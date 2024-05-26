Тур: 32. Стадион: Паркен. Главный судья: Реддер Миккель
1:0
Перерыв
Ход матча
35'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
218 Количество передач 363
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Копенгаген
Норшелланн
38 матчей
86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
31.6%
10.5%
22 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
26 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
61 матч
54.1%
24.6%
21.3%
33 победы 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.1%
37.7%
26.2%
22 победы 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
42.6%
39.3%
18.1%
26 побед 24 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
70
42
Голов в среднем за матч
2.12
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
37
35
Голов в среднем за матч
1.32
1.06
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
107
77
Голов в среднем за матч
1.75
1.26
Тотал матчей
2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
38
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
51
71
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|9
|0.28
|Оскарссон Орри
|9
|0.28
|Гонсалвеш Диогу
|8 (4)
|0.25
|Бардгджи Руни
|7
|0.22
|Классон Виктор
|5
|0.16
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0.13
|Дикс Кевин
|4 (2)
|0.13
|Фальк Расмус
|3
|0.09
|Ларссон Джордан
|3
|0.09
|Лерагер Лукас
|2
|0.06
|Маттссон Магнус
|2
|0.06
|Корнелиус Андреас
|2
|0.06
|Вавро Денис
|2
|0.06
|Анкерсен Петер
|1
|0.03
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.03
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.03
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хёйлунн Оскар
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|9 (1)
|0.28
|Ингвартсен Маркус
|9 (2)
|0.28
|Осман Ибрагим
|6
|0.19
|Беньямин Нюгрен
|6
|0.19
|Фресе Мартин
|4
|0.13
|Тверсков Йеппе
|4
|0.13
|Нуама Эрнест
|4
|0.13
|Хардер Конрад
|4
|0.13
|Антман Оливер
|3
|0.09
|Свенссон Даниэль
|2
|0.06
|Хансен Мадс
|2
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.03
|Вилладсен Оливер
|1
|0.03
|Нагало Адамо
|1
|0.03
|Доржелес Марио
|1
|0.03
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ачури Мохамед Элиас
|7
|0
|Фальк Расмус
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Дикс Кевин
|3
|1
|Нееструп Якоб
|4
|0
|Ларссон Джордан
|4
|0
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Анкерсен Петер
|3
|0
|Соренсен Кристиан I
|3
|0
|Классон Виктор
|2
|0
|Лерагер Лукас
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Маттссон Магнус
|2
|0
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|8
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Нагало Адамо
|4
|0
|Хардер Конрад
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Скьеллеруп Андреас
|3
|0
|Осман Ибрагим
|3
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Сертдемир Зидан
|2
|0
|Johannes Hoff Thorup
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Норшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
3
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Норшелланн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
31
37
Копенгаген
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
16% (5)
42% (13)
Норшелланн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
35
40
Голы по времени матча
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
18%
1
5%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
4
14%
5
24%
46-60
5
18%
3
14%
61-75
7
25%
6
29%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
6
38%
5
29%
29%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Забито
35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
10
29%
9
24%
76-90
Пропущено
21
17
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
3
18%
1-15
7
33%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90
Забито
63
58
25 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
10
16%
5
9%
1-15
7
11%
11
19%
16-30
8
13%
7
12%
31-45
11
17%
11
19%
46-60
10
16%
9
16%
61-75
17
27%
15
26%
76-90
Пропущено
37
34
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
3
8%
4
12%
1-15
8
22%
6
18%
16-30
8
22%
7
21%
31-45
4
11%
5
15%
46-60
10
27%
5
15%
61-75
4
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0
Результаты матчей
Копенгаген
Норшелланн
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
1
7 раз 23%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
96
106
411
88
312
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
124
69
610
411
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
238
2110
1615
1021
1219
427
427
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|32
|18
|9
|5
|59 - 33
|63
|2.
|0:2
|32
|19
|5
|8
|59 - 42
|62
|3.
|1:0
|32
|19
|4
|9
|64 - 37
|61
|4.
|0:1
|32
|16
|9
|7
|59 - 34
|57
|5.
|1:1
|32
|10
|12
|10
|40 - 45
|42
|6.
|2:0
|32
|11
|5
|16
|38 - 47
|38
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|10
|3
|3
|31 - 17
|33
|2.
|0:1
|16
|9
|6
|1
|37 - 17
|33
|3.
|1:0
|16
|10
|1
|5
|30 - 15
|31
|4.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|29 - 16
|31
|5.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 23
|22
|6.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|1:0
|16
|9
|3
|4
|34 - 22
|30
|3.
|0:2
|16
|9
|2
|5
|28 - 25
|29
|4.
|0:1
|16
|7
|3
|6
|22 - 17
|24
|5.
|1:1
|16
|4
|8
|4
|20 - 22
|20
|6.
|2:0
|16
|5
|2
|9
|18 - 27
|17
Группа вылета
|Вайле
|Онугха Герман
|15 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|13 (8)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|13 (1)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (4)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|12 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|10
|Видовре
|Геммер Йонас
|10
|Оденсе
|Кёлер Свен
|10
|Оденсе
|Трибулл Том
|1 7