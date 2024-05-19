Тур: 36. Стадион: Апостолос Николаидис.
1:0
Перерыв
Ход матча
42'
45'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
-
55 Виллиан АраоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
-
36 Эбби НельсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Панатинаикос
Олимпиакос
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
43 матча
30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
20.9%
53.5%
25.6%
9 побед 23 ничьи 11 побед
Второй тайм
23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
113
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.16
0.84
Тотал матчей
2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
77
107
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|15 (5)
|0.42
|Бернард Дуарте
|9
|0.25
|Еремеефф Александер
|8
|0.22
|Шпорар Андраж
|8 (2)
|0.22
|Паласиос Себастьян
|6
|0.17
|Бакасетас Тасос
|6 (1)
|0.17
|Вербич Беньямин
|4
|0.11
|Джуричич Филип
|3
|0.08
|Виллиан Арао
|3
|0.08
|Гнезда-Черин Адам
|3
|0.08
|Канталапьерда Аитор
|3 (1)
|0.08
|Мансини Даниэль
|2
|0.06
|Едвай Тин
|2
|0.06
|Младенович Филип
|1
|0.03
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0.03
|Де Вильена Тонни
|1
|0.03
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.03
|Хуанкар
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Акайдин Самет
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|17 (5)
|0.47
|Поденсе Даниэл
|10
|0.28
|Масурас Гиоргос
|7
|0.19
|Фортунис Костас
|6
|0.17
|Йоветич Стеван
|5 (1)
|0.14
|Франсиско Мартинес
|5 (1)
|0.14
|Эль-Араби Юссеф
|4 (2)
|0.11
|Орта Андре
|2
|0.06
|Желсон Мартиньш
|2
|0.06
|Марсело Родиней
|2 (1)
|0.06
|Кини Марин
|2
|0.06
|Камара Мохамед III
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Карвалью Жоау
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Иборра Висенте
|1
|0.03
|Александропулос Сотириос
|1
|0.03
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0.03
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Ричардс Омар
|0
|0
|Эссе Сантьяго
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младенович Филип
|8
|0
|Виллиан Арао
|5
|1
|Джуричич Филип
|5
|0
|Едвай Тин
|5
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Вербич Беньямин
|4
|0
|Бернард Дуарте
|4
|0
|Акайдин Самет
|4
|0
|Вагианнидис Георгиос
|4
|0
|Шенквельд Барт
|2
|1
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Мансини Даниэль
|3
|0
|Иоаннидис Фотис
|3
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|1
|Хуанкар
|2
|0
|Шпорар Андраж
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Зека Карлос
|0
|1
|Еремеефф Александер
|1
|0
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|10
|2
|Фортунис Костас
|7
|0
|Эссе Сантьяго
|6
|0
|Кини Марин
|5
|0
|Поденсе Даниэл
|5
|0
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Шикинью Франциску
|4
|0
|Марсело Родиней
|4
|0
|Карму Давид
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|3
|0
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|3
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|Пасхалакис Александрос
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Эбби Нельсон
|2
|0
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Олимпиакос
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
3
Панатинаикос
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Олимпиакос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
33
41
Панатинаикос
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Олимпиакос
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
41
44
Голы по времени матча
Забито
39
25
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
5
13%
2
8%
1-15
4
10%
7
28%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
9
23%
3
12%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
7
18%
8
32%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
33%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
3
16%
76-90
Забито
37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
8%
3
7%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
10
27%
7
15%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
9
24%
14
30%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Забито
76
71
34 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
8
11%
5
7%
1-15
6
8%
15
21%
16-30
20
26%
10
14%
31-45
14
18%
9
13%
46-60
12
16%
10
14%
61-75
16
21%
22
31%
76-90
Пропущено
38
38
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
7
18%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
21%
10
26%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
21%
8
21%
61-75
7
18%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5
Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4
Результаты матчей
Панатинаикос
Олимпиакос
Точный счет
2:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 53%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
4
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 40%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
5
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
10 раз 29%
4
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
1
5 раз 14%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
171
143
153
512
108
314
612
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
125
126
98
711
413
315
215
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
296
269
2411
1223
1421
629
827
431
134
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|2.
|2:0
|10
|6
|1
|3
|19 - 10
|19
|3.
|1:0
|10
|6
|0
|4
|19 - 14
|18
|4.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|18 - 11
|16
|5.
|0:1
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|6.
|0:2
|10
|0
|1
|9
|8 - 34
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|5.
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|6.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|7.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|5.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|6.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|2.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|5.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|6.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|5.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|6.
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|19 (3)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17 (2)
|Ожегович Огнен
|16 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|15 (7)
|АЕК
|Понсе Эсекель
|14
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 12
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 10
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 11
|Ламия
|Давид Симон
|1 10