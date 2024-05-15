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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 56
Аль-Наср Эр-Рияд 60.7% (34)
X 17.9% (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 21.4% (12)
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Хиляль Эр-Рияд
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
ТМК
2:0
ПЛ
3:0
ККАЧ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ЛЧА
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.85
2.11

Среднее время на гол

48
42

Всего голов

35
32

Голов в среднем за матч

1.59
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

56
61

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 33 (8) 1.06
Талиска Андерсон 16 (1) 0.52
Мане Садио 13 (1) 0.42
Отавио Эдмилсон 8 0.26
Брозович Марсело 4 0.13
Лапорт Эмерик 4 0.13
Гариб Абдуррахман 3 0.1
Теллес Алекс 2 0.06
Аль-Амри Абдулела 2 0.06
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.06
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Аль-Хассан Али 0 0
Фофана Секо 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 26 (10) 0.84
Малком Филипе 14 0.45
Аль-Давсари Салем 12 (2) 0.39
Милинкович-Савич Сергей 11 0.35
Аль-Шехри Салех 5 0.16
Ричард Майкл 4 0.13
Невеш Рубен 3 (2) 0.1
Абдулхамид Сауд 3 0.1
Канно Мохамед 3 0.1
Аль-Хамдан Абдулла 3 (1) 0.1
Аль-Давсари Нассер 2 0.06
Кулибали Калиду 2 0.06
Аль-Булаихи Али 2 0.06
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.03
Аль-Шахрани Яссер 1 0.03
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.03
Неймар 0 0
Аль-Фарадж Салман 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 5 0
Мане Садио 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Яхья Айман 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 8 1
Невеш Рубен 7 0
Митрович Александар 5 0
Кулибали Калиду 4 0
Абдулхамид Сауд 4 0
Милинкович-Савич Сергей 2 1
Хади Радиф Абдулла 2 1
Малком Филипе 3 0
Аль-Шехри Салех 3 0
Аль-Тамбакти Хассан 3 0
Ричард Майкл 3 0
Аль-Давсари Нассер 2 0
Буну Яссин 1 0
Аль-Фарадж Салман 1 0
Джахфали Мохаммед 1 0
Лоди Ренан 1 0
Канно Мохамед 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
0% (0)
33% (5)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 15 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

7
1
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (6)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

47
45
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
6% (2)
52% (16)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

54
46

Голы по времени матча

Забито

45
49
22 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 16
6
13%
5
10%
1-15
7
16%
5
10%
16-30
9
20%
9
18%
31-45
6
13%
9
18%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
14
29%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
7
35%
1
9%
76-90

Забито

48
45
21 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 13
16 Не забивали 15
5
10%
3
7%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
11
23%
6
13%
31-45
8
17%
3
7%
46-60
7
15%
8
18%
61-75
12
25%
16
36%
76-90

Пропущено

17
10
3 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
12%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
4
40%
76-90

Забито

93
94
43 В 1-м тайме 37
50 Во 2-м тайме 57
24 Забивали первыми 25
2 Не забивали 0
11
12%
8
9%
1-15
12
13%
14
15%
16-30
20
22%
15
16%
31-45
14
15%
12
13%
46-60
15
16%
15
16%
61-75
21
23%
30
32%
76-90

