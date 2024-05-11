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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 32
Аталанта 9.4% (3)
X 50% (16)
Ювентус 40.6% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Ювентус
3.20
3.15
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2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аталанта
Ювентус

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
112.5%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

31 матч

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 21 победа

39 матчей

7.7%
30.8%
61.5%
3 победы 12 ничьих 24 победы

Первый тайм

15.4%
41%
43.6%
6 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
6 побед 12 ничьих 21 победа

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
ТМК
0:0
СA
0:2
СA
3:3
СA
1:1
СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.89
0.95

Среднее время на гол

100
94

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.85
2.05

Среднее время на гол

48
43

Всего голов

54
58

Голов в среднем за матч

1.38
1.49

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 3 (1) 0.75
Де Кетеларе Шарль 2 0.5
Миранчук Алексей 1 0.25
Пашалич Марио 1 0.25
Лукман Адемола 1 0.25
Скамакка Джанлука 1 0.25
Хольм Эмиль 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 1
Йылдыз Кенан 2 0.5
Камбьясо Андреа 1 0.25
Веа Тимоти 1 0.25
Ругани Даниэле 1 0.25
Влахович Душан 1 0.25
Кьеза Федерико 1 0.25
Миретти Фабио 1 0.25
Маккенни Уэстон 0 0
Данило Луис 0 0
Локателли Мануэль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Пьеро Гасперини 1 1
Скамакка Джанлука 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Миранчук Алексей 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Гатти Федерико 2 0
Костич Филип 1 0
Веа Тимоти 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
11
Аталанта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ювентус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1
Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1
Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0

Результаты матчей

Аталанта
Ювентус

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
2
2
1/8 финала
6 Фиорентина
3 Парма
1 Интер Милан
2 Болонья
4 Милан
1 Кальяри
3 Аталанта
1 Сассуоло
6 Ювентус
1 Салернитана
0 Наполи
4 Фрозиноне
1 Лацио
0 Дженоа
2 Рома
1 Кремонезе
1/4 финала
5 Фиорентина
4 Болонья
1 Милан
2 Аталанта
4 Ювентус
0 Фрозиноне
1 Лацио
0 Рома
1/2 финала
2 Фиорентина
4 Аталанта
3 Ювентус
2 Лацио
Финал
Аталанта
Ювентус

Топ бомбардиров
Ювентус Милик Аркадиуш 4
Парма Бонни Анж-Йоан 3
Аталанта Копмейнерс Тëн 3
Аталанта Де Кетеларе Шарль 2 (2)
Салернитана Иквуемеси Чуквубуикем 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лацио Педро Родригес 1 1
Рома Манчини Джанлука 1 1
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Аталанта Джан Пьеро Гасперини 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 32
    Аталанта 9.4% (3)
    X 50% (16)
    Ювентус 40.6% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ювентус
    3.20
    3.15
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    Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

    Исход игры
    Аталанта
    9.4% (3)
    Ничья
    50% (16)
    Ювентус
    40.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.63% (13)
    Меньше
    59.38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (27)
    Нет
    15.63% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (14)
    1:2 Ювентус
    21.9% (7)
    2:3 Ювентус
    6.3% (2)
    2:2 Ничья
    6.3% (2)
    2:1 Аталанта
    6.3% (2)
    0:1 Ювентус
    6.3% (2)
    0:2 Ювентус
    6.3% (2)
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