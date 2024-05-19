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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Арис Салоники
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
1' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
0:1
30' Гол
Брэндон Льямас
39' Желтая карточка
Монтойя Мартин
1:1
47' Гол
Морон Лоренцо
55' Желтая карточка
Верстрате Биргер
1:2
62' Гол
Тайсон Фреда
70' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
77' Желтая карточка
Константелиас Янис
78' Вторая желтая карточка
Михаилидис Яннис
88' Желтая карточка
Гарсия Мануэль
90' Желтая карточка
Самора Альваро
90'+6
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
14
Брабец
Якуб
4
Фабиано
Лейсманн
33
Монтойя
Мартин
28
Верстрате
Биргер
30
Мвондо
Жан
16
Дарида
Владимир
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
80
Морон
Лоренцо
11
Саверио
Кике
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
8
Мейте
Суалихо
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
Арис Салоники
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
ПАОК

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

41 матч

29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:0
ТМК
1:4
С
0:0
ТМК
1:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
0:0
С
0:2
С
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
2:0
С
4:1
К
0:0
С
0:0
К
0:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Среднее время на гол

64
85

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морон Лоренцо 20 (5) 0.56
Сулейманов Магомед-Шапи 5 0.14
Самора Альваро 4 0.11
Фабиано Лейсманн 4 (1) 0.11
Дарида Владимир 3 0.08
Саверио Кике 3 0.08
Фетфатцидис Иоаннис 3 0.08
Фатторе Валентино 1 0.03
Гарсия Мануэль II 1 0.03
Менендес Джонатан 1 0.03
Ансарифард Карим 1 0.03
Христодулопулос Лазарос 1 0.03
Брабец Якуб 1 0.03
Пардо Рубен 1 0.03
Джурасек Невен 1 0.03
Монтойя Мартин 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Феррари Франко 0 0
Пальма Луис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 10 (1) 0.28
Десподов Кирилл 10 0.28
Константелиас Янис 9 0.25
Мург Томас 8 0.22
Брэндон Льямас 7 (1) 0.19
Оздоев Магомед 6 0.17
Тайсон Фреда 5 0.14
Баба Абдул-Рахман 5 0.14
Шваб Штефан 5 (2) 0.14
Цимас Стефанос 3 0.08
Саматта Мбвана 2 0.06
Састре Хуан 2 0.06
Антонио Маркос 2 0.06
Луиш Рафаэл 2 0.06
Мейте Суалихо 1 0.03
Виейринья 1 0.03
Кедзёра Томаш 1 0.03
Михаилидис Яннис 1 0.03
Циггарас Теохарис 1 0.03
Кулиеракис Костас 1 0.03
Хонни Кастро 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 8 0
Монтойя Мартин 7 0
Брабец Якуб 6 0
Дарида Владимир 6 0
Одубаджо Мозес 6 0
Фабиано Лейсманн 6 0
Самора Альваро 6 0
Феррари Франко 5 0
Мвондо Жан 5 0
Ансарифард Карим 4 0
Роуз Линдси 4 0
Саверио Кике 4 0
Дукуре Шейк III 3 0
Хулиан Диас 3 0
Гарсия Мануэль II 3 0
Морон Лоренцо 3 0
Моберг-Карлссон Давид 2 0
Велес Фран 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Сулейманов Магомед-Шапи 2 0
Фатторе Валентино 2 0
Панагидис Михаил 2 0
Пардо Рубен 1 0
Менендес Джонатан 1 0
Джурасек Невен 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 8 0
Баба Абдул-Рахман 7 0
Брэндон Льямас 7 0
Тайсон Фреда 6 0
Кедзёра Томаш 6 0
Кулиеракис Костас 6 0
Шваб Штефан 5 0
Мург Томас 5 0
Михаилидис Яннис 3 1
Мейте Суалихо 4 0
Константелиас Янис 4 0
Саматта Мбвана 3 0
Десподов Кирилл 3 0
Састре Хуан 3 0
Котарски Доминик 3 0
Оздоев Магомед 2 0
Хонни Кастро 2 0
Живкович Живко 1 0
Виейринья 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Луиш Рафаэл 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПАОК
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

11
7
Арис Салоники
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
ПАОК
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

16
40
Арис Салоники
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
ПАОК
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

27
47

Голы по времени матча

Забито

30
41
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
0
0%
3
7%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
7
17%
31-45
11
37%
5
12%
46-60
4
13%
9
22%
61-75
6
20%
13
32%
76-90

Пропущено

22
23
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
6
26%
76-90

Забито

22
41
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
3
14%
1
2%
1-15
3
14%
7
17%
16-30
3
14%
12
29%
29%
31-45
4
18%
8
20%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
7
32%
9
22%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
4
25%
76-90

Забито

52
82
18 В 1-м тайме 34
34 Во 2-м тайме 48
22 Забивали первыми 23
8 Не забивали 4
3
6%
4
5%
1-15
6
12%
11
13%
16-30
9
17%
19
23%
31-45
15
29%
13
16%
46-60
6
12%
13
16%
61-75
13
25%
22
27%
76-90

Пропущено

43
39
16 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 26
5
12%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
5
12%
3
8%
31-45
9
21%
9
23%
46-60
8
19%
7
18%
61-75
10
23%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ламия - Арис Салоники 2:4 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1

Результаты матчей

Арис Салоники
ПАОК

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
2
11 раз 31%
3
8 раз 22%
1
5 раз 14%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
14
4
4
14
2.5
9
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
13
5
2
16
2.5
7
11
2
16
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
32
4
15
21
1.5
27
9
6
30
2.5
16
20
2
34
3.5
8
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 10 6 2 2 21 - 13 20
2.
АЕК
 10 6 1 3 20 - 10 19
3.
Олимпиакос
 10 5 2 3 20 - 12 17
4.
Панатинаикос
 10 5 1 4 20 - 16 16
5.
Арис Салоники
 10 4 1 5 12 - 15 13
6.
Ламия
 10 0 1 9 8 - 35 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 5 4 1 0 11 - 2 13
2.
Олимпиакос
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
ПАОК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Панатинаикос
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Арис Салоники
 5 1 1 3 6 - 8 4
6.
Ламия
 5 0 1 4 4 - 19 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 3 0 2 11 - 8 9
2.
Арис Салоники
 5 3 0 2 6 - 7 9
3.
ПАОК
 5 2 2 1 9 - 8 8
4.
АЕК
 5 2 0 3 9 - 8 6
5.
Олимпиакос
 5 1 2 2 8 - 7 5
6.
Ламия
 5 0 0 5 4 - 16 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 20 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (2)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
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Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Монтойя Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Живкович Андрия сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Брэндон Льямас бьет в цель!
    • 1'
      Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арис Салоники 1:2 ПАОК онлайн

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