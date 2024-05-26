Диагональ исполнял в штрафную Кубас на ход Уайту, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кривцову.

На фланге Альба руками придержал за футболку соперника, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

На скорости продавил соперника по флангу Голд и покатил в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

После подачи с углового от Пико с линии вратарской пробивал головой Лаборда, но мяч полетел крайне неточно.

Забросил в штрафную с центра поля Вите на ход Уайту, но тот проиграл борьбу за мяч Авилесу.

На чужой половине поля грамотно подставился Тейлор и вынудил нарушить правила защитника.

Со штрафного навесил Альба на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Блэкмон.

19' Ушел от соперника по флангу Пико и отдал пас в штрафную на Кубааса, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

18' Продавил соперника по флангу Тейлор и подал в центр штрафной, но никто из партнеров замкнуть не смог.

17' С углового навесил Альба в центр штрафной, но вышел из ворот Такаока и вынес снаряд кулаком в центр поля.

16' Мягко забросил Грессель в штрафную, куда ворвался на скорости Альба и пробил с острого угла, но ногой на угловой отбил Такаока.

15' Отдавал с левого фланга низом в штрафную Тейлор, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

14' На фланге получил по ногам Уайт в борьбе против Брайта. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ванкувера".

13' В медленном темпе стартовал наш поединок, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.