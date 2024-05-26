Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

52' Это был отличный перфоманс от команды Силькеборг , есть о чем петь фанатам в перерыве.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Силькеборг

51' Оооо... вот это был удар! Серенсен Оливер должен был забить с этой позиции.

51' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

50' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Хорошую попытку сделал Франкулино . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Мартинес Эмилиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Соренсен Мадс Бек - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

42' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Силькеборг

41' Гуэ-Сон Чо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Франкулино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

39' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Поульсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Силькеборг

38' Матч возобновлен

38' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

37' Удар от ворот произведет Силькеборг

37' Брюнхильдсен Ола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Мартинес Эмилиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Мадс Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

32' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

30' Мадс Ларсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники

26' Г О О О О Л - Серенсен Оливер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

26' Пелле Мэттсон не смог попасть в створ ударом издали

25' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

21' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Шарлес нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' Удар от ворот произведет Силькеборг

16' Франкулино не смог попасть в створ ударом издали

16' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

15' Серенсен Оливер из команды Мидтьюлланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Силькеборг

13' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Адамсен Тонни из команды Силькеборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Соренсен Мадс Бек нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

12' Ингасон Сверрир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Мартинес Эмилиано из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Силькеборг

10' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

10' Оооо... вот это был удар! Франкулино должен был забить с этой позиции.

10' Хорошую попытку сделал Франкулино . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Силькеборг

9' Гуэ-Сон Чо не смог попасть в створ ударом издали

9' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' Франкулино из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Паулиньо VI из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Серенсен Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля