Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|5
|0.38
|Голд Райан
|4 (1)
|0.31
|Пико Фабрис
|3
|0.23
|Рапосо Райан
|2
|0.15
|Шёпф Алессандро
|1
|0.08
|Али Ахмед
|1
|0.08
|Крейлах Дамир
|1
|0.08
|Веселинович Ранко
|1
|0.08
|Лаборда Матиас
|1
|0.08
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|11
|0.73
|Месси Лионель
|10 (1)
|0.67
|Рохас Матиас II
|3
|0.2
|Кампана Леонардо
|3
|0.2
|Гомес Диего
|2
|0.13
|Тейлор Роберт
|2
|0.13
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.13
|Бускетс Серхио
|1
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.07
|Афонсо Лео
|1
|0.07
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Утвик Бьорн
|0
|1
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|5
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Вейгандт Марсело
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Интер Майами
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
1
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
21
Ванкувер Уайткэпс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Интер Майами
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
40%
4
29%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
11%
5
22%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
5
22%
61-75
2
22%
5
22%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
19
37
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
16%
5
14%
1-15
4
21%
3
8%
16-30
3
16%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
11%
8
22%
61-75
6
32%
9
24%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
1
7%
5
26%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
27%
3
16%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0
Интер Майами
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
62
24
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
132
58
105
310
78
112
312
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|4.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 17
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
Прогнозы на матч Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами
Исход игры
Ванкувер Уайткэпс
5.1% (2)
Ничья
7.7% (3)
Интер Майами
87.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
89.74% (35)
Меньше
10.26% (4)
Обе команды забьют
Да
92.31% (36)
Нет
7.69% (3)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
69.2% (27)
2:2 Ничья
5.1% (2)
0:1 Интер Майами
5.1% (2)
1:3 Интер Майами
5.1% (2)
2:1 Ванкувер Уайткэпс
5.1% (2)
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