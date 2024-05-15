Тур: 35. Стадион: Тумба.
4:1
Конец матча
0'
1:0
37' ГолТайсон Фреда
59' Желтая карточкаХуан Карлос
70' Желтая карточкаЕдвай Тин
2:0
72' ПенальтиЖивкович Андрия
2:1
78' ГолЕремеефф Александер
87' Желтая карточкаМладенович Филип
88' Желтая карточкаКулиеракис Костас
3:1
89' ГолВиейринья
90' Желтая карточкаСаматта Мбвана
4:1
90' ГолЖивкович Андрия
90'+5
Ход матча
37'
59'
70'
72'
2:0
78'
87'
89'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хонни
Кастро
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терим Фатих
История личных встреч
ПАОК
Панатинаикос
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
56.7%
15 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
36.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед
37 матчей
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 29 побед
Первый тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 20 побед
Второй тайм
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 21 победа
67 матчей
37.3%
19.4%
43.3%
25 побед 13 ничьих 29 побед
Первый тайм
22.4%
47.8%
29.8%
15 побед 32 ничьи 20 побед
Второй тайм
35.8%
32.8%
31.4%
24 победы 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.45
1.15
Среднее время на гол
61
78
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Среднее время на гол
58
95
Всего голов
100
70
Голов в среднем за матч
1.49
1.04
Тотал матчей
2.5
63
Больше 94%
Меньше 6%
4
50
Больше 75%
Меньше 25%
17
33
Больше 49%
Меньше 51%
34
14
Больше 21%
Меньше 79%
53
6
Больше 9%
Меньше 91%
61
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|10
|0.29
|Живкович Андрия
|10 (1)
|0.29
|Константелиас Янис
|9
|0.26
|Мург Томас
|8
|0.23
|Брэндон Льямас
|6 (1)
|0.17
|Оздоев Магомед
|6
|0.17
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.14
|Шваб Штефан
|5 (2)
|0.14
|Тайсон Фреда
|4
|0.11
|Цимас Стефанос
|3
|0.09
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Састре Хуан
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Виейринья
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|15 (5)
|0.43
|Бернард Дуарте
|9
|0.26
|Еремеефф Александер
|8
|0.23
|Шпорар Андраж
|8 (2)
|0.23
|Паласиос Себастьян
|6
|0.17
|Бакасетас Тасос
|6 (1)
|0.17
|Вербич Беньямин
|4
|0.11
|Джуричич Филип
|3
|0.09
|Виллиан Арао
|3
|0.09
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0.09
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.09
|Мансини Даниэль
|2
|0.06
|Едвай Тин
|2
|0.06
|Младенович Филип
|1
|0.03
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Акайдин Самет
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|8
|0
|Баба Абдул-Рахман
|7
|0
|Брэндон Льямас
|7
|0
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Кулиеракис Костас
|6
|0
|Шваб Штефан
|5
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Кедзёра Томаш
|5
|0
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Саматта Мбвана
|3
|0
|Десподов Кирилл
|3
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Константелиас Янис
|3
|0
|Оздоев Магомед
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|Живкович Живко
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|8
|0
|Виллиан Арао
|5
|1
|Джуричич Филип
|5
|0
|Едвай Тин
|5
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Вербич Беньямин
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Вагианнидис Георгиос
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Иоаннидис Фотис
|3
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Хуанкар
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Панатинаикос
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
8
ПАОК
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Панатинаикос
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
37
36
ПАОК
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
49% (17)
29% (10)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Панатинаикос
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
26% (9)
40% (14)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
39
44
Голы по времени матча
Забито
41
37
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
2%
3
8%
1-15
7
17%
2
5%
16-30
12
29%
29%
10
27%
31-45
8
20%
5
14%
46-60
4
10%
8
22%
61-75
9
22%
9
24%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
4
25%
5
22%
61-75
4
25%
5
22%
76-90
Забито
39
39
13 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
7
18%
10
26%
31-45
5
13%
9
23%
46-60
8
21%
4
10%
61-75
13
33%
7
18%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
5%
5
33%
1-15
5
23%
1
7%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
6
27%
2
13%
76-90
Забито
80
76
33 В 1-м тайме 34
47 Во 2-м тайме 42
22 Забивали первыми 22
4 Не забивали 3
4
5%
8
11%
1-15
10
13%
6
8%
16-30
19
24%
20
26%
31-45
13
16%
14
18%
46-60
12
15%
12
16%
61-75
22
28%
16
21%
76-90
Пропущено
38
38
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 22
3
8%
7
18%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
3
8%
8
21%
31-45
8
21%
4
11%
46-60
7
18%
8
21%
61-75
10
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1 Атромитос - ПАОК 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5 Панатинаикос - Ламия 3:1
Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Панатинаикос - Астерас 2:0
Результаты матчей
ПАОК
Панатинаикос
Точный счет
3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
3:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
3
8 раз 23%
1
5 раз 14%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
2
14 раз 40%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
5
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Панатинаикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
161
144
143
99
512
414
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
162
125
126
710
711
413
315
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
314
Больше Меньше
323
269
269
1619
1223
827
629
332
431
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|18 - 10
|16
|3.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|4.
|9
|5
|0
|4
|18 - 14
|15
|5.
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|6.
|9
|0
|1
|8
|8 - 32
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|6.
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|19 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (2)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10