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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
АЕК
3:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
20' Гол
Любичич Роберт
2:0
40' Гол
Цубер Стивен
45' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
54' Желтая карточка
Вида Домагой
3:0
90' Гол
Шиманьски Дамиан
90'+5
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
18
Калленс
Александр
28
Хаджсафи
Эсхан
23
Любичич
Роберт
6
Йонссон
Йенс
4
Шиманьски
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
17
Хадзиэммануил
Василис
2
Василантонопулос
Ставрос
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
94
Яннуцос
Гиоргос
16
Сидклей
Феррейра
26
Toshio
Lake
21
Omar
Cabrera
Santana
6
Цандарис
Фанис
77
Терезиу
Александрос
14
Сливка
Выкинтас
19
Flosard
Malci
АЕК
4-4-2
Ламия
4-4-2

История личных встреч

АЕК
Ламия

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:4
С
1:3
С
3:0
С
3:0
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
К
0:4
С
2:2
К
2:0
С
2:0
К
2:1
С
2:0
К
2:0
С
0:1
К
0:0

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.3
0.1

Среднее время на гол

300
900

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 14 0.39
Гарсия Леви 13 (2) 0.36
Элиассон Никлас 8 0.22
Цубер Стивен 7 0.19
Амрабат Нордин 6 (3) 0.17
Вида Домагой 6 0.17
Пинеда Орбелин 3 0.08
Любичич Роберт 3 0.08
Гачинович Мийат 3 (1) 0.08
Шиманьски Дамиан 2 0.06
Рота Лазарос 2 0.06
Йонссон Йенс 2 0.06
Калленс Александр 2 0.06
Манталос Петрос 1 (1) 0.03
Араужо Серхио 1 0.03
Мукуди Ароль 1 0.03
Сидибе Джибриль 1 0.03
Ван Веерт Том 1 0.03
Мохаммади Милад 1 0.03
Хаджсафи Эсхан 0 0
Пилиос Ставрос 0 0
Станкович Цицан 0 0
Галанопулос Костас 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 10 (2) 0.28
Сливка Выкинтас 6 0.17
Цилулис Сотирис 5 0.14
Мартинес Рубен II 4 0.11
Flosard Malci 4 0.11
Matias Acuna I 3 0.08
Сидклей Феррейра 2 0.06
Тошич Зоран 1 0.03
Давид Симон 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.03
Нуньес Кристофер 1 0.03
Vasilios Kontonikos 1 0.03
Пападопулос Кирьякос 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Дамиан 11 0
Гачинович Мийат 9 0
Калленс Александр 7 0
Рота Лазарос 7 0
Манталос Петрос 4 1
Вида Домагой 5 0
Цубер Стивен 4 0
Йонссон Йенс 4 0
Галанопулос Костас 4 0
Сидибе Джибриль 0 2
Араужо Серхио 3 0
Амрабат Нордин 2 0
Хаджсафи Эсхан 2 0
Атанасиадис Гиоргос 2 0
Элиассон Никлас 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Понсе Эсекель 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Любичич Роберт 1 0
Пилиос Ставрос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давид Симон 10 1
Пападопулос Кирьякос 9 0
Станко Калеб 9 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 8 0
Сливка Выкинтас 6 1
Цандарис Фанис 6 0
Мартинес Рубен II 4 1
Omar Cabrera Santana 5 0
Matias Acuna I 5 0
Сидклей Феррейра 5 0
Амарал Педру 3 1
Карлитос Карлос 4 0
Нуньес Кристофер 4 0
Кошелев Алексей 3 0
Цилулис Сотирис 3 0
Корнезос Гиоргос 3 0
Тошич Зоран 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Flosard Malci 2 0
Vasilios Kontonikos 2 0
Цукалос Николаос 1 0
Яннуцос Гиоргос 1 0
Терезиу Александрос 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Ламия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

6
14
АЕК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ламия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
27

Упущенные победы

33
16
АЕК
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
36% (13)
17% (6)
Ламия
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

16
29

Упущенные победы

39
30

Голы по времени матча

Забито

41
21
21 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
5
12%
4
19%
1-15
9
22%
3
14%
16-30
7
17%
1
5%
31-45
4
10%
3
14%
46-60
5
12%
4
19%
61-75
11
27%
6
29%
76-90

Пропущено

13
40
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 24
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 17
1
8%
2
5%
1-15
1
8%
6
15%
16-30
6
46%
8
20%
31-45
0
0%
10
25%
46-60
2
15%
5
13%
61-75
3
23%
9
23%
76-90

Забито

36
24
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
8
22%
4
17%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
10
28%
7
29%
29%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
6
17%
4
17%
76-90

Пропущено

25
37
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
4
16%
5
14%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
7
28%
4
11%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
8
32%
11
30%
30%
76-90

Забито

77
45
41 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 24
27 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
13
17%
8
18%
1-15
11
14%
5
11%
16-30
17
22%
8
18%
31-45
8
10%
6
13%
46-60
11
14%
8
18%
61-75
17
22%
10
22%
76-90

Пропущено

38
77
19 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 32
5
13%
7
9%
1-15
1
3%
12
16%
16-30
13
34%
12
16%
31-45
2
5%
15
19%
46-60
6
16%
11
14%
61-75
11
29%
20
26%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2
Ламия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ламия - Арис Салоники 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - Панатинаикос 0:5
Панатинаикос - Ламия 3:1 Ламия - Олимпиакос 1:5 ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4 Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1

Результаты матчей

АЕК
Ламия

Точный счет

3:0
7 раз 39%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
3
11 раз 31%
1
8 раз 22%
4
3 раза 8%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕК
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
6
12
9
9
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
12
6
1.5
5
13
6
12
2.5
1
17
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
2
0.5
Больше Меньше
27
9
26
10
1.5
11
25
15
21
2.5
3
33
4
32
3.5
2
34
1
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 6 2 2 21 - 13 20
2.
АЕК
 10 6 1 3 20 - 10 19
3.
Олимпиакос
 10 5 2 3 20 - 12 17
4.
Панатинаикос
 10 5 1 4 20 - 16 16
5.
Арис Салоники
 10 4 1 5 12 - 15 13
6.
Ламия
 10 0 1 9 8 - 35 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Олимпиакос
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
ПАОК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Панатинаикос
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Арис Салоники
 5 1 1 3 6 - 8 4
6.
Ламия
 5 0 1 4 4 - 19 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 3 0 2 11 - 8 9
2.
Арис Салоники
 5 3 0 2 6 - 7 9
3.
ПАОК
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
АЕК
 5 2 0 3 9 - 8 6
5.
Олимпиакос
 5 1 2 2 8 - 7 5
6.
Ламия
 5 0 0 5 4 - 16 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 20 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (2)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
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Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
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