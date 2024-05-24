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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 16.
Чайка
 
Позже
Ротор
Прогнозы 46
Чайка 19.6% (9)
X 41.3% (19)
Ротор 39.1% (18)
Все прогнозы

История личных встреч

Чайка
Ротор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ВЛА
0:0
ТМК
1:1
ВЛА
0:1
ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.6

Среднее время на гол

450
150

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Тотал матчей

2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

128
128

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 12 0.38
Хохлачёв Александр 4 0.13
Кожедуб Святослав 4 0.13
Николаев Олег 3 0.09
Терехов Антон 2 0.06
Зарыпбеков Эльдияр 2 0.06
Квеквескири Даур 2 (1) 0.06
Ивашин Андрей 1 0.03
Садов Дмитрий 1 0.03
Колдунов Никита 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Детенышев Илья 1 0.03
Папикян Давид 1 0.03
Козаченко Олег 1 0.03
Каверин Никита 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.18
Сафронов Илья 5 0.15
Арсентьев Даниил 5 0.15
Никитин Алексей 4 0.12
Зуйков Сергей 3 0.09
Магомедов Рашид 3 (1) 0.09
Болов Руслан 2 0.06
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1
Кожедуб Святослав 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Завезён Юрий 1 0
Арсентьев Даниил 1 0

Результаты матчей

Чайка
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Ротор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6
Чайка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ротор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

13
20
Чайка
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Ротор
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
42% (14)
42% (14)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

19
26

Голы по времени матча

Забито

24
16
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
7
29%
29%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
6
25%
4
25%
76-90

Пропущено

12
21
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
5
24%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
4
29%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
4
29%
8
35%
76-90

Пропущено

20
12
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
15%
1
8%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
3
25%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Забито

38
39
15 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 9
7
18%
3
8%
1-15
3
8%
0
0%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
10
26%
8
21%
46-60
3
8%
10
26%
61-75
10
26%
12
31%
76-90

Пропущено

32
33
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
4
13%
2
6%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
7
22%
5
15%
31-45
5
16%
6
18%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
8
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Чайка
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1
Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 КАМАЗ - Чайка 3:2 Ротор - Чайка 1:1 Чайка - Волгарь 1:1
Ротор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2
Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1

Результаты матчей

Чайка
Ротор

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чайка
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
4
12
1.5
6
11
3
13
2.5
3
14
2
14
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
24
9
8
24
1.5
11
22
4
28
2.5
3
30
3
29
3.5
1
32
1
31
4.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
2.
Новосибирск
 14 5 8 1 15 - 8 23
3.
Чайка
 Заявка 14 5 7 2 14 - 12 22
4.
Ротор
 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
5.
Родина-2 Москва
 14 5 4 5 24 - 17 19
6.
Велес Москва
 Заявка 14 5 3 6 9 - 13 18
7.
Челябинск
 14 4 6 4 17 - 15 18
8.
Краснодар-2
 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
9.
Муром
 Заявка 14 3 4 7 14 - 22 13
10.
Металлург Липецк
 15 2 5 8 8 - 19 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 14 9 4 1 21 - 6 31
2.
Машук-КМВ
 14 6 3 5 13 - 14 21
3.
Авангард Курск
 14 6 2 6 12 - 14 20
4.
Калуга
 14 5 5 4 22 - 19 20
5.
Иртыш Омск
 Заявка 14 5 5 4 11 - 12 20
6.
Текстильщик
 14 4 8 2 13 - 11 20
7.
Химик Дзержинск
 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 14 3 5 6 16 - 14 14
9.
Динамо Брянск
 Заявка 14 2 6 6 14 - 20 12
10.
Торпедо Миасс
 14 2 5 7 10 - 19 11

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Чайка
 Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3.
Родина-2 Москва
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Челябинск
 7 4 3 0 11 - 3 15
5.
Новосибирск
 7 4 3 0 9 - 2 15
6.
Краснодар-2
 Заявка 8 3 4 1 7 - 5 13
7.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 9 - 5 12
8.
Велес Москва
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Муром
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Металлург Липецк
 8 1 5 2 5 - 7 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
2.
Авангард Курск
 7 4 1 2 7 - 5 13
3.
Химик Дзержинск
 8 3 3 2 9 - 8 12
4.
Иртыш Омск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
5.
Текстильщик
 7 2 5 0 6 - 4 11
6.
Калуга
 7 2 2 3 12 - 9 8
7.
Машук-КМВ
 8 2 2 4 6 - 10 8
8.
Динамо Брянск
 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
9.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 1 2 3 7 - 6 5
10.
Торпедо Миасс
 7 1 2 4 5 - 11 5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
2.
Новосибирск
 7 1 5 1 6 - 6 8
3.
Велес Москва
 Заявка 8 2 2 4 4 - 8 8
4.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 1 - 3 6
5.
Краснодар-2
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
6.
Чайка
 Заявка 7 0 5 2 3 - 9 5
7.
Муром
 Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
8.
Металлург Липецк
 7 1 0 6 3 - 12 3
9.
Родина-2 Москва
 7 0 3 4 5 - 11 3
10.
Челябинск
 7 0 3 4 6 - 12 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
2.
Машук-КМВ
 6 4 1 1 7 - 4 13
3.
Калуга
 7 3 3 1 10 - 10 12
4.
Текстильщик
 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Иртыш Омск
 Заявка 7 2 3 2 4 - 6 9
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 2 3 3 9 - 8 9
7.
Авангард Курск
 7 2 1 4 5 - 9 7
8.
Торпедо Миасс
 7 1 3 3 5 - 8 6
9.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
10.
Химик Дзержинск
 6 1 2 3 5 - 9 5

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 16
Чайка Долгов Павел 12
Текстильщик Скворцов Алексей 12
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Уфа Агеян Мигран 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2 1
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Чайка 19.6% (9)
    X 41.3% (19)
    Ротор 39.1% (18)
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    Прогнозы на матч Чайка - Ротор

    Исход игры
    Чайка
    19.6% (9)
    Ничья
    41.3% (19)
    Ротор
    39.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (34)
    Нет
    20.93% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (18)
    1:2 Ротор
    17.4% (8)
    2:1 Чайка
    15.2% (7)
    0:1 Ротор
    13% (6)
    1:0 Чайка
    4.3% (2)
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