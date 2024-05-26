Тур: 32. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Sandi Putros
0:2
Перерыв
0'
0:1
13' ГолАдамсен Тонни
0:2
27' Гол в свои воротаСеренсен Оливер
30' Желтая карточкаMads Larsen
45' Желтая карточкаСоренсен Мадс Бек
Ход матча
13'
0:1
27'
0:2
30'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
210 Количество передач 261
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
-
17 ФранкулиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мидтьюлланн
Силькеборг
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
36 матчей
58.3%
13.9%
27.8%
21 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
30
Голов в среднем за матч
1.95
1.76
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.76
0.95
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
67
48
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|12 (5)
|0.38
|Франкулино
|10
|0.31
|Осорио Дарио
|8 (1)
|0.25
|Серенсен Оливер
|5
|0.16
|Соренсен Мадс Бек
|4
|0.13
|Шарлес
|4
|0.13
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.13
|Далсгор Хенрик
|3
|0.09
|Симсир Араль
|3
|0.09
|Ингасон Сверрир
|2
|0.06
|Паулиньо VI
|1
|0.03
|Габриэль Адам
|1
|0.03
|Han-Beom Lee
|1
|0.03
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.31
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|9
|0.28
|Адамсен Тонни
|5
|0.16
|Маккоуотт Каллум
|4
|0.13
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.13
|Клинг Андерс
|2
|0.06
|Маттссон Пелле
|2
|0.06
|Сонне Оливер
|1
|0.03
|Куск Каспер
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингасон Сверрир
|6
|1
|Паулиньо VI
|5
|1
|Далсгор Хенрик
|5
|0
|Шарлес
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Гуэ-Сон Чо
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Соренсен Мадс Бек
|3
|0
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Осорио Дарио
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Андерссон Йоэль
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Бисков Вальдемар
|1
|0
|Франкулино
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттссон Пелле
|6
|0
|Сонне Оливер
|6
|0
|Линд Александр
|3
|1
|Бринк Марк
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|3
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Mads Larsen
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Силькеборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
7
Мидтьюлланн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Силькеборг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
25
18
Мидтьюлланн
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Силькеборг
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
31
16
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
6%
3
19%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
5
16%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
7
23%
4
25%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
20%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
3
20%
6
22%
76-90
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
7
25%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
4
19%
76-90
Пропущено
25
19
16 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
16%
1
5%
1-15
5
20%
6
32%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
1
4%
5
26%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Забито
59
37
24 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
2
3%
6
16%
1-15
12
20%
5
14%
16-30
10
17%
6
16%
31-45
12
20%
6
16%
46-60
10
17%
6
16%
61-75
13
22%
8
22%
76-90
Пропущено
40
46
24 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
7
18%
5
11%
1-15
8
20%
10
22%
16-30
9
23%
8
17%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
2
5%
9
20%
61-75
9
23%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4
Силькеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Силькеборг
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 45%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
123
610
312
214
114
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
97
411
412
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2011
2110
1021
724
427
328
130
130
130
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|32
|18
|9
|5
|59 - 33
|63
|2.
|0:2
|32
|19
|5
|8
|59 - 42
|62
|3.
|1:0
|32
|19
|4
|9
|64 - 37
|61
|4.
|0:1
|32
|16
|9
|7
|59 - 34
|57
|5.
|1:1
|32
|10
|12
|10
|40 - 45
|42
|6.
|2:0
|32
|11
|5
|16
|38 - 47
|38
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|10
|3
|3
|31 - 17
|33
|2.
|0:1
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|1:0
|16
|10
|1
|5
|30 - 15
|31
|4.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|29 - 16
|31
|5.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|1:0
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|0:2
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|22 - 17
|24
|5.
|1:1
|16
|4
|8
|4
|20 - 22
|20
|6.
|2:0
|16
|5
|2
|9
|18 - 27
|17
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7