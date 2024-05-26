  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 10.
Сандвикен
1:1
Первый тайм: 43'
Эргрюте
0'
0:1
15' Гол
Свенссон Уильям
24' Желтая карточка
Люндберг Виктор
1:1
29' Пенальти
Энгквист Эмиль

Ход матча

15'
0:1
Свенссон Уильям
(Абукар Айдарус)
24'
 
Люндберг Виктор
29'
Энгквист Эмиль
1:1
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эргрюте
2.10
3.72
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
10
Ludwig
Thorell
45
Kasper
Harletun
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
23
Энгквист
Эмиль
11
Martin
Springfeldt
8
Сёдерберг
Даниэль
29
Calvin
Kabuye
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
44
Густафссон
Хампус
15
Дальквист
Исак
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
24
Свенссон
Уильям
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
31
Абукар
Айдарус
7
Виндехолл
Чарли
26
Силисуфай
Эди
9
Люндберг
Виктор
Сандвикен
5-3-2
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Сандвикен
Эргрюте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
2:3
С
0:2
КШ
2:1
ШК
0:3

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
40

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 3 0.3
Энгквист Эмиль 3 (2) 0.3
Calvin Kabuye 2 0.2
Джуниор Джон 2 0.2
Сёдерберг Даниэль 1 0.1
Martin Springfeldt 0 0
Adam Kiani 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 4 (1) 0.4
Абукар Айдарус 2 0.2
Люндберг Виктор 1 0.1
Дальквист Исак 1 0.1
Christoffer Styffe 1 0.1
Виндехолл Чарли 1 0.1
Свенссон Уильям 1 0.1
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 2 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эргрюте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
2
Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эргрюте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1

Результаты матчей

Сандвикен
Эргрюте

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 5 4 1 15 - 8 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 10 4 2 4 7 - 11 14
7.
Гефле
 1:0 10 3 4 3 14 - 13 13
8.
Сандвикен
 1:1 10 3 4 3 11 - 13 13
9.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
10.
Эстерсунд
 2:0 10 3 3 4 10 - 11 12
11.
Оддевольд
 0:2 10 3 3 4 8 - 12 12
12.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
13.
Эребру
 0:1 10 3 2 5 9 - 11 11
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 1:1 10 1 4 5 11 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Гефле
 1:0 6 3 2 1 10 - 7 11
3.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Сандвикен
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
6.
Эребру
 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Эстерсунд
 2:0 4 2 2 0 7 - 5 8
9.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Сковде АИК
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Оддевольд
 0:2 5 2 2 1 4 - 4 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 1:1 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
7.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
8.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Эргрюте
 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
10.
Оддевольд
 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Эстерсунд
 2:0 6 1 1 4 3 - 6 4
12.
Сандвикен
 1:1 5 0 3 2 4 - 9 3
13.
Гефле
 1:0 4 0 2 2 4 - 6 2
14.
Эребру
 0:1 5 0 2 3 2 - 6 2
15.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эргрюте
2.10
3.72
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Где смотреть матч Сандвикен 1:1 Эргрюте онлайн

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