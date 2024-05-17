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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
1:0
Первый тайм: 45+'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
1' Гол
Отавио Эдмилсон
24' Желтая карточка
Канно Мохамед
36' Желтая карточка
Невеш Рубен
41' Желтая карточка
Мане Садио

Ход матча

1'
Отавио Эдмилсон
(Роналду Криштиану)
1:0
24'
 
Канно Мохамед
36'
 
Невеш Рубен
41'
Мане Садио
 
Прогнозы 154
Аль-Наср Эр-Рияд 51.9% (80)
X 16.9% (26)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 31.2% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Оспина
Давид
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
23
Яхья
Айман
25
Отавио
Эдмилсон
77
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
87
Аль-Тамбакти
Хассан
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
8
Невеш
Рубен
28
Канно
Мохамед
96
Ричард
Майкл
22
Милинкович-Савич
Сергей
77
Малком
Филипе
9
Митрович
Александар
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
2.11

Среднее время на гол

48
42

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 33 (8) 1.03
Талиска Андерсон 16 (1) 0.5
Мане Садио 13 (1) 0.41
Отавио Эдмилсон 9 0.28
Брозович Марсело 4 0.13
Лапорт Эмерик 4 0.13
Гариб Абдуррахман 3 0.09
Теллес Алекс 2 0.06
Аль-Амри Абдулела 2 0.06
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.06
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Аль-Хассан Али 0 0
Фофана Секо 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 26 (10) 0.81
Малком Филипе 14 0.44
Аль-Давсари Салем 12 (2) 0.38
Милинкович-Савич Сергей 11 0.34
Аль-Шехри Салех 5 0.16
Ричард Майкл 4 0.13
Невеш Рубен 3 (2) 0.09
Абдулхамид Сауд 3 0.09
Канно Мохамед 3 0.09
Аль-Хамдан Абдулла 3 (1) 0.09
Аль-Давсари Нассер 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Аль-Булаихи Али 2 0.06
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.03
Аль-Шахрани Яссер 1 0.03
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.03
Неймар 0 0
Аль-Фарадж Салман 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 5 0
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Яхья Айман 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 8 1
Невеш Рубен 8 0
Митрович Александар 5 0
Кулибали Калиду 4 0
Абдулхамид Сауд 4 0
Милинкович-Савич Сергей 2 1
Хади Радиф Абдулла 2 1
Малком Филипе 3 0
Аль-Шехри Салех 3 0
Аль-Тамбакти Хассан 3 0
Ричард Майкл 3 0
Канно Мохамед 2 0
Аль-Давсари Нассер 2 0
Буну Яссин 1 0
Аль-Фарадж Салман 1 0
Джахфали Мохаммед 1 0
Лоди Ренан 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

7
1
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

47
45
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
6% (2)
52% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

54
46

Голы по времени матча

Забито

45
49
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
6
13%
5
10%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
14
29%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
35%
1
9%
76-90

Забито

48
45
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
16 Не забивали 15
5
10%
3
7%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
11
23%
6
13%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
7
15%
8
18%
61-75
12
25%
16
36%
76-90

Пропущено

17
10
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

93
94
43 В 1-м тайме 37
50 Во 2-м тайме 57
24 Забивали первыми 25
2 Не забивали 0
11
12%
8
9%
1-15
12
13%
14
15%
16-30
20
22%
15
16%
31-45
14
15%
12
13%
46-60
15
16%
15
16%
61-75
21
23%
30
32%
76-90

