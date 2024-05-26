Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Расмуссен Якоб из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Jacob Andersen ослабляет давление, выбив мяч.

90' Ванлерберге Йорди выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.

90' Ванлерберге Йорди из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

88' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

88' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Матч возобновится спорным мячом

87' Матч возобновлен

87' Матч остановлен

86' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

86' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Омойджуфано Охи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Оооо... вот это был удар! Расмуссен Якоб должен был забить с этой позиции.

84' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Jacob Andersen ослабляет давление, выбив мяч.

83' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Jacob Andersen сделал результативную передачу.

78' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик забивает с правой ноги!

78' Jacob Andersen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Расмуссен Якоб выиграл воздушное противоборство у Тобиас Бех.

76' Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

72' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

72' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Клейбер Шон

71' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Г О О О О Л - Sebastian Sebulonsen забивает ударом с правой ноги!

64' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Васс Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Тобиас Бех - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Судья свистит. Тобиас Бех атаковал сзади соперника. Это Омойджуфано Охи заработал своей команде штрафной

62' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

61' Матч возобновлен

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АГФ Орхус будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АГФ Орхус

60' Тобиас Бех удалось забить из легкой позиции.

59' Г О О О О О Л - Тобиас Бех из команды АГФ Орхус легко посылает мяч в пустые ворота!

59' Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

59' Оооо... вот это был удар! Мортенсен Патрик должен был забить с этой позиции.

59' Беихмо Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Тобиас Бех наказан за толчок Лауритсен Расмус

55' Судзуки Юито из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

53' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Тобиас Бех выиграл воздушное противоборство у Лауритсен Расмус

52' Васс Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника