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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Копенгаген
1:0
Перерыв
Норшелланн
0'
1:0
35' Гол
Классон Виктор

Ход матча

35'
Классон Виктор
(Анкерсен Петер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 218 Количество передач 363
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

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Копенгаген
Ничья
Норшелланн
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Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
8
Маттссон
Магнус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
27
Свенссон
Даниэль
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Копенгаген
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Норшелланн

38 матчей

86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
22 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
26 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

61 матч

54.1%
24.6%
21.3%
33 победы 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
37.7%
26.2%
22 победы 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

42.6%
39.3%
18.1%
26 побед 24 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

70
42

Голов в среднем за матч

2.12
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

107
77

Голов в среднем за матч

1.75
1.26

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
38
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 9 0.28
Оскарссон Орри 9 0.28
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.25
Бардгджи Руни 7 0.22
Классон Виктор 5 0.16
Ачури Мохамед Элиас 4 0.13
Дикс Кевин 4 (2) 0.13
Фальк Расмус 3 0.09
Ларссон Джордан 3 0.09
Лерагер Лукас 2 0.06
Маттссон Магнус 2 0.06
Корнелиус Андреас 2 0.06
Вавро Денис 2 0.06
Анкерсен Петер 1 0.03
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 9 (1) 0.28
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.28
Осман Ибрагим 6 0.19
Беньямин Нюгрен 6 0.19
Фресе Мартин 4 0.13
Тверсков Йеппе 4 0.13
Нуама Эрнест 4 0.13
Хардер Конрад 4 0.13
Антман Оливер 3 0.09
Свенссон Даниэль 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Хансен Киан 1 0.03
Вилладсен Оливер 1 0.03
Нагало Адамо 1 0.03
Доржелес Марио 1 0.03
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Дикс Кевин 3 1
Нееструп Якоб 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Анкерсен Петер 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Вавро Денис 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 8 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Скьеллеруп Андреас 3 0
Осман Ибрагим 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Норшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
3
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Норшелланн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

31
37
Копенгаген
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Норшелланн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

35
40

Голы по времени матча

Забито

28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
18%
1
5%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
7
25%
6
29%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Забито

35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
10
29%
9
24%
76-90

Пропущено

21
17
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
3
18%
1-15
7
33%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90

Забито

63
58
25 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
10
16%
5
9%
1-15
7
11%
11
19%
16-30
8
13%
7
12%
31-45
11
17%
11
19%
46-60
10
16%
9
16%
61-75
17
27%
15
26%
76-90

Пропущено

37
34
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
4
12%
1-15
8
22%
6
18%
16-30
8
22%
7
21%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
10
27%
5
15%
61-75
4
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Копенгаген
Норшелланн

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
6
1.5
10
6
4
11
2.5
8
8
3
12
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
5
12
4
1.5
6
9
6
10
2.5
4
11
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
23
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Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 32 18 9 5 59 - 33 63
2.
Мидтьюлланн
 0:2 32 19 5 8 59 - 42 62
3.
Копенгаген
 1:0 32 19 4 9 64 - 37 61
4.
Норшелланн
 0:1 32 16 9 7 59 - 34 57
5.
АГФ Орхус
 1:1 32 10 12 10 40 - 45 42
6.
Силькеборг
 2:0 32 11 5 16 38 - 47 38

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:2 16 10 3 3 31 - 17 33
2.
Норшелланн
 0:1 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Копенгаген
 1:0 16 10 1 5 30 - 15 31
4.
Брондбю
 1:1 16 9 4 3 29 - 16 31
5.
АГФ Орхус
 1:1 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 2:0 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1:1 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 1:0 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 0:2 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 0:1 16 7 3 6 22 - 17 24
5.
АГФ Орхус
 1:1 16 4 8 4 20 - 22 20
6.
Силькеборг
 2:0 16 5 2 9 18 - 27 17

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (4)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
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  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Копенгаген: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 48'
    Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
  • 48'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 48'
    Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 48'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 47'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Копенгаген пытается что-то создать.
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    • 42'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 40'
      Контроль мяча: Копенгаген: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Эльюнусси Мохамед бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!
    • 39'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 38'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 35'
      Клем Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 35'
      Маттссон Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Копенгаген: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 35'
      Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 35'
      Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
    • 35'
      ГОООООЛ - Классон Виктор Копенгаген забивает ударом головой
    • 35'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Анкерсен Петер выиграл воздушное противоборство у Скьеллеруп Андреас.
    • 35'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 34'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 33'
      Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Осман Ибрагим возвращается на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Копенгаген: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 30'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 27'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 27'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 25'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Копенгаген: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 24'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Классон Виктор из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 22'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Тверсков Йеппе ошибается в защите.
    • 20'
      Контроль мяча: Копенгаген: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 20'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Вавро Денис.
    • 16'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Копенгаген: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 13'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Вавро Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 11'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Копенгаген: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дикс Кевин.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 8'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 7'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 7'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 6'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.
    • 6'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Копенгаген: 3%, Норшеланн: 97%.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Ачури Мохамед Элиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 3'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 2'
      Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Маттссон Магнус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 1'
      Ачури Мохамед Элиас наказан за толчок Нагало Адамо
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Норшелланн
    2.33
    Реклама, betcity.ru
    4.59
    8.50
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    Копенгаген
    Норшелланн
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