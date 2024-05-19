Тур: 36. Стадион: Клеантис Викелидис.
1:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
0:1
30' ГолБрэндон Льямас
39' Желтая карточкаМонтойя Мартин
1:1
47' ГолМорон Лоренцо
55' Желтая карточкаВерстрате Биргер
1:2
62' ГолТайсон Фреда
70' Желтая карточкаКедзёра Томаш
77' Желтая карточкаКонстантелиас Янис
78' Вторая желтая карточкаМихаилидис Яннис
88' Желтая карточкаГарсия Мануэль
90' Желтая карточкаСамора Альваро
90'+6
Ход матча
30'
39'
47'
1:1
55'
62'
1:2
70'
78'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
30
Мвондо
Жан
11
Саверио
Кике
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Саверио КикеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Велес ФранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Арис Салоники
ПАОК
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
57.9%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед
41 матч
29.3%
34.1%
36.6%
12 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
24.4%
51.2%
24.4%
10 побед 21 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Среднее время на гол
64
85
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морон Лоренцо
|20 (5)
|0.56
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0.14
|Самора Альваро
|4
|0.11
|Фабиано Лейсманн
|4 (1)
|0.11
|Дарида Владимир
|3
|0.08
|Саверио Кике
|3
|0.08
|Фетфатцидис Иоаннис
|3
|0.08
|Фатторе Валентино
|1
|0.03
|Гарсия Мануэль II
|1
|0.03
|Менендес Джонатан
|1
|0.03
|Ансарифард Карим
|1
|0.03
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0.03
|Брабец Якуб
|1
|0.03
|Пардо Рубен
|1
|0.03
|Джурасек Невен
|1
|0.03
|Монтойя Мартин
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Феррари Франко
|0
|0
|Пальма Луис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|10 (1)
|0.28
|Десподов Кирилл
|10
|0.28
|Константелиас Янис
|9
|0.25
|Мург Томас
|8
|0.22
|Брэндон Льямас
|7 (1)
|0.19
|Оздоев Магомед
|6
|0.17
|Тайсон Фреда
|5
|0.14
|Баба Абдул-Рахман
|5
|0.14
|Шваб Штефан
|5 (2)
|0.14
|Цимас Стефанос
|3
|0.08
|Саматта Мбвана
|2
|0.06
|Састре Хуан
|2
|0.06
|Антонио Маркос
|2
|0.06
|Луиш Рафаэл
|2
|0.06
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|Виейринья
|1
|0.03
|Кедзёра Томаш
|1
|0.03
|Михаилидис Яннис
|1
|0.03
|Циггарас Теохарис
|1
|0.03
|Кулиеракис Костас
|1
|0.03
|Хонни Кастро
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|8
|0
|Монтойя Мартин
|7
|0
|Брабец Якуб
|6
|0
|Дарида Владимир
|6
|0
|Одубаджо Мозес
|6
|0
|Фабиано Лейсманн
|6
|0
|Самора Альваро
|6
|0
|Феррари Франко
|5
|0
|Мвондо Жан
|5
|0
|Ансарифард Карим
|4
|0
|Роуз Линдси
|4
|0
|Саверио Кике
|4
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Хулиан Диас
|3
|0
|Гарсия Мануэль II
|3
|0
|Морон Лоренцо
|3
|0
|Моберг-Карлссон Давид
|2
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|2
|0
|Фатторе Валентино
|2
|0
|Панагидис Михаил
|2
|0
|Пардо Рубен
|1
|0
|Менендес Джонатан
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|8
|0
|Баба Абдул-Рахман
|7
|0
|Брэндон Льямас
|7
|0
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Кедзёра Томаш
|6
|0
|Кулиеракис Костас
|6
|0
|Шваб Штефан
|5
|0
|Мург Томас
|5
|0
|Михаилидис Яннис
|3
|1
|Мейте Суалихо
|4
|0
|Константелиас Янис
|4
|0
|Саматта Мбвана
|3
|0
|Десподов Кирилл
|3
|0
|Састре Хуан
|3
|0
|Котарски Доминик
|3
|0
|Оздоев Магомед
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Живкович Живко
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Абдулрахман Бахаа
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
ПАОК
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
11
7
Арис Салоники
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
ПАОК
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
16
40
Арис Салоники
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
ПАОК
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
28% (10)
47% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
28% (10)
39% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
27
47
Голы по времени матча
Забито
30
41
9 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
0
0%
3
7%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
7
17%
31-45
11
37%
5
12%
46-60
4
13%
9
22%
61-75
6
20%
13
32%
76-90
Пропущено
22
23
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
5%
1
4%
1-15
5
23%
5
22%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
5
23%
6
26%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
6
27%
6
26%
76-90
Забито
22
41
9 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
3
14%
1
2%
1-15
3
14%
7
17%
16-30
3
14%
12
29%
29%
31-45
4
18%
8
20%
46-60
2
9%
4
10%
61-75
7
32%
9
22%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
19%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
1
6%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
4
19%
4
25%
76-90
Забито
52
82
18 В 1-м тайме 34
34 Во 2-м тайме 48
22 Забивали первыми 23
8 Не забивали 4
3
6%
4
5%
1-15
6
12%
11
13%
16-30
9
17%
19
23%
31-45
15
29%
13
16%
46-60
6
12%
13
16%
61-75
13
25%
22
27%
76-90
Пропущено
43
39
16 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 26
5
12%
3
8%
1-15
6
14%
7
18%
16-30
5
12%
3
8%
31-45
9
21%
9
23%
46-60
8
19%
7
18%
61-75
10
23%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ламия - Арис Салоники 2:4 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - АЕК 1:2
АЕК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Ламия 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Панетоликос 0:0 Арис Салоники - АЕК 3:3 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Волос 2:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 Пансерраикос - Арис Салоники 1:1 Ники Волоу - Арис Салоники 2:2 Кифисиас - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Ники Волоу 3:0
ПАОК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1
Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2 Пансерраикос - ПАОК 0:2 Панетоликос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:2 ПАОК - Олимпиакос 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:1 ПАОК - АЕК 1:1
Результаты матчей
Арис Салоники
ПАОК
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
4:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
2
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
2 раза 6%
2
11 раз 31%
3
8 раз 22%
1
5 раз 14%
4
5 раз 14%
0
4 раза 11%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
162
99
144
414
99
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
612
135
216
711
216
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
324
1521
279
630
1620
234
828
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|21 - 13
|20
|2.
|10
|6
|1
|3
|20 - 10
|19
|3.
|10
|5
|2
|3
|20 - 12
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|20 - 16
|16
|5.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|6.
|10
|0
|1
|9
|8 - 35
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|6.
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|2.
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|5.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|6.
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|20 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (2)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10