Пропущено

37
21
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
3
8%
4
19%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
8%
6
29%
31-45
8
22%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
12
32%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 26%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
4
5 раз 16%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
1.5
14
2
9
6
2.5
9
7
6
9
3.5
3
13
2
13
4.5
2
14
1
14
5.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
14
1
10
6
2.5
9
6
5
11
3.5
5
10
4
12
4.5
1
14
1
15
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
24
7
1.5
28
3
19
12
2.5
18
13
11
20
3.5
8
23
6
25
4.5
3
28
2
29
5.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 32 29 2 1 95 - 21 89
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 32 26 2 4 94 - 37 80
3.
Аль-Ахли Джидда
 31 17 7 7 61 - 34 58
4.
Аль-Таавун Бурайда
 31 14 10 7 48 - 34 52
5.
Аль-Иттихад Джидда
 32 15 6 11 57 - 49 51
6.
Аль-Иттифак
 0:0 32 11 12 9 41 - 32 45
7.
Аль-Фейха
 32 11 10 11 43 - 50 43
8.
Аль-Фатех
 32 11 9 12 53 - 51 42
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 31 11 8 12 42 - 38 41
10.
Дамак
 32 10 10 12 42 - 40 40
11.
Аль-Халидж
 32 9 10 13 34 - 43 37
12.
Аль-Вахда Мекка
 32 10 5 17 43 - 57 35
13.
Аль-Раед Бурайда
 32 9 8 15 40 - 48 35
14.
Аль-Таи
 32 8 7 17 33 - 59 31
15.
Аль-Рияд
 31 7 9 15 28 - 53 30
16.
Абха
 31 8 5 18 34 - 79 29
17.
Аль-Ахдуд
 0:0 32 8 5 19 29 - 50 29
18.
Аль-Хазм
 31 3 11 17 30 - 72 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 16 15 1 0 47 - 8 46
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 16 12 2 2 46 - 20 38
3.
Аль-Ахли Джидда
 15 9 4 2 23 - 9 31
4.
Абха
 16 8 3 5 20 - 29 27
5.
Аль-Иттихад Джидда
 16 8 2 6 30 - 31 26
6.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 3 5 26 - 19 24
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 16 7 3 6 28 - 20 24
8.
Дамак
 16 6 5 5 25 - 18 23
9.
Аль-Вахда Мекка
 16 6 4 6 30 - 26 22
10.
Аль-Таи
 16 6 4 6 22 - 27 22
11.
Аль-Иттифак
 0:0 16 5 7 4 20 - 18 22
12.
Аль-Фатех
 16 5 5 6 26 - 24 20
13.
Аль-Ахдуд
 0:0 16 6 0 10 19 - 24 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 16 5 3 8 20 - 25 18
15.
Аль-Фейха
 16 4 6 6 17 - 22 18
16.
Аль-Рияд
 16 4 6 6 13 - 20 18
17.
Аль-Халидж
 16 3 6 7 18 - 24 15
18.
Аль-Хазм
 15 2 4 9 14 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:1 16 14 1 1 48 - 13 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:0 16 14 0 2 48 - 17 42
3.
Аль-Таавун Бурайда
 16 7 7 2 22 - 15 28
4.
Аль-Ахли Джидда
 16 8 3 5 38 - 25 27
5.
Аль-Иттихад Джидда
 16 7 4 5 27 - 18 25
6.
Аль-Фейха
 16 7 4 5 26 - 28 25
7.
Аль-Иттифак
 0:0 16 6 5 5 21 - 14 23
8.
Аль-Фатех
 16 6 4 6 27 - 27 22
9.
Аль-Халидж
 16 6 4 6 16 - 19 22
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Аль-Раед Бурайда
 16 4 5 7 20 - 23 17
12.
Дамак
 16 4 5 7 17 - 22 17
13.
Аль-Вахда Мекка
 16 4 1 11 13 - 31 13
14.
Аль-Рияд
 15 3 3 9 15 - 33 12
15.
Аль-Ахдуд
 0:0 16 2 5 9 10 - 26 11
16.
Аль-Хазм
 16 1 7 8 16 - 33 10
17.
Аль-Таи
 16 2 3 11 11 - 32 9
18.
Абха
 15 0 2 13 14 - 50 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 33 (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 26 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 18 (6)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 12
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Милинкович-Савич отдал на Малкома, получил ответный пас и нанес удар в левый угол. Сфера рядом со стойкой прошла. Но там был рикошет. Угловой. 
  • 44'
    Митрович был с мячом на левом краю штрафной соперника. Попытался он выполнить прострел в центр, но сфера до адресата не дошла тут. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Канно получил сейчас по ногам от оппонента. Снова фол. Три желтых карточки в этом матче уже было, но даже это еще далеко не предел. 
  • Опасный момент
    42'
    ОГО! Подача с фланга на голову Роналду, который пробивает головой по рамке соперника, и мяч летит чуть выше цели! Просто не остановить пока Криштиану!
  • Желтая карточка
    40'
    Мане на фланге снес соперника на газон. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета для коллектива гостей. Отметим это событие в протоколе. 
  • 39'
    Малкому досталось сейчас по ноге. Новый фол. Что-то многовато нарушений в нашей встрече стало. Не нравится такая игра болельщикам. 
  • 38'
    Ричард с линии штрафной пробивал по воротам соперника - мяч прямо по позиции вратаря прилетел, который уверенно забрал сферу в свои перчатки. 
  • 36'
    Роналду на Яхья сейчас выполнял подачу. В итоге на выходе сыграл голкипер, который кулаками сумел отбить снаряд за пределы поля. 
  • Угловой
    35'
    Теллес подавал мяч в штрафную соперника, и гости успеваю вынести сферу за пределы поля. Первый свой угловой хозяева заработали. 
  • Желтая карточка
    33'
    Рубен Невеш не по правилам останавливал проход Роналду. В итоге карточку желтого цвета получил в свой пассив игрок. Португалец не спорит. 
  • 32'
    Роналду снова на Отавио отправлял мяч, но того вдвоем прессинговали соперники и смогли сыграть подальше от рамки на вынос. 
  • 31'
    О чем-то с Отавио разговаривал Роналду во время паузы. Вполне вероятно, что игрок сборной Португалии давал наставления партнеру по атаке или советовался с ним, в каком ключе проводить игру дальше. 
  • 29'
    Активно болельщики на трибунах свою команду сейчас поддерживают. У нас же пауза на водопой возникает. У игроков есть возможность пообщаться с наставниками. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Отавио сейчас подрезали. Милинкович-Савич правила там нарушил. В итоге желтую карточку не получил игрок "Аль-Хиляля", хотя рефери мог выписать ему штраф. 
  • 27'
    Будут стараться сегодня первое поражение в сезоне нанести оппоненту игроки "Аль-Насра". Пока все именно к этому и идет. Хозяева очень уверенно смотрятся на поле. 
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    • Фол, нарушение
      25'
      Мане теперь на фланге ударил по ноге своего соперника. Судья определил нарушение правил в атаке. Снова остановка в нашей встрече. 
    • 24'
      Сам Канно в своей штрафной сейчас сыграл. Далеко на вынос он сработал, выбив сферу подальше от собственной рамки. Мане на подборе сыграл, но подал неточно с левой бровки.
    • Желтая карточка
      23'
      Канно сейчас прихватил соперника за шею и повалил его на газон. В руках рефери появилась первая в матче карточка желтого цвета. 
    • 22'
      Отавио проверил снова точность своего выстрела. Мяч полетел намного выше цели. Своей цели сфера так и не достигла.
    • 20'
      Рванул Мане по левой бровке. Подача с левого края от него прошла в центр штрафной - мяч прямо в руки голкиперу нырнул. 
    • 19'
      Еще и еще нам удар Отавио показали судьи. Мяч полетел идеально и прямо в "девятку". Вообще никаких вопросов к голу.
    • Офсайд
      18'
      Мане сейчас сбивают на газон соперники. В итоге рефери дает свисток, но в этой ситуации определен только офсайд у игрока "Аль-Насра".
    • 16'
      Роналду с дальней дистанции пробивает по воротам соперника - мяч летит намного выше цели. Слишком неточным выстрел получился. 
    • Угловой
      15'
      Угловой сейчас подали игроки гостей. Навес с левого края ни к чему интересному не привел. Снова спокойно хозяева встречи отбиваются. 
    • 14'
      В итоге пробил Канно по воротам со штрафного. Мяч полетел выше цели. Получился далеко не самый точный удар.
    • Фол, нарушение
      12'
      Попадает сейчас мяч в руку защитнику "Аль-Насра". Судейская бригада дает свисток, назначая опасный штрафной в сторону ворот хозяев. 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Подача с правого края прошла на дальнюю штангу. Роналду оттуда слету пробил по воротам соперника, но мяч левее цели пошел.
    • 10'
      10 минут отыграли уже соперники в этой встрече. Пока забитых голов немного, но мы ждем, что встреча получится очень результативной.
    • 8'
      На Отавио Роналду сейчас мяч забрасывал в штрафную соперника, но вышел из рамки голкипер, который уверенно и надежно мяч зафиксировал в перчатках. 
    • 7'
      Мане отобрал мяч у соперника справа, отдал передачу на ход Роналду, но у того сферу отобрали защитники. Мяч был выбит за пределы поля. 
    • 6'
      Сейчас пытается коллектив гостей создать что-то у ворот соперника. Два подряд навеса в штрафную хозяев идут, но те уверенно отбиваются. 
    • 5'
      Идут гости вперед. Идет передача в центр, где Малком до снаряда, несмотря на все старания, не добрался. Хозяева отбились.
    • 3'
      Хороший старт в нашем матче! Уже есть забитый мяч. Посмотрим теперь, чем же отметится уже коллектив гостей. Не успели команда войти в игру, как первый гол в ворота влетел!
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОТАВИО! 1:0!
      Быстрый гол забивают хозяева встречи. В первой же атаке "Аль-Наср" отличается. Мане катит мяч в центр на Роналду, тот продлевает полет снаряд на Отавио, а последний направляет сферу в правую "девятку".
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Аль-Насра". Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В очном матче сойдутся лицом к лицу «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Встреча состоится в Эр-Рияде, на стадионе «Аль-Аввал Парк».

      Для вас текстовую трансляцию матчи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 154
    Аль-Наср Эр-Рияд 51.9% (80)
    X 16.9% (26)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 31.2% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    3.30
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    4.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    53.1% (86)
    Ничья
    16.7% (27)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    30.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (87)
    Меньше
    19.44% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    90.74% (98)
    Нет
    9.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    26.5% (43)
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    14.2% (23)
    1:1 Ничья
    6.8% (11)
    2:2 Ничья
    5.6% (9)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.7% (6)
    2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    3.1% (5)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.9% (3)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.2% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
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