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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
ПАОК
4:1
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
37' Гол
Тайсон Фреда
59' Желтая карточка
Хуан Карлос
70' Желтая карточка
Едвай Тин
2:0
72' Пенальти
Живкович Андрия
2:1
78' Гол
Еремеефф Александер
87' Желтая карточка
Младенович Филип
88' Желтая карточка
Кулиеракис Костас
3:1
89' Гол
Виейринья
90' Желтая карточка
Саматта Мбвана
4:1
90' Гол
Живкович Андрия
90'+5

Ход матча

19'
Константелиас Янис
Мург Томас
 
37'
Тайсон Фреда
(Константелиас Янис)
1:0
59'
 
Хуан Карлос
66'
Живкович Андрия
Тайсон Фреда
 
66'
Саматта Мбвана
Брэндон Льямас
 
67'
 
Младенович Филип
Хуан Карлос
67'
 
Еремеефф Александер
Бакасетас Тасос
67'
 
Вагианнидис Георгиос
Мансини Даниэль
70'
 
Едвай Тин
72'
Живкович Андрия
2:0
78'
2:1
Еремеефф Александер
(Младенович Филип)
81'
Виейринья
Десподов Кирилл
 
81'
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
 
85'
 
Де Вильена Тонни
Бернард Дуарте
87'
 
Младенович Филип
88'
Кулиеракис Костас
 
88'
 
Лимниос Димитрис
Гнезда-Черин Адам
89'
Виейринья
(Живкович Андрия)
3:1
90'
Саматта Мбвана
 
90'
Живкович Андрия
(Константелиас Янис)
4:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
8
Мейте
Суалихо
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
16
Гнезда-Черин
Адам
4
Перес
Рубен
17
Мансини
Даниэль
10
Бернард
Дуарте
8
Бакасетас
Тасос
9
Шпорар
Андраж
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Панатинаикос

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
56.7%
15 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
36.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед

37 матчей

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 29 побед

Первый тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 20 побед

Второй тайм

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа

67 матчей

37.3%
19.4%
43.3%
25 побед 13 ничьих 29 побед

Первый тайм

22.4%
47.8%
29.8%
15 побед 32 ничьи 20 побед

Второй тайм

35.8%
32.8%
31.4%
24 победы 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
2:3
К
1:2
К
0:1
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:2
К
1:1
С
0:3
К
2:0
С
1:2
К
1:0
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.45
1.15

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Среднее время на гол

58
95

Всего голов

100
70

Голов в среднем за матч

1.49
1.04

Тотал матчей

2.5
63
Больше 94%
Меньше 6%
4
50
Больше 75%
Меньше 25%
17
33
Больше 49%
Меньше 51%
34
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
65

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 10 0.29
Живкович Андрия 10 (1) 0.29
Константелиас Янис 9 0.26
Мург Томас 8 0.23
Брэндон Льямас 6 (1) 0.17
Оздоев Магомед 6 0.17
Баба Абдул-Рахман 5 0.14
Шваб Штефан 5 (2) 0.14
Тайсон Фреда 4 0.11
Цимас Стефанос 3 0.09
Саматта Мбвана 2 0.06
Састре Хуан 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Мейте Суалихо 1 0.03
Виейринья 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 15 (5) 0.43
Бернард Дуарте 9 0.26
Еремеефф Александер 8 0.23
Шпорар Андраж 8 (2) 0.23
Паласиос Себастьян 6 0.17
Бакасетас Тасос 6 (1) 0.17
Вербич Беньямин 4 0.11
Джуричич Филип 3 0.09
Виллиан Арао 3 0.09
Гнезда-Черин Адам 3 0.09
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.09
Мансини Даниэль 2 0.06
Едвай Тин 2 0.06
Младенович Филип 1 0.03
Вагианнидис Георгиос 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Акайдин Самет 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 8 0
Баба Абдул-Рахман 7 0
Брэндон Льямас 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Кулиеракис Костас 6 0
Шваб Штефан 5 0
Мург Томас 5 0
Кедзёра Томаш 5 0
Мейте Суалихо 4 0
Саматта Мбвана 3 0
Десподов Кирилл 3 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Константелиас Янис 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Михаилидис Яннис 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 8 0
Виллиан Арао 5 1
Джуричич Филип 5 0
Едвай Тин 5 0
Перес Рубен 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Вербич Беньямин 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Акайдин Самет 4 0
Вагианнидис Георгиос 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Бакасетас Тасос 3 0
Иоаннидис Фотис 3 0
Паласиос Себастьян 1 1
Хуанкар 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Зека Карлос 0 1
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0

Результаты матчей

ПАОК
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Панатинаикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

2
8
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Панатинаикос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

37
36
ПАОК
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
49% (17)
29% (10)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Панатинаикос
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
26% (9)
40% (14)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

39
44

Голы по времени матча

Забито

41
37
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
2%
3
8%
1-15
7
17%
2
5%
16-30
12
29%
29%
10
27%
31-45
8
20%
5
14%
46-60
4
10%
8
22%
61-75
9
22%
9
24%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
5
22%
76-90

Забито

39
39
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
7
18%
10
26%
31-45
5
13%
9
23%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
13
33%
7
18%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
5%
5
33%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
27%
2
13%
76-90

Забито

80
76
33 В 1-м тайме 34
47 Во 2-м тайме 42
22 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
4
5%
8
11%
1-15
10
13%
6
8%
16-30
19
24%
20
26%
31-45
13
16%
14
18%
46-60
12
15%
12
16%
61-75
22
28%
16
21%
76-90

Пропущено

38
38
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
3
8%
7
18%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
3
8%
8
21%
31-45
8
21%
4
11%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
10
26%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0

Результаты матчей

ПАОК
Панатинаикос

Точный счет

3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
3
8 раз 23%
1
5 раз 14%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
5
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Панатинаикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
1
14
4
1.5
14
3
9
9
2.5
5
12
4
14
3.5
3
14
1
17
4.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
16
2
12
5
1.5
12
6
7
10
2.5
7
11
4
13
3.5
3
15
2
15
4.5
2
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
4
0.5
Больше Меньше
32
3
26
9
1.5
26
9
16
19
2.5
12
23
8
27
3.5
6
29
3
32
4.5
4
31
1
34
5.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 9 5 2 2 19 - 12 17
2.
Олимпиакос
 9 5 1 3 18 - 10 16
3.
АЕК
 9 5 1 3 17 - 10 16
4.
Панатинаикос
 9 5 0 4 18 - 14 15
5.
Арис Салоники
 9 4 1 4 11 - 13 13
6.
Ламия
 9 0 1 8 8 - 32 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 5 4 0 1 12 - 5 12
2.
ПАОК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
АЕК
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Панатинаикос
 4 2 0 2 7 - 6 6
5.
Арис Салоники
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
Ламия
 5 0 1 4 4 - 19 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 3 0 2 11 - 8 9
2.
Арис Салоники
 5 3 0 2 6 - 7 9
3.
АЕК
 5 2 0 3 9 - 8 6
4.
ПАОК
 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Олимпиакос
 4 1 1 2 6 - 5 4
6.
Ламия
 4 0 0 4 4 - 13 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 19 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (2)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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    • 37'
      Константелиас Янис сделал результативную передачу.
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