Тур: 10.
0'
0:1
15' ГолСвенссон Уильям
24' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
1:1
28' ПенальтиЭнгквист Эмиль
2:1
79' ГолДжуниор Джон
88' Желтая карточкаДальквист Исак
3:1
90' ГолAmin Al-Hamawi
90'+7
Ход матча
15'
24'
28'
1:1
79'
2:1
88'
90'
3:1
18
James
Kirby
15
Джуниор
Джон
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
-
15 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Adam Kiani
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Сандвикен
Эргрюте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
40
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуниор Джон
|3
|0.3
|James Kirby
|3
|0.3
|Энгквист Эмиль
|3 (2)
|0.3
|Calvin Kabuye
|2
|0.2
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.1
|Amin Al-Hamawi
|1
|0.1
|Martin Springfeldt
|0
|0
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|4 (1)
|0.4
|Абукар Айдарус
|2
|0.2
|Люндберг Виктор
|1
|0.1
|Дальквист Исак
|1
|0.1
|Christoffer Styffe
|1
|0.1
|Виндехолл Чарли
|1
|0.1
|Свенссон Уильям
|1
|0.1
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|2
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Mamadou Koyate
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эргрюте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эргрюте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
2
Сандвикен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
3
23%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сундсвалль - Сандвикен 0:0 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1
Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Сандвикен
Эргрюте
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|6
|3
|1
|16 - 6
|21
|2.
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|3.
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|8.
|10
|3
|4
|3
|16 - 14
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|11.
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|13.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|9 - 10
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|11 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (3)
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4