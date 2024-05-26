  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Мидтьюлланн
0:2
Перерыв
Силькеборг
0'
0:1
13' Гол
Адамсен Тонни
0:2
27' Гол в свои ворота
Серенсен Оливер
30' Желтая карточка
Mads Larsen
45' Желтая карточка
Соренсен Мадс Бек

Ход матча

13'
0:1
Адамсен Тонни
(Сонне Оливер)
27'
0:2
Серенсен Оливер
30'
 
Mads Larsen
45'
Соренсен Мадс Бек
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 210 Количество передач 261
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мидтьюлланн
Ничья
Силькеборг
8.00
5.56
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7.65
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Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
9
Брюнхильдсен
Ола
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
35
Шарлес
10
Гуэ-Сон
Чо
17
Франкулино
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
2
Поульсен
Андреас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
23
Адамсен
Тонни
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Мидтьюлланн
4-4-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Мидтьюлланн
Силькеборг

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

36 матчей

58.3%
13.9%
27.8%
21 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.2%
33.3%
19.5%
17 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.1%
33.3%
30.6%
13 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:0
СД
1:4
СД
2:0
СД
3:3
СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

37
30

Голов в среднем за матч

1.95
1.76

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.76
0.95

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

67
48

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 12 (5) 0.38
Франкулино 10 0.31
Осорио Дарио 8 (1) 0.25
Серенсен Оливер 5 0.16
Соренсен Мадс Бек 4 0.13
Шарлес 4 0.13
Брюнхильдсен Ола 4 0.13
Далсгор Хенрик 3 0.09
Симсир Араль 3 0.09
Ингасон Сверрир 2 0.06
Паулиньо VI 1 0.03
Габриэль Адам 1 0.03
Han-Beom Lee 1 0.03
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Мартинес Эмилиано 0 0
Рёмер Андре 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.31
Тордарсон Стефан-Тейтюр 9 0.28
Адамсен Тонни 5 0.16
Маккоуотт Каллум 4 0.13
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.13
Клинг Андерс 2 0.06
Маттссон Пелле 2 0.06
Сонне Оливер 1 0.03
Куск Каспер 0 0
Бринк Марк 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 6 1
Паулиньо VI 5 1
Далсгор Хенрик 5 0
Шарлес 5 0
Рёмер Андре 4 0
Гуэ-Сон Чо 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Соренсен Мадс Бек 3 0
Брюнхильдсен Ола 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Осорио Дарио 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Симсир Араль 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Андерссон Йоэль 1 0
Жуниньо 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Бисков Вальдемар 1 0
Франкулино 1 0
Гогорза Микель 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттссон Пелле 6 0
Сонне Оливер 6 0
Линд Александр 3 1
Бринк Марк 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 3 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Феликс Йоэль 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Mads Larsen 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Силькеборг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
7
Мидтьюлланн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Силькеборг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

25
18
Мидтьюлланн
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Силькеборг
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

31
16
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
6%
3
19%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
1
6%
31-45
5
16%
4
25%
46-60
6
19%
3
19%
61-75
7
23%
4
25%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
3
20%
4
15%
1-15
3
20%
4
15%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
20%
2
7%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
7
25%
4
19%
16-30
4
14%
5
24%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
4
19%
76-90

Пропущено

25
19
16 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
16%
1
5%
1-15
5
20%
6
32%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
1
4%
5
26%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Забито

59
37
24 В 1-м тайме 17
35 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
2
3%
6
16%
1-15
12
20%
5
14%
16-30
10
17%
6
16%
31-45
12
20%
6
16%
46-60
10
17%
6
16%
61-75
13
22%
8
22%
76-90

Пропущено

40
46
24 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
7
18%
5
11%
1-15
8
20%
10
22%
16-30
9
23%
8
17%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
2
5%
9
20%
61-75
9
23%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Раннерс - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4
Силькеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Норшелланн 0:1 Фредерисия - Силькеборг 2:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Силькеборг

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 45%
1
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
12
3
1.5
6
10
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
4
11
4
12
2.5
2
13
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
20
11
21
10
1.5
10
21
7
24
2.5
4
27
3
28
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 32 18 9 5 59 - 33 63
2.
Мидтьюлланн
 0:2 32 19 5 8 59 - 42 62
3.
Копенгаген
 1:0 32 19 4 9 64 - 37 61
4.
Норшелланн
 0:1 32 16 9 7 59 - 34 57
5.
АГФ Орхус
 1:1 32 10 12 10 40 - 45 42
6.
Силькеборг
 2:0 32 11 5 16 38 - 47 38

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:2 16 10 3 3 31 - 17 33
2.
Норшелланн
 0:1 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Копенгаген
 1:0 16 10 1 5 30 - 15 31
4.
Брондбю
 1:1 16 9 4 3 29 - 16 31
5.
АГФ Орхус
 1:1 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 2:0 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 1:0 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 0:2 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 0:1 16 7 3 6 22 - 17 24
5.
АГФ Орхус
 1:1 16 4 8 4 20 - 22 20
6.
Силькеборг
 2:0 16 5 2 9 18 - 27 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
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    Мидтьюлланн
    Ничья
    Силькеборг
    8.00
    5.56
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    7.65
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