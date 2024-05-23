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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
 
Позже
Йокогама Ф-Маринос
Прогнозы 43
Аль-Айн 74.4% (32)
X 7% (3)
Йокогама Ф-Маринос 18.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Айн
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
2.13
3.96
3.20
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 11 (3) 0.85
Лаба Коджо 6 0.46
Гамарра Алехандро 3 (1) 0.23
Насименту Эрик 2 0.15
Отонне Куаме 2 0.15
Аль-Балуши Мохаммед 1 0.08
Аль-Шамси Султан 1 0.08
Аль-Балуши Халид 1 0.08
Халфан Исса 1 0.08
Ацили Омер 1 (1) 0.08
Мохаммед Бандар 0 0
Надер Яхья 0 0
Паласиос Матиас 0 0
Пак Ен-У 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 6 (1) 0.46
Ян III 3 0.23
Элбер Жозе 3 0.23
Уэнака Асахи 3 0.23
Мидзунума Кота 2 0.15
Ватанабэ Кота 2 0.15
Мияичи Рио 1 0.08
Сугимото Кенью 1 0.08
Нисимура Такума 1 0.08
Мураками Юхи 1 0.08
Нам Тхэ-Хи 0 0
Юсио Кайна 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Ямане Рику 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 4 0
Аль-Балуши Мохаммед 4 0
Рахими Суфиане 3 0
Отонне Куаме 3 0
Насименту Эрик 2 0
Еиса Халид 2 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Пак Ен-У 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Джума Саид 1 0
Надер Яхья 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 2 1
Нагато Кацуя 2 1
Камидзима Такуми 2 1
Кида Такуя 2 0
Кьюэлл Гарри 1 0
Лопес Андерсон 1 0
Дуду VII 1 0
Амано Дзюн 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Уэнака Асахи 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Йокогама Ф-Маринос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
3
Аль-Айн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Йокогама Ф-Маринос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

12
13
Аль-Айн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
6
38%
1
13%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
7
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
4
29%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
1
7%
1
6%
91-120

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Забито

30
24
20 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
6
20%
3
13%
1-15
5
17%
6
25%
16-30
9
30%
4
17%
31-45
3
10%
1
4%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
2
7%
4
17%
76-90
1
3%
1
4%
91-120

Пропущено

19
13
3 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
6
32%
3
23%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аль-Вахда Абу-Даби - Аль-Айн 0:2 Аль-Айн - Аль-Иттихад Калба 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Хор-Факкан - Аль-Айн 0:1
Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Токио - Йокогама Ф-Маринос 1:1 Альбирекс Ниигата - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Йокогама Ф-Маринос - Аль-Айн 2:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:1
Йокогама Ф-Маринос - Джубило Ивата 1:1 Серезо Осака - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Ульсан Хёндэ 3:2 Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос 1:0 Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2

Результаты матчей

Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

4:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
4:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
3
2.5
3
4
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
3
3
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
8
5
6
7
2.5
3
10
3
10
3.5
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
7 Ульсан Хёндэ
8 Йокогама Ф-Маринос
5 Аль-Айн
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
2 Йокогама Ф-Маринос
1 Аль-Айн

Топ бомбардиров
Аль-Айн Рахими Суфиане 11 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Давсари Салем 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Аль-Айн Мохаммед Бандар 4
Аль-Айн Аль-Балуши Мохаммед 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 43
    Аль-Айн 74.4% (32)
    X 7% (3)
    Йокогама Ф-Маринос 18.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Айн
    Ничья
    Йокогама Ф-Маринос
    2.13
    3.96
    3.20
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    Прогнозы на матч Аль-Айн - Йокогама Ф-Маринос

    Исход игры
    Аль-Айн
    74.4% (32)
    Ничья
    7% (3)
    Йокогама Ф-Маринос
    18.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Айн
    51.2% (22)
    1:2 Йокогама Ф-Маринос
    16.3% (7)
    1:0 Аль-Айн
    14% (6)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    2:0 Аль-Айн
    7% (3)
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    Аль-Айн
    Йокогама Ф-Маринос
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