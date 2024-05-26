Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

40' Норшеланн контролирует мяч.

40' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Эльюнусси Мохамед бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!

39' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Норшеланн пытается что-то создать.

35' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

33' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Норшеланн контролирует мяч.

32' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Норшеланн пытается что-то создать.

31' Норшеланн контролирует мяч.

30' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Удар от ворот произведет Норшеланн

27' Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

27' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде

24' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

24' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Норшеланн контролирует мяч.

23' Норшеланн начинает контратаку

22' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Норшеланн

21' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Норшеланн контролирует мяч.

18' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Норшеланн контролирует мяч.

16' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

13' Норшеланн контролирует мяч.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

12' Норшеланн контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

7' Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

7' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Норшеланн контролирует мяч.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ачури Мохамед Элиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

2' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Норшеланн контролирует мяч.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Норшеланн начинает с центра поля