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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 30289 Главный судья: Реддер Миккель
Копенгаген
1:1
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
35' Гол
Классон Виктор
52' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
66' Желтая карточка
Вавро Денис
1:1
87' Гол
Хардер Конрад
90'+8

Ход матча

35'
Классон Виктор
(Анкерсен Петер)
1:0
52'
 
Ингвартсен Маркус
61'
 
Хэй Лукас
Сертдемир Зидан
61'
 
Антман Оливер
Ингвартсен Маркус
66'
Вавро Денис
 
66'
 
Асконе Рокко
Беньямин Нюгрен
73'
Мелинг Биргер
Анкерсен Петер
 
73'
Фальк Расмус
Клем Виллиам
 
79'
Маккена Скотт
Вавро Денис
 
80'
 
Хардер Конрад
Вилладсен Оливер
80'
 
Хансен Мадс
Нагало Адамо
85'
Лерагер Лукас
Классон Виктор
 
85'
Ларссон Джордан
Ачури Мохамед Элиас
 
87'
1:1
Хардер Конрад
(Хэй Лукас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 582
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
8
Маттссон
Магнус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
39
Нагало
Адамо
4
Хансен
Киан
27
Свенссон
Даниэль
21
Сертдемир
Зидан
6
Тверсков
Йеппе
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
Копенгаген
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Норшелланн

38 матчей

86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
31.6%
10.5%
22 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
26 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

61 матч

54.1%
24.6%
21.3%
33 победы 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.1%
37.7%
26.2%
22 победы 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

42.6%
39.3%
18.1%
26 побед 24 ничьи 11 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

70
42

Голов в среднем за матч

2.12
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

37
35

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

107
77

Голов в среднем за матч

1.75
1.26

Тотал матчей

2.5
59
Больше 97%
Меньше 3%
2
53
Больше 87%
Меньше 13%
8
37
Больше 61%
Меньше 39%
24
23
Больше 38%
Меньше 62%
38
8
Больше 13%
Меньше 87%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

51
71

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 9 0.28
Оскарссон Орри 9 0.28
Гонсалвеш Диогу 8 (4) 0.25
Бардгджи Руни 7 0.22
Классон Виктор 5 0.16
Ачури Мохамед Элиас 4 0.13
Дикс Кевин 4 (2) 0.13
Фальк Расмус 3 0.09
Ларссон Джордан 3 0.09
Лерагер Лукас 2 0.06
Маттссон Магнус 2 0.06
Корнелиус Андреас 2 0.06
Вавро Денис 2 0.06
Анкерсен Петер 1 0.03
Фрохолдт Виктор 1 0.03
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.03
Соренсен Кристиан I 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хёйлунн Оскар 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 9 (1) 0.28
Ингвартсен Маркус 9 (2) 0.28
Осман Ибрагим 6 0.19
Беньямин Нюгрен 6 0.19
Хардер Конрад 5 0.16
Фресе Мартин 4 0.13
Тверсков Йеппе 4 0.13
Нуама Эрнест 4 0.13
Антман Оливер 3 0.09
Свенссон Даниэль 2 0.06
Хансен Мадс 2 0.06
Хансен Киан 1 0.03
Вилладсен Оливер 1 0.03
Нагало Адамо 1 0.03
Доржелес Марио 1 0.03
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Хэй Лукас 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ачури Мохамед Элиас 7 0
Фальк Расмус 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Дикс Кевин 3 1
Нееструп Якоб 4 0
Ларссон Джордан 4 0
Гонсалвеш Диогу 4 0
Анкерсен Петер 3 0
Вавро Денис 3 0
Соренсен Кристиан I 3 0
Классон Виктор 2 0
Лерагер Лукас 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Грабара Камиль 2 0
Маттссон Магнус 2 0
Бардгджи Руни 2 0
Бойлесен Николай 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Клем Виллиам 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 8 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Нагало Адамо 4 0
Хардер Конрад 4 0
Тверсков Йеппе 3 0
Скьеллеруп Андреас 3 0
Осман Ибрагим 3 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Сертдемир Зидан 2 0
Johannes Hoff Thorup 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Антман Оливер 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Норшелланн
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

5
4
Копенгаген
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Норшелланн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

