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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 36. Стадион: .
Панатинаикос
1:0
Перерыв
Олимпиакос
0'
42' Желтая карточка
Мансини Даниэль
1:0
45' Пенальти
Бакасетас Тасос

Ход матча

42'
Мансини Даниэль
 
45'
Бакасетас Тасос
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
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Все Коэффициенты
12
Лодыгин
Юрий
27
Котсирас
Яннис
21
Едвай
Тин
55
Виллиан
Арао
3
Хуанкар
17
Мансини
Даниэль
4
Перес
Рубен
8
Бакасетас
Тасос
16
Гнезда-Черин
Адам
29
Еремеефф
Александер
10
Бернард
Дуарте
88
Цолакис
Костас
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
27
Ричардс
Омар
32
Эссе
Сантьяго
5
Орта
Андре
7
Фортунис
Костас
20
Карвалью
Жоау
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
Панатинаикос
4-3-3
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

43 матча

30.2%
34.9%
34.9%
13 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

20.9%
53.5%
25.6%
9 побед 23 ничьи 11 побед

Второй тайм

23.3%
48.8%
27.9%
10 побед 21 ничья 12 побед

История матчей

С
1:3
С
2:0
К
0:0
К
1:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
113

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.16
0.84

Тотал матчей

2.5
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
16
Больше 37%
Меньше 63%
27
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

77
107

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 15 (5) 0.42
Бернард Дуарте 9 0.25
Еремеефф Александер 8 0.22
Шпорар Андраж 8 (2) 0.22
Паласиос Себастьян 6 0.17
Бакасетас Тасос 6 (1) 0.17
Вербич Беньямин 4 0.11
Джуричич Филип 3 0.08
Виллиан Арао 3 0.08
Гнезда-Черин Адам 3 0.08
Канталапьерда Аитор 3 (1) 0.08
Мансини Даниэль 2 0.06
Едвай Тин 2 0.06
Младенович Филип 1 0.03
Вагианнидис Георгиос 1 0.03
Де Вильена Тонни 1 0.03
Магнуссон Хёрдур 1 0.03
Хуанкар 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Перес Рубен 0 0
Акайдин Самет 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 17 (5) 0.47
Поденсе Даниэл 10 0.28
Масурас Гиоргос 7 0.19
Фортунис Костас 6 0.17
Йоветич Стеван 5 (1) 0.14
Франсиско Мартинес 5 (1) 0.14
Эль-Араби Юссеф 4 (2) 0.11
Орта Андре 2 0.06
Желсон Мартиньш 2 0.06
Марсело Родиней 2 (1) 0.06
Кини Марин 2 0.06
Камара Мохамед III 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Карвалью Жоау 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Иборра Висенте 1 0.03
Александропулос Сотириос 1 0.03
Нтои Андреас-Ричардос 1 0.03
Ортега Франсиско 0 0
Ричардс Омар 0 0
Эссе Сантьяго 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младенович Филип 8 0
Виллиан Арао 5 1
Джуричич Филип 5 0
Едвай Тин 5 0
Перес Рубен 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Вербич Беньямин 4 0
Бернард Дуарте 4 0
Акайдин Самет 4 0
Вагианнидис Георгиос 4 0
Шенквельд Барт 2 1
Бакасетас Тасос 3 0
Мансини Даниэль 3 0
Иоаннидис Фотис 3 0
Паласиос Себастьян 1 1
Хуанкар 2 0
Шпорар Андраж 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Зека Карлос 0 1
Еремеефф Александер 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 10 2
Фортунис Костас 7 0
Эссе Сантьяго 6 0
Кини Марин 5 0
Поденсе Даниэл 5 0
Камара Мохамед III 5 0
Шикинью Франциску 4 0
Марсело Родиней 4 0
Карму Давид 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Франсиско Мартинес 3 0
Бьянкон Жулиан 3 0
Нтои Андреас-Ричардос 3 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
Пасхалакис Александрос 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Эбби Нельсон 2 0
Йоветич Стеван 1 0
Везу Рубен 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Ортега Франсиско 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Олимпиакос
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
11% (2)
72% (13)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
3
Панатинаикос
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
22% (4)
56% (10)
Олимпиакос
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

33
41
Панатинаикос
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
26% (9)
34% (12)
Олимпиакос
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

41
44

Голы по времени матча

Забито

39
25
19 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
5
13%
2
8%
1-15
4
10%
7
28%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
9
23%
3
12%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
7
18%
8
32%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
33%
1
5%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
3
20%
3
16%
61-75
2
13%
3
16%
76-90

