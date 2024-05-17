Тур: 32. Стадион: Аль-Аввал Парк.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
1' ГолОтавио Эдмилсон
24' Желтая карточкаКанно Мохамед
36' Желтая карточкаНевеш Рубен
41' Желтая карточкаМане Садио
Ход матча
1'
24'
36'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Оспина
Давид
78
Алавжами
Али
15
Теллес
Алекс
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
2.11
Среднее время на гол
48
42
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|33 (8)
|1.03
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.5
|Мане Садио
|13 (1)
|0.41
|Отавио Эдмилсон
|9
|0.28
|Брозович Марсело
|4
|0.13
|Лапорт Эмерик
|4
|0.13
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.09
|Теллес Алекс
|2
|0.06
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.06
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.06
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|26 (10)
|0.81
|Малком Филипе
|14
|0.44
|Аль-Давсари Салем
|12 (2)
|0.38
|Милинкович-Савич Сергей
|11
|0.34
|Аль-Шехри Салех
|5
|0.16
|Ричард Майкл
|4
|0.13
|Невеш Рубен
|3 (2)
|0.09
|Абдулхамид Сауд
|3
|0.09
|Канно Мохамед
|3
|0.09
|Аль-Хамдан Абдулла
|3 (1)
|0.09
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Аль-Булаихи Али
|2
|0.06
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.03
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.03
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.03
|Неймар
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|5
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Яхья Айман
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|8
|1
|Невеш Рубен
|8
|0
|Митрович Александар
|5
|0
|Кулибали Калиду
|4
|0
|Абдулхамид Сауд
|4
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|1
|Хади Радиф Абдулла
|2
|1
|Малком Филипе
|3
|0
|Аль-Шехри Салех
|3
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|3
|0
|Ричард Майкл
|3
|0
|Канно Мохамед
|2
|0
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Аль-Фарадж Салман
|1
|0
|Джахфали Мохаммед
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
7
1
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
47
45
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
6% (2)
52% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
54
46
Голы по времени матча
Забито
45
49
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
6
13%
5
10%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
14
29%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Забито
48
45
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
16 Не забивали 15
5
10%
3
7%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
11
23%
6
13%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
7
15%
8
18%
61-75
12
25%
16
36%
76-90
Пропущено
17
10
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Забито
93
94
43 В 1-м тайме 37
50 Во 2-м тайме 57
24 Забивали первыми 25
2 Не забивали 0
11
12%
8
9%
1-15
12
13%
14
15%
16-30
20
22%
15
16%
31-45
14
15%
12
13%
46-60
15
16%
15
16%
61-75
21
23%
30
32%
76-90
Пропущено
37
21
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
3
8%
4
19%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
8%
6
29%
31-45
8
22%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
12
32%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 26%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
4
5 раз 16%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
142
96
97
69
313
213
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
141
106
96
511
510
412
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
247
283
1912
1813
1120
823
625
328
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|32
|29
|2
|1
|95 - 21
|89
|2.
|1:0
|32
|26
|2
|4
|94 - 37
|80
|3.
|31
|17
|7
|7
|61 - 34
|58
|4.
|31
|14
|10
|7
|48 - 34
|52
|5.
|32
|15
|6
|11
|57 - 49
|51
|6.
|0:0
|32
|11
|12
|9
|41 - 32
|45
|7.
|32
|11
|10
|11
|43 - 50
|43
|8.
|32
|11
|9
|12
|53 - 51
|42
|9.
|31
|11
|8
|12
|42 - 38
|41
|10.
|32
|10
|10
|12
|42 - 40
|40
|11.
|32
|9
|10
|13
|34 - 43
|37
|12.
|32
|10
|5
|17
|43 - 57
|35
|13.
|32
|9
|8
|15
|40 - 48
|35
|14.
|32
|8
|7
|17
|33 - 59
|31
|15.
|31
|7
|9
|15
|28 - 53
|30
|16.
|31
|8
|5
|18
|34 - 79
|29
|17.
|0:0
|32
|8
|5
|19
|29 - 50
|29
|18.
|31
|3
|11
|17
|30 - 72
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|15
|1
|0
|47 - 8
|46
|2.
|1:0
|16
|12
|2
|2
|46 - 20
|38
|3.
|15
|9
|4
|2
|23 - 9
|31
|4.
|16
|8
|3
|5
|20 - 29
|27
|5.
|16
|8
|2
|6
|30 - 31
|26
|6.
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|7.
|16
|7
|3
|6
|28 - 20
|24
|8.
|16
|6
|5
|5
|25 - 18
|23
|9.
|16
|6
|4
|6
|30 - 26
|22
|10.
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|11.
|0:0
|16
|5
|7
|4
|20 - 18
|22
|12.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|13.
|0:0
|16
|6
|0
|10
|19 - 24
|18
|14.
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|16.
|16
|4
|6
|6
|13 - 20
|18
|17.
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|18.
|15
|2
|4
|9
|14 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|16
|14
|1
|1
|48 - 13
|43
|2.
|1:0
|16
|14
|0
|2
|48 - 17
|42
|3.
|16
|7
|7
|2
|22 - 15
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|38 - 25
|27
|5.
|16
|7
|4
|5
|27 - 18
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|26 - 28
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|21 - 14
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|16
|4
|5
|7
|20 - 23
|17
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|13.
|16
|4
|1
|11
|13 - 31
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|15 - 33
|12
|15.
|0:0
|16
|2
|5
|9
|10 - 26
|11
|16.
|16
|1
|7
|8
|16 - 33
|10
|17.
|16
|2
|3
|11
|11 - 32
|9
|18.
|15
|0
|2
|13
|14 - 50
|2
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|33 (11)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|26 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|18 (6)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|16 (7)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 12
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 10
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
53.1% (86)
Ничья
16.7% (27)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
30.2% (49)
Тотал 2.5
Больше
80.56% (87)
Меньше
19.44% (21)
Обе команды забьют
Да
90.74% (98)
Нет
9.26% (10)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
26.5% (43)
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
14.2% (23)
1:1 Ничья
6.8% (11)
2:2 Ничья
5.6% (9)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.7% (6)
2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3.1% (5)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.9% (3)
1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.2% (2)
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