Ричард с линии штрафной пробивал по воротам соперника - мяч прямо по позиции вратаря прилетел, который уверенно забрал сферу в свои перчатки.

Малкому досталось сейчас по ноге. Новый фол. Что-то многовато нарушений в нашей встрече стало. Не нравится такая игра болельщикам.

Мане на фланге снес соперника на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета для коллектива гостей. Отметим это событие в протоколе.

ОГО! Подача с фланга на голову Роналду, который пробивает головой по рамке соперника, и мяч летит чуть выше цели! Просто не остановить пока Криштиану!

Канно получил сейчас по ногам от оппонента. Снова фол. Три желтых карточки в этом матче уже было, но даже это еще далеко не предел.

Митрович был с мячом на левом краю штрафной соперника. Попытался он выполнить прострел в центр, но сфера до адресата не дошла тут.

Милинкович-Савич отдал на Малкома, получил ответный пас и нанес удар в левый угол. Сфера рядом со стойкой прошла. Но там был рикошет. Угловой.

Будут стараться сегодня первое поражение в сезоне нанести оппоненту игроки "Аль-Насра". Пока все именно к этому и идет. Хозяева очень уверенно смотрятся на поле.

Отавио сейчас подрезали. Милинкович-Савич правила там нарушил. В итоге желтую карточку не получил игрок "Аль-Хиляля", хотя рефери мог выписать ему штраф.

Активно болельщики на трибунах свою команду сейчас поддерживают. У нас же пауза на водопой возникает. У игроков есть возможность пообщаться с наставниками.

О чем-то с Отавио разговаривал Роналду во время паузы. Вполне вероятно, что игрок сборной Португалии давал наставления партнеру по атаке или советовался с ним, в каком ключе проводить игру дальше.

Роналду снова на Отавио отправлял мяч, но того вдвоем прессинговали соперники и смогли сыграть подальше от рамки на вынос.

Рубен Невеш не по правилам останавливал проход Роналду. В итоге карточку желтого цвета получил в свой пассив игрок. Португалец не спорит.

Теллес подавал мяч в штрафную соперника, и гости успеваю вынести сферу за пределы поля. Первый свой угловой хозяева заработали.

Роналду на Яхья сейчас выполнял подачу. В итоге на выходе сыграл голкипер, который кулаками сумел отбить снаряд за пределы поля.

25' Мане теперь на фланге ударил по ноге своего соперника. Судья определил нарушение правил в атаке. Снова остановка в нашей встрече.

24' Сам Канно в своей штрафной сейчас сыграл. Далеко на вынос он сработал, выбив сферу подальше от собственной рамки. Мане на подборе сыграл, но подал неточно с левой бровки.

23' Канно сейчас прихватил соперника за шею и повалил его на газон. В руках рефери появилась первая в матче карточка желтого цвета.

22' Отавио проверил снова точность своего выстрела. Мяч полетел намного выше цели. Своей цели сфера так и не достигла.

20' Рванул Мане по левой бровке. Подача с левого края от него прошла в центр штрафной - мяч прямо в руки голкиперу нырнул.

19' Еще и еще нам удар Отавио показали судьи. Мяч полетел идеально и прямо в "девятку". Вообще никаких вопросов к голу.

18' Мане сейчас сбивают на газон соперники. В итоге рефери дает свисток, но в этой ситуации определен только офсайд у игрока "Аль-Насра".

16' Роналду с дальней дистанции пробивает по воротам соперника - мяч летит намного выше цели. Слишком неточным выстрел получился.

15' Угловой сейчас подали игроки гостей. Навес с левого края ни к чему интересному не привел. Снова спокойно хозяева встречи отбиваются.