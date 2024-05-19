Тур: 36. Стадион: OPAP Arena.
0'
1:0
20' ГолЛюбичич Роберт
2:0
40' ГолЦубер Стивен
45' Желтая карточкаOmar Cabrera Santana
54' Желтая карточкаВида Домагой
3:0
90' ГолШиманьски Дамиан
90'+5
Ход матча
20'
1:0
40'
2:0
54'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Toshio LakeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Давид СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leonidas Vokolos
История личных встреч
АЕК
Ламия
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.3
0.1
Среднее время на гол
300
900
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|14
|0.39
|Гарсия Леви
|13 (2)
|0.36
|Элиассон Никлас
|8
|0.22
|Цубер Стивен
|7
|0.19
|Амрабат Нордин
|6 (3)
|0.17
|Вида Домагой
|6
|0.17
|Пинеда Орбелин
|3
|0.08
|Любичич Роберт
|3
|0.08
|Гачинович Мийат
|3 (1)
|0.08
|Шиманьски Дамиан
|2
|0.06
|Рота Лазарос
|2
|0.06
|Йонссон Йенс
|2
|0.06
|Калленс Александр
|2
|0.06
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.03
|Араужо Серхио
|1
|0.03
|Мукуди Ароль
|1
|0.03
|Сидибе Джибриль
|1
|0.03
|Ван Веерт Том
|1
|0.03
|Мохаммади Милад
|1
|0.03
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Пилиос Ставрос
|0
|0
|Станкович Цицан
|0
|0
|Галанопулос Костас
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|10 (2)
|0.28
|Сливка Выкинтас
|6
|0.17
|Цилулис Сотирис
|5
|0.14
|Мартинес Рубен II
|4
|0.11
|Flosard Malci
|4
|0.11
|Matias Acuna I
|3
|0.08
|Сидклей Феррейра
|2
|0.06
|Тошич Зоран
|1
|0.03
|Давид Симон
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0.03
|Нуньес Кристофер
|1
|0.03
|Vasilios Kontonikos
|1
|0.03
|Пападопулос Кирьякос
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Дамиан
|11
|0
|Гачинович Мийат
|9
|0
|Калленс Александр
|7
|0
|Рота Лазарос
|7
|0
|Манталос Петрос
|4
|1
|Вида Домагой
|5
|0
|Цубер Стивен
|4
|0
|Йонссон Йенс
|4
|0
|Галанопулос Костас
|4
|0
|Сидибе Джибриль
|0
|2
|Араужо Серхио
|3
|0
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|2
|0
|Элиассон Никлас
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Понсе Эсекель
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Любичич Роберт
|1
|0
|Пилиос Ставрос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давид Симон
|10
|1
|Пападопулос Кирьякос
|9
|0
|Станко Калеб
|9
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|8
|0
|Сливка Выкинтас
|6
|1
|Цандарис Фанис
|6
|0
|Мартинес Рубен II
|4
|1
|Omar Cabrera Santana
|5
|0
|Matias Acuna I
|5
|0
|Сидклей Феррейра
|5
|0
|Амарал Педру
|3
|1
|Карлитос Карлос
|4
|0
|Нуньес Кристофер
|4
|0
|Кошелев Алексей
|3
|0
|Цилулис Сотирис
|3
|0
|Корнезос Гиоргос
|3
|0
|Тошич Зоран
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Flosard Malci
|2
|0
|Vasilios Kontonikos
|2
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Яннуцос Гиоргос
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
28% (5)
6% (1)
Ламия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
14
АЕК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ламия
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
27
Упущенные победы
33
16
АЕК
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
36% (13)
17% (6)
Ламия
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
29
Упущенные победы
39
30
Голы по времени матча
Забито
41
21
21 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
5
12%
4
19%
1-15
9
22%
3
14%
16-30
7
17%
1
5%
31-45
4
10%
3
14%
46-60
5
12%
4
19%
61-75
11
27%
6
29%
76-90
Пропущено
13
40
8 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 24
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 17
1
8%
2
5%
1-15
1
8%
6
15%
16-30
6
46%
8
20%
31-45
0
0%
10
25%
46-60
2
15%
5
13%
61-75
3
23%
9
23%
76-90
Забито
36
24
20 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
8
22%
4
17%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
10
28%
7
29%
29%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
6
17%
4
17%
61-75
6
17%
4
17%
76-90
Пропущено
25
37
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
4
16%
5
14%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
7
28%
4
11%
31-45
2
8%
5
14%
46-60
4
16%
6
16%
61-75
8
32%
11
30%
30%
76-90
Забито
77
45
41 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 24
27 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
13
17%
8
18%
1-15
11
14%
5
11%
16-30
17
22%
8
18%
31-45
8
10%
6
13%
46-60
11
14%
8
18%
61-75
17
22%
10
22%
76-90
Пропущено
38
77
19 В 1-м тайме 31
19 Во 2-м тайме 46
9 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 32
5
13%
7
9%
1-15
1
3%
12
16%
16-30
13
34%
12
16%
31-45
2
5%
15
19%
46-60
6
16%
11
14%
61-75
11
29%
20
26%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3 АЕК - ПАС Янина 4:2 Ламия - АЕК 1:3 АЕК - Кифисиас 3:0 ПАОК - АЕК 1:1 АЕК - Астерас 4:2 АЕК - ОФИ 3:0 Атромитос - АЕК 0:5 Арис Салоники - АЕК 1:1 АЕК - Панатинаикос 2:2
Ламия
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ламия - Арис Салоники 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - Панатинаикос 0:5
Панатинаикос - Ламия 3:1 Ламия - Олимпиакос 1:5 ПАОК - Ламия 3:1 Арис Салоники - Ламия 3:1 Атромитос - Ламия 2:2 Ламия - АЕК 0:4 Ламия - ПАОК 0:2 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - АЕК 1:3 Панатинаикос - Ламия 2:2 Ламия - Астерас 2:1 ПАС Янина - Ламия 1:4 Панетоликос - Ламия 1:2 Ламия - Кифисиас 4:1 Ламия - Пансерраикос 0:2 ОФИ - Ламия 1:1
Результаты матчей
АЕК
Ламия
Точный счет
3:0
7 раз 39%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
4
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
3
11 раз 31%
1
8 раз 22%
4
3 раза 8%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
9 раз 25%
2
8 раз 22%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕК
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
612
99
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
126
513
612
117
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
342
Больше Меньше
279
2610
1125
1521
333
432
234
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|20 - 10
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|20 - 16
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|6.
|10
|0
|1
|9
|8 - 35
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|6.
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|6.
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|20 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (2)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10