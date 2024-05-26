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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 24'
Интер Майами
0'
20' Желтая карточка
Альба Жорди

Ход матча

20'
 
Альба Жорди
Прогнозы 113
Ванкувер Уайткэпс 11.5% (13)
X 12.4% (14)
Интер Майами 76.1% (86)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
22
Али
Ахмед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
27
Кривцов
Сергей
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
42
Брайт
Янник
30
Кремаски
Бенджамин
7
Рохас
Матиас
II
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Интер Майами
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 5 0.36
Голд Райан 4 (1) 0.29
Пико Фабрис 3 0.21
Рапосо Райан 2 0.14
Шёпф Алессандро 1 0.07
Али Ахмед 1 0.07
Крейлах Дамир 1 0.07
Веселинович Ранко 1 0.07
Лаборда Матиас 1 0.07
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 11 0.69
Месси Лионель 10 (1) 0.63
Рохас Матиас II 3 0.19
Кампана Леонардо 3 0.19
Гомес Диего 2 0.13
Тейлор Роберт 2 0.13
Кремаски Бенджамин 2 0.13
Бускетс Серхио 1 0.06
Альба Жорди 1 0.06
Афонсо Лео 1 0.06
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 4 0
Адекугбе Сэм 2 0
Пико Фабрис 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Лаборда Матиас 2 0
Утвик Бьорн 0 1
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Рапосо Райан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 5 0
Гомес Диего 4 0
Альба Жорди 3 0
Бускетс Серхио 3 0
Вейгандт Марсело 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Аллен Ноа 3 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Фрейре Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
1
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
21
Ванкувер Уайткэпс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Интер Майами
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
4
29%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

9
23
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
11%
5
22%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
5
22%
61-75
2
22%
5
22%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

19
37
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
16%
5
14%
1-15
4
21%
3
8%
16-30
3
16%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
11%
8
22%
61-75
6
32%
9
24%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
5
26%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0
Интер Майами
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
2
2
4
2.5
3
5
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
8
1.5
10
5
3
10
2.5
7
8
1
12
3.5
3
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 8 5 2 30 - 17 29
2.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 13 8 3 2 24 - 15 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
4.
Остин
 0:1 Заявка 15 6 4 5 19 - 18 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 15 5 7 3 25 - 22 22
6.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 14 6 3 5 13 - 13 21
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 4 5 6 18 - 18 17
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 3 7 4 20 - 22 16
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 3 5 7 26 - 29 14
12.
Даллас
 Заявка 13 3 4 6 16 - 20 13
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 15 4 1 10 23 - 33 13
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 2 6 6 21 - 24 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 3 2 23 - 14 33
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 2 5 19 - 16 26
4.
Коламбус Крю
 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
6.
Торонто
 Заявка 15 7 1 7 24 - 24 22
7.
Шарлотт
 Заявка 15 6 4 5 14 - 13 22
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 4 6 4 25 - 21 18
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 6 5 21 - 25 18
10.
Орландо Сити
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 7 4 17 - 20 16
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 4 7 17 - 17 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 3 4 7 17 - 31 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 15 2 5 8 14 - 27 11
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 2 1 10 9 - 26 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 0:1 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 7 3 1 3 10 - 11 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 14 - 12 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
12.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 9 5 3 1 10 - 6 18
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 8 5 0 3 18 - 12 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 15 11
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 1 4 15 - 11 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 1 3 4 6 - 9 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:1 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
4.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 7 4 0 3 7 - 7 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Колорадо Рэпидс
 1:3 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 1 5 11 - 14 10
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
10.
Остин
 0:1 Заявка 7 1 2 4 2 - 6 5
11.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 8 6 1 1 15 - 10 19
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 5 0 15 - 9 14
4.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
6.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Чикаго Файр
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
14.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 6
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 1 6
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Со штрафного навесил Альба на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Блэкмон.
  • 25'
    На чужой половине поля грамотно подставился Тейлор и вынудил нарушить правила защитника.
  • 24'
    Забросил в штрафную с центра поля Вите на ход Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Авилесу.
  • 23'
    После подачи с углового от Пико с линии вратарской пробивал головой Лаборда, но мяч полетел крайне неточно.
  • Угловой
    22'
    На скорости продавил соперника по флангу Голд и покатил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    21'
    На фланге Альба руками придержал за футболку соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 20'
    Диагональ исполнял в штрафную Кубас на ход Уайту, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кривцову.
  • 19'
    Ушел от соперника по флангу Пико и отдал пас в штрафную на Кубааса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • 18'
    Продавил соперника по флангу Тейлор и подал в центр штрафной, но никто из партнеров замкнуть не смог.
  • 17'
    С углового навесил Альба в центр штрафной, но вышел из ворот Такаока и вынес снаряд кулаком в центр поля.
  • Угловой
    16'
    Мягко забросил Грессель в штрафную, куда ворвался на скорости Альба и пробил с острого угла, но ногой на угловой отбил Такаока.
  • 15'
    Отдавал с левого фланга низом в штрафную Тейлор, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 14'
    На фланге получил по ногам Уайт в борьбе против Брайта. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ванкувера".
  • 13'
    В медленном темпе стартовал наш поединок, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 12'
    Продавил соперника по центру на скорости Тейлор и оставил снаряд под удар Кремаски, но тот с ходу зарядил выше перекладины. 
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    • 11'
      Пробивал головой на дальней штанге Пико после навеса от Али, но мяч полетел немного неточно и не попал в створ ворот.
    • 10'
      Мягко забросил в штрафную Вите на ход Уайту, но прочитал эпизод Коллендер и забрал мяч в свои руки на выходе.
    • 9'
      С угла поля навесил Кубас на линию вратарской, но на выходе сыграл грамотно Коллендер и вынес мяч кулаком подальше.
    • 8'
      Догнал мяч у лицевой линии Али и навесил в центр штрафной, но здесь головой пробил крайне неточно Уайт.
    • 7'
      Накрутил соперника на фланге Рохас, смесился к линии штрафной и пробил в ближний угол, но точно в руки Такаоке.
    • 6'
      Вейгандт на фланге грубо наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 5'
      Сместился от правого фланга к штрафной соперника Рохас и пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 4'
      С левого фланга навесил на дальнюю штангу Шёпф, но здесь головой пробил Голд крайне неточно.
    • 3'
      Ушел от соперника по центру к штрафной Уайт и покатил поперек на Голда, но этот пас перехватил Авилес в последний момент.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных ля себя бело-черных цветах, гости выбрали себе черно-розовый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 20'
      Альба Жорди получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Интер Майами

    Исход игры
    Ванкувер Уайткэпс
    11.5% (13)
    Ничья
    12.4% (14)
    Интер Майами
    76.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (87)
    Меньше
    21.62% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    53.1% (60)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    2:1 Ванкувер Уайткэпс
    8% (9)
    1:3 Интер Майами
    7.1% (8)
    0:1 Интер Майами
    6.2% (7)
    0:2 Интер Майами
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:3 Интер Майами
    1.8% (2)
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