Забито

37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
8%
3
7%
1-15
2
5%
8
17%
16-30
10
27%
7
15%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
9
24%
14
30%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
1
5%
1-15
3
13%
3
16%
16-30
5
22%
6
32%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
5
22%
5
26%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Забито

76
71
34 В 1-м тайме 30
42 Во 2-м тайме 41
22 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
8
11%
5
7%
1-15
6
8%
15
21%
16-30
20
26%
10
14%
31-45
14
18%
9
13%
46-60
12
16%
10
14%
61-75
16
21%
22
31%
76-90

Пропущено

38
38
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
7
18%
2
5%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
21%
10
26%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
8
21%
8
21%
61-75
7
18%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ПАОК - Панатинаикос 4:1 Панатинаикос - Арис Салоники 0:1 АЕК - Панатинаикос 3:0 Ламия - Панатинаикос 0:5
Панатинаикос - Ламия 3:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 ОФИ - Панатинаикос 2:2 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Панатинаикос - Кифисиас 1:1 Панатинаикос - ПАОК 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:1 Пансерраикос - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Олимпиакос 2:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4
Олимпиакос - Ламия 4:1 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Ламия - Олимпиакос 1:5 Олимпиакос - Арис Салоники 3:0 АЕК - Олимпиакос 1:0 Маккаби Тель-Авив - Олимпиакос 1:6 Олимпиакос - Панатинаикос 1:3 Олимпиакос - Маккаби Тель-Авив 1:4 Олимпиакос - Волос 3:0 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Астерас 2:1 Ференцварош - Олимпиакос 0:1 ПАОК - Олимпиакос 1:4

Результаты матчей

Панатинаикос
Олимпиакос

Точный счет

2:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 53%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
4
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
1
2 раза 11%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:5
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 40%
1
6 раз 17%
3
6 раз 17%
5
4 раза 11%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
10 раз 29%
4
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
1
5 раз 14%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
17
1
14
3
1.5
15
3
5
12
2.5
10
8
3
14
3.5
6
12
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
5
12
6
1.5
9
8
7
11
2.5
4
13
3
15
3.5
2
15
2
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
29
6
26
9
1.5
24
11
12
23
2.5
14
21
6
29
3.5
8
27
4
31
4.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 1:0 10 6 2 2 20 - 12 20
2.
АЕК
 2:0 10 6 1 3 19 - 10 19
3.
Панатинаикос
 1:0 10 6 0 4 19 - 14 18
4.
Олимпиакос
 0:1 10 5 1 4 18 - 11 16
5.
Арис Салоники
 0:1 10 4 1 5 11 - 14 13
6.
Ламия
 0:2 10 0 1 9 8 - 34 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Волос
 7 4 2 1 12 - 6 14
3.
Пансерраикос
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
ОФИ
 7 2 4 1 10 - 6 10
5.
Астерас
 7 2 1 4 4 - 9 7
6.
Кифисиас
 7 2 1 4 7 - 12 7
7.
Атромитос
 7 1 3 3 7 - 9 6
8.
ПАС Янина
 7 1 2 4 8 - 14 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2:0 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Олимпиакос
 0:1 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
ПАОК
 1:0 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Панатинаикос
 1:0 5 3 0 2 8 - 6 9
5.
Арис Салоники
 0:1 5 1 1 3 5 - 7 4
6.
Ламия
 0:2 5 0 1 4 4 - 19 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 3 10
2.
Волос
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ОФИ
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Панетоликос
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атромитос
 4 1 1 2 5 - 6 4
6.
ПАС Янина
 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Кифисиас
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Астерас
 4 0 1 3 2 - 7 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 1:0 5 3 0 2 11 - 8 9
2.
Арис Салоники
 0:1 5 3 0 2 6 - 7 9
3.
ПАОК
 1:0 5 2 2 1 8 - 7 8
4.
АЕК
 2:0 5 2 0 3 9 - 8 6
5.
Олимпиакос
 0:1 5 1 1 3 6 - 6 4
6.
Ламия
 0:2 5 0 0 5 4 - 15 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панетоликос
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Волос
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Астерас
 3 2 0 1 2 - 2 6
4.
Кифисиас
 4 2 0 2 5 - 8 6
5.
ОФИ
 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
ПАС Янина
 4 1 0 3 6 - 11 3
7.
Атромитос
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Пансерраикос
 3 0 1 2 1 - 5 1

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 19 (3)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17 (2)
Ожегович Огнен 16 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 15 (7)
АЕК Понсе Эсекель 14
Весь список

Топ нарушителей
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 12
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 10
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 11
Ламия Давид Симон 1 10
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Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
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