта Андре
(Эль-Кааби Аюб)
1:0
69'
Кини Марин
Апостолопулос Апостолос
 
70'
 
Цубер Стивен
Гарсия Леви
70'
 
Манталос Петрос
Элиассон Никлас
74'
Кини Марин
 
81'
Желсон Мартиньш
Поденсе Даниэл
 
84'
Шикинью Франциску
 
88'
Карвалью Жоау
Шикинью Франциску
 
90'
Орта Андре
(Желсон Мартиньш)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
74
Нтои
Андреас-Ричардос
16
Карму
Давид
65
Апостолопулос
Апостолос
6
Шикинью
Франциску
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
7
Фортунис
Костас
1
Станкович
Цицан
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
8
Гачинович
Мийат
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
Олимпиакос
4-3-3
АЕК
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
АЕК

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.3%
29%
9.7%
19 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед

52 матча

50%
21.2%
28.8%
26 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.6%
44.2%
21.2%
18 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

36.5%
40.4%
23.1%
19 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:3
К
2:1
С
1:3
К
3:0
С
0:0
С
2:3
С
1:1
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
1:5
С
3:0
С
1:1
К
0:1
С
3:0
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
4:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
К
0:0
С
3:2
К
0:1
К
1:2
С
1:0
С
3:0
К
1:2
С
1:0
С
4:0
К
1:1
КГ
1:1
С
3:0
С
0:4
С
2:0
С
1:1
С
6:0
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2
К
4:4
С
0:1
С
2:0
С
4:0
С
1:0

Голы

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

1.88
1.42

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.31
0.73

Среднее время на гол

68
123

Всего голов

83
56

Голов в среднем за матч

1.6
1.08

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
39
Больше 75%
Меньше 25%
13
28
Больше 54%
Меньше 46%
24
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
7
Больше 13%
Меньше 87%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

56
83

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.49
Поденсе Даниэл 10 0.29
Масурас Гиоргос 7 0.2
Фортунис Костас 6 0.17
Йоветич Стеван 5 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.11
Орта Андре 2 0.06
Желсон Мартиньш 2 0.06
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Александропулос Сотириос 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Ортега Франсиско 0 0
Ричардс Омар 0 0
Эссе Сантьяго 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 14 0.4
Гарсия Леви 13 (2) 0.37
Элиассон Никлас 8 0.23
Амрабат Нордин 6 (3) 0.17
Цубер Стивен 6 0.17
Вида Домагой 6 0.17
Пинеда Орбелин 3 0.09
Гачинович Мийат 3 (1) 0.09
Любичич Роберт 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Шиманьски Дамиан 1 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Сидибе Джибриль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Хаджсафи Эсхан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 10 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Кини Марин 5 0
Поденсе Даниэл 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Шикинью Франциску 4 0
Марсело Родиней 4 0
Карму Давид 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эбби Нельсон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Ортега Франсиско 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 11 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 7 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 4 0
Цубер Стивен 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Араужо Серхио 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
11% (2)
17% (3)
АЕК
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
11
Олимпиакос
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
АЕК
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

25
38
Олимпиакос
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (17)
23% (8)
29% (10)
АЕК
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

30
49

Голы по времени матча

Забито

46
36
18 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 20
3
7%
8
22%
1-15
8
17%
2
6%
16-30
7
15%
10
28%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
8
17%
6
17%
61-75
14
30%
6
17%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
5%
4
16%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
7
28%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
5
26%
4
16%
61-75
2
11%
8
32%
76-90

Забито

25
38
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
23 Не забивали 18
2
8%
5
13%
1-15
7
28%
8
21%
16-30
3
12%
6
16%
31-45
3
12%
4
11%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
8
32%
10
26%
76-90

Пропущено

19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
4
21%
6
46%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Забито

71
74
30 В 1-м тайме 39
41 Во 2-м тайме 35
20 Забивали первыми 26
5 Не забивали 3
5
7%
13
18%
1-15
15
21%
10
14%
16-30
10
14%
16
22%
31-45
9
13%
8
11%
46-60
10
14%
11
15%
61-75
22
31%
16
22%
76-90

Пропущено

38
38
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 21
2
5%
5
13%
1-15
7
18%
1
3%
16-30
10
26%
13
34%
31-45
6
16%
2
5%
46-60
8
21%
6
16%
61-75
5
13%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1
Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4 Олимпиакос - Ференцварош 1:0
АЕК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0
АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2 АЕК - Арис Салоники 0:0

Результаты матчей

Олимпиакос
АЕК

Точный счет

4:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

4
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
6 раз 17%
2:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
4
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
1
5 раз 14%
5
1 раз 3%
2
11 раз 31%
3
10 раз 29%
1
8 раз 23%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
1.5
13
4
10
8
2.5
8
9
6
12
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
2
9
8
1.5
12
6
4
13
2.5
6
12
2
15
3.5
2
16
1
16
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
33
2
24
11
1.5
25
10
14
21
2.5
14
21
8
27
3.5
4
31
1
34
4.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 5 2 2 19 - 12 17
2.
Олимпиакос
 9 5 1 3 18 - 10 16
3.
АЕК
 9 5 1 3 17 - 10 16
4.
Панатинаикос
 9 5 0 4 18 - 14 15
5.
Арис Салоники
 9 4 1 4 11 - 13 13
6.
Ламия
 9 0 1 8 8 - 32 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
ПАОК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 5 0 1 4 4 - 19 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 3 0 2 11 - 8 9
2.
Арис Салоники
 5 3 0 2 6 - 7 9
3.
АЕК
 5 2 0 3 9 - 8 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 4 1 1 2 6 - 5 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 19 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (2)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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