Тур: 10.
Ход матча
15'
24'
29'
1:1
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Adam Kiani
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Сандвикен
Эргрюте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|3
|0.3
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.3
|Calvin Kabuye
|2
|0.2
|Джуниор Джон
|2
|0.2
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.1
|Martin Springfeldt
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|4 (1)
|0.4
|Абукар Айдарус
|2
|0.2
|Люндберг Виктор
|1
|0.1
|Дальквист Исак
|1
|0.1
|Christoffer Styffe
|1
|0.1
|Виндехолл Чарли
|1
|0.1
|Свенссон Уильям
|1
|0.1
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|2
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эргрюте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
2
Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эргрюте
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Сандвикен
Эргрюте
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|7.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|8.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|11 - 13
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|11.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|8 - 12
|12
|12.
|9
|2
|5
|2
|9 - 9
|11
|13.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|11 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|1:1
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|10.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|2:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4