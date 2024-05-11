Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Аталанта
Ювентус
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
112.5%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
31 матч
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа
39 матчей
7.7%
30.8%
61.5%
3 победы 12 ничьих 24 победы
Первый тайм
15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
0.89
0.95
Среднее время на гол
100
94
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.85
2.05
Среднее время на гол
48
43
Всего голов
54
58
Голов в среднем за матч
1.38
1.49
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|3 (1)
|0.75
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.5
|Миранчук Алексей
|1
|0.25
|Пашалич Марио
|1
|0.25
|Лукман Адемола
|1
|0.25
|Скамакка Джанлука
|1
|0.25
|Хольм Эмиль
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|1
|Йылдыз Кенан
|2
|0.5
|Камбьясо Андреа
|1
|0.25
|Веа Тимоти
|1
|0.25
|Ругани Даниэле
|1
|0.25
|Влахович Душан
|1
|0.25
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|Миретти Фабио
|1
|0.25
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|1
|Скамакка Джанлука
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Гатти Федерико
|2
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
11
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0
Результаты матчей
Аталанта
Ювентус
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
22
13
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Аталанта
Ювентус
|Ювентус
|Милик Аркадиуш
|4
|Парма
|Бонни Анж-Йоан
|3
|Аталанта
|Копмейнерс Тëн
|3
|Аталанта
|Де Кетеларе Шарль
|2 (2)
|Салернитана
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2 (1)
|Лацио
|Педро Родригес
|1 1
|Рома
|Манчини Джанлука
|1 1
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Аталанта
|Джан Пьеро Гасперини
|1 1
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Исход игры
Аталанта
9.4% (3)
Ничья
50% (16)
Ювентус
40.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
40.63% (13)
Меньше
59.38% (19)
Обе команды забьют
Да
84.38% (27)
Нет
15.63% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.8% (14)
1:2 Ювентус
21.9% (7)
2:3 Ювентус
6.3% (2)
2:2 Ничья
6.3% (2)
2:1 Аталанта
6.3% (2)
0:1 Ювентус
6.3% (2)
0:2 Ювентус
6.3% (2)
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