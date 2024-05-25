2:1
Перерыв
0'
1:0
8' ГолРахими Суфиане
2:0
34' ПенальтиГамарра Алехандро
2:1
40' ГолЯн
45' Красная карточкаПопп Уильям
Ход матча
8'
1:0
34'
40'
2:1
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
44
Джума
Саид
5
Пак
Ен-У
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
20
Ян
III
14
Уэнака
Асахи
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
-
44 Джума СаидЗащитник
- Полузащитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
66 Саид МансурЗащитник
- Защитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЯнПолузащитник
-
14 Уэнака АсахиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
24 Като ХиджириЗащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мияичи РиоНападающий
- Нападающий
-
17 Иноуэ КентаНападающий
-
16 Като Рен
-
Главный тренер: Кьюэлл Харри
История личных встреч
Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфиане
|12 (3)
|0.86
|Лаба Коджо
|6
|0.43
|Гамарра Алехандро
|4 (2)
|0.29
|Насименту Эрик
|2
|0.14
|Отонне Куаме
|2
|0.14
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0.07
|Аль-Шамси Султан
|1
|0.07
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.07
|Халфан Исса
|1
|0.07
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.07
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Надер Яхья
|0
|0
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|6 (1)
|0.43
|Ян III
|4
|0.29
|Элбер Жозе
|3
|0.21
|Уэнака Асахи
|3
|0.21
|Мидзунума Кота
|2
|0.14
|Ватанабэ Кота
|2
|0.14
|Мияичи Рио
|1
|0.07
|Сугимото Кенью
|1
|0.07
|Нисимура Такума
|1
|0.07
|Мураками Юхи
|1
|0.07
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Юсио Кайна
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Ямане Рику
|0
|0
Карточки
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|4
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|4
|0
|Рахими Суфиане
|3
|0
|Отонне Куаме
|3
|0
|Насименту Эрик
|2
|0
|Еиса Халид
|2
|0
|Аль-Шамси Султан
|2
|0
|Пак Ен-У
|2
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Гамарра Алехандро
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Джума Саид
|1
|0
|Надер Яхья
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Мохаммад Хазем
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|2
|1
|Нагато Кацуя
|2
|1
|Камидзима Такуми
|2
|1
|Кида Такуя
|2
|0
|Кьюэлл Гарри
|1
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Амано Дзюн
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Taiki Watanabe
|1
|0
|Уэнака Асахи
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Айн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Йокогама Ф-Маринос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
3
Аль-Айн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Йокогама Ф-Маринос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
12
13
Аль-Айн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
6
38%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
7
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
4
29%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
1
7%
1
6%
91-120
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Забито
30
24
20 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
20%
3
13%
1-15
5
17%
6
25%
16-30
9
30%
4
17%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
2
7%
4
17%
76-90
1
3%
1
4%
91-120
Пропущено
19
13
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Аль-Айн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1
Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Токио - Йокогама Ф-Маринос 1:1 Альбирекс Ниигата - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Йокогама Ф-Маринос - Джубило Ивата 1:1 Серезо Осака - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 3:2 Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Результаты матчей
Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
4:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
85
85
67
310
310
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|12 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Давсари Салем
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Аль-Айн
|Мохаммед Бандар
|4
|Аль-Айн
|Аль-Балуши Мохаммед
|4
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Айн 2:1 Йокогама Ф-Маринос
Исход игры
Аль-Айн
75.2% (85)
Ничья
11.5% (13)
Йокогама Ф-Маринос
13.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
2:1 Аль-Айн
54% (61)
1:0 Аль-Айн
14.2% (16)
1:2 Йокогама Ф-Маринос
10.6% (12)
1:1 Ничья
10.6% (12)
2:0 Аль-Айн
3.5% (4)
3:1 Аль-Айн
2.7% (3)
0:1 Йокогама Ф-Маринос
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!