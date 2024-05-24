Тур: 16.
История личных встреч
Чайка
Ротор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.2
0.6
Среднее время на гол
450
150
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
128
128
Бомбардиры внутри турнира
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|12
|0.38
|Хохлачёв Александр
|4
|0.13
|Кожедуб Святослав
|4
|0.13
|Николаев Олег
|3
|0.09
|Терехов Антон
|2
|0.06
|Зарыпбеков Эльдияр
|2
|0.06
|Квеквескири Даур
|2 (1)
|0.06
|Ивашин Андрей
|1
|0.03
|Садов Дмитрий
|1
|0.03
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.03
|Детенышев Илья
|1
|0.03
|Папикян Давид
|1
|0.03
|Козаченко Олег
|1
|0.03
|Каверин Никита
|1
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.18
|Сафронов Илья
|5
|0.15
|Арсентьев Даниил
|5
|0.15
|Никитин Алексей
|4
|0.12
|Зуйков Сергей
|3
|0.09
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.09
|Болов Руслан
|2
|0.06
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахтиев Халид
|0
|1
|Ивашин Андрей
|0
|1
|Кожедуб Святослав
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
|Завезён Юрий
|1
|0
|Арсентьев Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Чайка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ротор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
13
20
Чайка
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Ротор
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
19
26
Голы по времени матча
Забито
24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
7
29%
29%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
6
25%
4
25%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
5
24%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
4
29%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
4
29%
8
35%
76-90
Пропущено
20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Забито
38
39
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 9
7
18%
3
8%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
10
26%
8
21%
46-60
3
8%
10
26%
61-75
10
26%
12
31%
76-90
Пропущено
32
33
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
7
22%
5
15%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
8
25%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Чайка
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1
Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 КАМАЗ - Чайка 3:2 Ротор - Чайка 1:1 Чайка - Волгарь 1:1
Ротор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2
Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1
Результаты матчей
Чайка
Ротор
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чайка
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
412
611
313
314
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
412
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
249
824
1122
428
330
329
132
131
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|2.
|14
|5
|8
|1
|15 - 8
|23
|3.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|14 - 12
|22
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|5.
|14
|5
|4
|5
|24 - 17
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|9 - 13
|18
|7.
|14
|4
|6
|4
|17 - 15
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 22
|13
|10.
|15
|2
|5
|8
|8 - 19
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|21 - 6
|31
|2.
|14
|6
|3
|5
|13 - 14
|21
|3.
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 12
|20
|6.
|14
|4
|8
|2
|13 - 11
|20
|7.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 14
|14
|9.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 20
|12
|10.
|14
|2
|5
|7
|10 - 19
|11
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|5.
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 5
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|7
|2
|5
|0
|6 - 4
|11
|6.
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|2.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|3.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|4 - 8
|8
|4.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|1 - 3
|6
|5.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|6.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|3 - 9
|5
|7.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|8.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|9.
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|10.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|8.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|Муром
|Азявин Илья
|16
|Чайка
|Долгов Павел
|12
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|12
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Уфа
|Агеян Мигран
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
Прогнозы на матч Чайка - Ротор
Исход игры
Чайка
19.6% (9)
Ничья
41.3% (19)
Ротор
39.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
37.21% (16)
Меньше
62.79% (27)
Обе команды забьют
Да
79.07% (34)
Нет
20.93% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (18)
1:2 Ротор
17.4% (8)
2:1 Чайка
15.2% (7)
0:1 Ротор
13% (6)
1:0 Чайка
4.3% (2)
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