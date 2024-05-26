Тур: 32. Стадион: Брондбю. Главный судья: Крог Мортен
0'
1:0
17' ГолЛауритсен Расмус
1:1
41' Гол в свои воротаЛауритсен Расмус
45' Желтая карточкаПоульсен Николай
45' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
1:2
59' ГолБех Тобиас
62' Желтая карточкаБех Тобиас
2:2
64' ГолСебулонсен Себастьян
2:3
78' ГолМортенсен Патрик
90' Желтая карточкаБеихмо Феликс
90'+7
Ход матча
17'
1:0
41'
1:1
45'
45'
59'
1:2
62'
64'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
11 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
413 Количество передач 446
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Tobias Bach
-
33 Luka Callo
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
АГФ Орхус
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед
46 матчей
41.3%
28.3%
30.4%
19 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
37%
26.1%
36.9%
17 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
40
Голов в среднем за матч
1.45
1.54
Среднее время на гол
62
58
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
1.58
0.85
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
70
57
Голов в среднем за матч
1.52
1.24
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
59
72
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|13
|0.41
|Омойджуфано Охи
|10 (2)
|0.31
|Судзуки Юито
|9
|0.28
|Квистгарден Матиас
|8
|0.25
|Клейбер Шон
|4
|0.13
|Васс Даниэль
|3 (2)
|0.09
|Дивкович Марко
|2
|0.06
|Бундгаард Филип
|2 (1)
|0.06
|Радошевич Йосип
|2
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Греве Матиас
|1
|0.03
|Эвьен Хэкон
|1
|0.03
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.03
|Лауритсен Расмус
|1
|0.03
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.03
|Алвес Фредерик
|1
|0.03
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|13 (3)
|0.41
|Бех Тобиас
|7
|0.22
|Кнудсен Магнус
|3
|0.09
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.09
|Беихмо Феликс
|2
|0.06
|Серра Янни
|2
|0.06
|Поульсен Николай
|2
|0.06
|Тингагер Фредерик
|2
|0.06
|Tobias Anker
|2
|0.06
|Каль Эрик
|1
|0.03
|Андерсон Микаэль
|1 (1)
|0.03
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.03
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.03
|Линкс Гифт
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Якоб Андерсен
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|7
|0
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Шиембе Кевин
|2
|2
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Омойджуфано Охи
|4
|0
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Радошевич Йосип
|3
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Греве Матиас
|3
|0
|Лауритсен Расмус
|3
|0
|Валлис Николай
|3
|0
|Пенц Патрик
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Судзуки Юито
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
|Clement Bischoff
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|10
|0
|Каль Эрик
|8
|0
|Frederik Brandhof
|5
|1
|Беихмо Феликс
|6
|0
|Кнудсен Магнус
|6
|0
|Якоб Андерсен
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|5
|0
|Бех Тобиас
|4
|0
|Пикок-Фаррелл Бэйли
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Линкс Гифт
|3
|0
|Tobias Anker
|1
|1
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Акото Михаэль
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Бек Юлиус Эскелунд
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
АГФ Орхус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
12
Брондбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
27
16
Брондбю
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
АГФ Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
37
28
Голы по времени матча
Забито
30
20
19 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
6
20%
2
10%
16-30
9
30%
4
20%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
3
10%
5
25%
76-90
Пропущено
18
25
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
8
44%
3
12%
76-90
Забито
30
20
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
6
20%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
7
23%
3
15%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
23%
7
35%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
6
35%
7
30%
76-90
Забито
60
40
36 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
27 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
17%
6
15%
1-15
10
17%
5
13%
16-30
16
27%
7
18%
31-45
6
10%
4
10%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
10
17%
12
30%
76-90
Пропущено
35
48
8 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
3
9%
6
13%
1-15
1
3%
7
15%
16-30
4
11%
11
23%
31-45
7
20%
9
19%
46-60
6
17%
5
10%
61-75
14
40%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1
Результаты матчей
Брондбю
АГФ Орхус
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брондбю
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
610
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
115
79
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
275
1913
1319
824
230
230
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|6
|7
|62 - 43
|63
|2.
|32
|18
|8
|6
|60 - 35
|62
|3.
|32
|18
|5
|9
|64 - 38
|59
|4.
|32
|16
|10
|6
|60 - 34
|58
|5.
|32
|11
|11
|10
|42 - 46
|44
|6.
|32
|10
|6
|16
|39 - 50
|36
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|34 - 18
|34
|2.
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|16
|9
|3
|4
|30 - 18
|30
|4.
|16
|9
|2
|5
|30 - 16
|29
|5.
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|16
|7
|4
|5
|23 - 17
|25
|5.
|16
|5
|7
|4
|22 - 23
|22
|6.
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|15
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (4)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (4)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7