Тур: 32. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1
Среднее время на гол
73
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.85
2.11
Среднее время на гол
48
42
Всего голов
35
32
Голов в среднем за матч
1.59
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
56
61
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|33 (8)
|1.06
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.52
|Мане Садио
|13 (1)
|0.42
|Отавио Эдмилсон
|8
|0.26
|Брозович Марсело
|4
|0.13
|Лапорт Эмерик
|4
|0.13
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.1
|Теллес Алекс
|2
|0.06
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.06
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.06
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|26 (10)
|0.84
|Малком Филипе
|14
|0.45
|Аль-Давсари Салем
|12 (2)
|0.39
|Милинкович-Савич Сергей
|11
|0.35
|Аль-Шехри Салех
|5
|0.16
|Ричард Майкл
|4
|0.13
|Невеш Рубен
|3 (2)
|0.1
|Абдулхамид Сауд
|3
|0.1
|Канно Мохамед
|3
|0.1
|Аль-Хамдан Абдулла
|3 (1)
|0.1
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.06
|Кулибали Калиду
|2
|0.06
|Аль-Булаихи Али
|2
|0.06
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.03
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.03
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.03
|Неймар
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|5
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Яхья Айман
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|8
|1
|Невеш Рубен
|7
|0
|Митрович Александар
|5
|0
|Кулибали Калиду
|4
|0
|Абдулхамид Сауд
|4
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|1
|Хади Радиф Абдулла
|2
|1
|Малком Филипе
|3
|0
|Аль-Шехри Салех
|3
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|3
|0
|Ричард Майкл
|3
|0
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Аль-Фарадж Салман
|1
|0
|Джахфали Мохаммед
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Канно Мохамед
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
7
1
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
47
45
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
6% (2)
52% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
54
46
Голы по времени матча
Забито
45
49
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
6
13%
5
10%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
14
29%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Забито
48
45
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
16 Не забивали 15
5
10%
3
7%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
11
23%
6
13%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
7
15%
8
18%
61-75
12
25%
16
36%
76-90
Пропущено
17
10
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90
Забито
93
94
43 В 1-м тайме 37
50 Во 2-м тайме 57
24 Забивали первыми 25
2 Не забивали 0
11
12%
8
9%
1-15
12
13%
14
15%
16-30
20
22%
15
16%
31-45
14
15%
12
13%
46-60
15
16%
15
16%
61-75
21
23%
30
32%
76-90
Пропущено
37
21
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
3
8%
4
19%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
8%
6
29%
31-45
8
22%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
12
32%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Точный счет
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 26%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
4
5 раз 16%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
142
96
97
69
313
213
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
141
106
96
511
510
412
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
247
283
1912
1813
1120
823
625
328
229
328
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|33 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|26 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|17 (6)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|16 (7)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 12
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 12
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 9
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 9
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
60.7% (34)
Ничья
17.9% (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
21.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (40)
Меньше
25.93% (14)
Обе команды забьют
Да
87.04% (47)
Нет
12.96% (7)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
44.6% (25)
1:1 Ничья
12.5% (7)
1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
12.5% (7)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.1% (4)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.4% (3)
2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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