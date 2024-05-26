Ибрагимов сбил Сафронова. До ворот двадцать три метра, мяч установлен немного левее центра.

Ахмедханов со штрафного пробил в стенку, где мяч головой отбил Долгов.

От углового флага Ахмедханов навесил к ближней штанге. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.

Сафронов слева пошёл в центр, но по воротам так и не пробил.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ХОХЛАЧЁВ!!! Хохлачёв по центру получил пас на ход. На линии штрафной площади на торможении Александр обыграл двух соперников и точно пробил в левый угол.

40' Пелих по правому флангу заброс вперёд на Сафронова исполнил неточно. Мяч оказался за боковой линией поля.

39' Завезён получил жёлтую карточку за удар Долгова по ногам в центральном круге.

38' Зарыпбеков с восемнадцати метров с разворота пробил выше ворот.

37' Арсентьев у центрального круга нарушил правила.

36' Ахмедханов справа со штрафного навесил к воротам. Москвичёв на выходе забрать мяч в руки не смог, но от своих владений его отбил.

35' Кармаев на фланге руками придержал Сафронова.