Пропущено

37
21
11 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 15
3
8%
4
19%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
3
8%
6
29%
31-45
8
22%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
12
32%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
3:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
0:9
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
4 раза 27%
1
1 раз 7%
9
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:9
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 26%
1
5 раз 16%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
2
10 раз 32%
3
10 раз 32%
4
5 раз 16%
1
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
9
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
1.5
14
2
9
6
2.5
9
7
6
9
3.5
3
13
2
13
4.5
2
14
1
14
5.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
14
1
10
6
2.5
9
6
5
11
3.5
5
10
4
12
4.5
1
14
1
15
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
24
7
1.5
28
3
19
12
2.5
18
13
11
20
3.5
8
23
6
25
4.5
3
28
2
29
5.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 31 29 2 0 95 - 20 89
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 31 25 2 4 93 - 37 77
3.
Аль-Ахли Джидда
 31 17 7 7 61 - 34 58
4.
Аль-Таавун Бурайда
 31 14 10 7 48 - 34 52
5.
Аль-Иттихад Джидда
 31 15 5 11 56 - 48 50
6.
Аль-Иттифак
 31 11 11 9 41 - 32 44
7.
Аль-Фатех
 31 11 9 11 52 - 48 42
8.
Аль-Фейха
 31 11 9 11 42 - 49 42
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 31 11 8 12 42 - 38 41
10.
Дамак
 31 10 9 12 41 - 39 39
11.
Аль-Халидж
 31 9 9 13 33 - 42 36
12.
Аль-Вахда Мекка
 31 10 5 16 43 - 56 35
13.
Аль-Раед Бурайда
 31 8 8 15 39 - 48 32
14.
Аль-Рияд
 31 7 9 15 28 - 53 30
15.
Абха
 31 8 5 18 34 - 79 29
16.
Аль-Ахдуд
 31 8 4 19 29 - 50 28
17.
Аль-Таи
 31 7 7 17 30 - 58 28
18.
Аль-Хазм
 31 3 11 17 30 - 72 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 16 15 1 0 47 - 8 46
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 15 11 2 2 45 - 20 35
3.
Аль-Ахли Джидда
 15 9 4 2 23 - 9 31
4.
Абха
 16 8 3 5 20 - 29 27
5.
Аль-Иттихад Джидда
 16 8 2 6 30 - 31 26
6.
Аль-Таавун Бурайда
 15 7 3 5 26 - 19 24
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 16 7 3 6 28 - 20 24
8.
Дамак
 15 6 4 5 24 - 17 22
9.
Аль-Вахда Мекка
 15 6 4 5 30 - 25 22
10.
Аль-Иттифак
 15 5 6 4 20 - 18 21
11.
Аль-Фатех
 16 5 5 6 26 - 24 20
12.
Аль-Таи
 15 5 4 6 19 - 26 19
13.
Аль-Ахдуд
 16 6 0 10 19 - 24 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 16 5 3 8 20 - 25 18
15.
Аль-Фейха
 16 4 6 6 17 - 22 18
16.
Аль-Рияд
 16 4 6 6 13 - 20 18
17.
Аль-Халидж
 15 3 5 7 17 - 23 14
18.
Аль-Хазм
 15 2 4 9 14 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 14 1 0 48 - 12 43
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 16 14 0 2 48 - 17 42
3.
Аль-Таавун Бурайда
 16 7 7 2 22 - 15 28
4.
Аль-Ахли Джидда
 16 8 3 5 38 - 25 27
5.
Аль-Иттихад Джидда
 15 7 3 5 26 - 17 24
6.
Аль-Фейха
 15 7 3 5 25 - 27 24
7.
Аль-Иттифак
 16 6 5 5 21 - 14 23
8.
Аль-Фатех
 15 6 4 5 26 - 24 22
9.
Аль-Халидж
 16 6 4 6 16 - 19 22
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Дамак
 16 4 5 7 17 - 22 17
12.
Аль-Раед Бурайда
 15 3 5 7 19 - 23 14
13.
Аль-Вахда Мекка
 16 4 1 11 13 - 31 13
14.
Аль-Рияд
 15 3 3 9 15 - 33 12
15.
Аль-Ахдуд
 15 2 4 9 10 - 26 10
16.
Аль-Хазм
 16 1 7 8 16 - 33 10
17.
Аль-Таи
 16 2 3 11 11 - 32 9
18.
Абха
 15 0 2 13 14 - 50 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 33 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 26 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 17 (6)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 16 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 12
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 9
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 56
    Аль-Наср Эр-Рияд 60.7% (34)
    X 17.9% (10)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    2.75
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    3.85
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    2.30
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    60.7% (34)
    Ничья
    17.9% (10)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (40)
    Меньше
    25.93% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    87.04% (47)
    Нет
    12.96% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    44.6% (25)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    12.5% (7)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.1% (4)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.4% (3)
    2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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