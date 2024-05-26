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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Брондбю
2:3
Конец матча
АГФ Орхус
0'
1:0
17' Гол
Лауритсен Расмус
1:1
41' Гол в свои ворота
Лауритсен Расмус
45' Желтая карточка
Поульсен Николай
45' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1:2
59' Гол
Бех Тобиас
62' Желтая карточка
Бех Тобиас
2:2
64' Гол
Себулонсен Себастьян
2:3
78' Гол
Мортенсен Патрик
90' Желтая карточка
Беихмо Феликс
90'+7

Ход матча

17'
Лауритсен Расмус
(Васс Даниэль)
1:0
41'
1:1
Лауритсен Расмус
45'
 
Поульсен Николай
45'
 
Андерсон Микаэль
46'
Омойджуфано Охи
Бундгаард Филип
 
57'
 
Кнустер Матс
Кнудсен Магнус
59'
1:2
Бех Тобиас
62'
 
Бех Тобиас
64'
Себулонсен Себастьян
2:2
71'
Клейбер Шон
Себулонсен Себастьян
 
71'
Квистгарден Матиас
Васс Даниэль
 
71'
 
Якоб Андерсен
Каль Эрик
78'
2:3
Мортенсен Патрик
(Якоб Андерсен)
85'
 
Frederik Brandhof
Андерсон Микаэль
90'
 
Беихмо Феликс

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 11 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 413 Количество передач 446
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
24
Дивкович
Марко
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
7
Валлис
Николай
11
Бундгаард
Филип
1
Хансен
Йеспер
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
15
Кнудсен
Магнус
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
Брондбю
3-4-2-1
АГФ Орхус
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
АГФ Орхус

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 17 побед

46 матчей

41.3%
28.3%
30.4%
19 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

37%
41.3%
21.7%
17 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

37%
26.1%
36.9%
17 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

СД
2:2
К
2:1
К
2:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
3:3
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

29
40

Голов в среднем за матч

1.45
1.54

Среднее время на гол

62
58

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

1.58
0.85

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

70
57

Голов в среднем за матч

1.52
1.24

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
26
Больше 57%
Меньше 43%
20
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
3
Больше 7%
Меньше 93%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

59
72

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 13 0.41
Омойджуфано Охи 10 (2) 0.31
Судзуки Юито 9 0.28
Квистгарден Матиас 8 0.25
Клейбер Шон 4 0.13
Васс Даниэль 3 (2) 0.09
Дивкович Марко 2 0.06
Бундгаард Филип 2 (1) 0.06
Радошевич Йосип 2 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.03
Греве Матиас 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Ванлерберге Йорди 1 0.03
Лауритсен Расмус 1 0.03
Себулонсен Себастьян 1 0.03
Алвес Фредерик 1 0.03
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Noah Nartey 0 0
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (3) 0.41
Бех Тобиас 7 0.22
Кнудсен Магнус 3 0.09
Мадсен Мадс Эмиль 3 0.09
Беихмо Феликс 2 0.06
Серра Янни 2 0.06
Поульсен Николай 2 0.06
Тингагер Фредерик 2 0.06
Tobias Anker 2 0.06
Каль Эрик 1 0.03
Андерсон Микаэль 1 (1) 0.03
Дуэлунд Миккель 1 0.03
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.03
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Якоб Андерсен 0 0
Акото Михаэль 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 7 0
Алвес Фредерик 6 0
Шиембе Кевин 2 2
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Омойджуфано Охи 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Радошевич Йосип 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Греве Матиас 3 0
Лауритсен Расмус 3 0
Валлис Николай 3 0
Пенц Патрик 2 0
Дивкович Марко 2 0
Клейбер Шон 1 0
Риверос Блас 1 0
Судзуки Юито 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Clement Bischoff 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 10 0
Каль Эрик 8 0
Frederik Brandhof 5 1
Беихмо Феликс 6 0
Кнудсен Магнус 6 0
Якоб Андерсен 5 0
Андерсон Микаэль 5 0
Бех Тобиас 4 0
Пикок-Фаррелл Бэйли 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Линкс Гифт 3 0
Tobias Anker 1 1
Кристенсен Томас 2 0
Кнустер Матс 2 0
Уве Реслер 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Хансен Йеспер 1 0
Акото Михаэль 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Бек Юлиус Эскелунд 1 0

Результаты матчей

Брондбю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
АГФ Орхус
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
12
Брондбю
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
АГФ Орхус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

27
16
Брондбю
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
АГФ Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

11
19

Упущенные победы

37
28

Голы по времени матча

Забито

30
20
19 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
4
13%
2
10%
1-15
6
20%
2
10%
16-30
9
30%
4
20%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
3
10%
5
25%
76-90

Пропущено

18
25
2 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
2
11%
7
28%
31-45
5
28%
4
16%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
8
44%
3
12%
76-90

Забито

30
20
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
6
20%
4
20%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
7
23%
3
15%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
7
23%
7
35%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
18%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
6
35%
7
30%
76-90

Забито

60
40
36 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
27 Забивали первыми 12
1 Не забивали 6
10
17%
6
15%
1-15
10
17%
5
13%
16-30
16
27%
7
18%
31-45
6
10%
4
10%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
10
17%
12
30%
76-90

Пропущено

35
48
8 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
3
9%
6
13%
1-15
1
3%
7
15%
16-30
4
11%
11
23%
31-45
7
20%
9
19%
46-60
6
17%
5
10%
61-75
14
40%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1 Виборг - Брондбю 1:2 Брондбю - Вайле 1:1 Оденсе - Брондбю 0:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1 Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Брондбю
АГФ Орхус

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:3
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брондбю
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
1.5
Больше Меньше
6
10
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
7
9
4
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
27
5
19
13
1.5
13
19
8
24
2.5
2
30
2
30
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 32 19 6 7 62 - 43 63
2.
Брондбю
 32 18 8 6 60 - 35 62
3.
Копенгаген
 32 18 5 9 64 - 38 59
4.
Норшелланн
 32 16 10 6 60 - 34 58
5.
АГФ Орхус
 32 11 11 10 42 - 46 44
6.
Силькеборг
 32 10 6 16 39 - 50 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 16 10 4 2 34 - 18 34
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 16 9 3 4 30 - 18 30
4.
Копенгаген
 16 9 2 5 30 - 16 29
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 16 7 4 5 23 - 17 25
5.
АГФ Орхус
 16 5 7 4 22 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 4 3 9 19 - 30 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 13 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (4)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
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