31
37
Копенгаген
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
16% (5)
44% (14)
Норшелланн
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

36
41

Голы по времени матча

Забито

29
22
13 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
5
17%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
14%
5
23%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
7
24%
7
32%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
6
35%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

35
37
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
14%
4
11%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
4
11%
4
11%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
5
14%
6
16%
61-75
10
29%
9
24%
76-90

Пропущено

21
17
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
2
10%
3
18%
1-15
7
33%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90

Забито

64
59
26 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 8
10
16%
5
8%
1-15
7
11%
11
19%
16-30
9
14%
7
12%
31-45
11
17%
11
19%
46-60
10
16%
9
15%
61-75
17
27%
16
27%
76-90

Пропущено

38
35
19 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
3
8%
4
11%
1-15
8
21%
6
17%
16-30
8
21%
8
23%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
10
26%
5
14%
61-75
5
13%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Копенгаген - Б-93 3:2 Оденсе - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Мольде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3
Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0

Результаты матчей

Копенгаген
Норшелланн

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
3
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
3
6 раз 19%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
0
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
8 раз 25%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
10
6
4
12
2.5
8
8
3
13
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
12
4
1.5
6
10
6
10
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
24
8
21
11
1.5
16
16
10
22
2.5
12
20
4
28
3.5
4
28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 32 19 6 7 62 - 43 63
2.
Брондбю
 32 18 8 6 60 - 35 62
3.
Копенгаген
 32 18 5 9 64 - 38 59
4.
Норшелланн
 32 16 10 6 60 - 34 58
5.
АГФ Орхус
 32 11 11 10 42 - 46 44
6.
Силькеборг
 32 10 6 16 39 - 50 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 32 10 11 11 41 - 49 41
2.
Виборг
 32 11 7 14 38 - 48 40
3.
Вайле
 32 9 9 14 32 - 36 36
4.
Люнгбю
 32 9 9 14 39 - 53 36
5.
Оденсе
 32 8 8 16 37 - 48 32
6.
Видовре
 32 4 8 20 27 - 61 20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 16 10 4 2 34 - 18 34
2.
Норшелланн
 16 9 6 1 37 - 17 33
3.
Брондбю
 16 9 3 4 30 - 18 30
4.
Копенгаген
 16 9 2 5 30 - 16 29
5.
АГФ Орхус
 16 6 4 6 20 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 6 3 7 20 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 16 8 4 4 25 - 19 28
2.
Люнгбю
 16 6 7 3 26 - 20 25
3.
Раннерс
 16 6 6 4 22 - 22 24
4.
Вайле
 16 6 4 6 19 - 16 22
5.
Оденсе
 16 1 3 12 13 - 30 6
6.
Видовре
 16 1 3 12 12 - 34 6

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 16 9 5 2 30 - 17 32
2.
Копенгаген
 16 9 3 4 34 - 22 30
3.
Мидтьюлланн
 16 9 2 5 28 - 25 29
4.
Норшелланн
 16 7 4 5 23 - 17 25
5.
АГФ Орхус
 16 5 7 4 22 - 23 22
6.
Силькеборг
 16 4 3 9 19 - 30 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 16 7 5 4 24 - 18 26
2.
Раннерс
 16 4 5 7 19 - 27 17
3.
Вайле
 16 3 5 8 13 - 20 14
4.
Видовре
 16 3 5 8 15 - 27 14
5.
Виборг
 16 3 3 10 13 - 29 12
6.
Люнгбю
 16 3 2 11 13 - 33 11

Топ бомбардиров
Вайле Онугха Герман 15 (2)
Брондбю Валлис Николай 13 (8)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 13 (4)
Люнгбю Гудьонсен Андри 13 (1)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
АГФ Орхус Поульсен Николай 10
Видовре Геммер Йонас 10
Оденсе Кёлер Свен 10
Оденсе Трибулл Том 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30289 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Копенгаген: 44%, Норшеланн: 56%.
  • 98'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 97'
    Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
  • 97'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Копенгаген контролирует мяч.
  • 96'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Орри Оскарссон из команды Копенгаген в офсайде
  • 95'
    Контроль мяча: Копенгаген: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 95'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Копенгаген пытается что-то создать.
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    • 94'
      Маттссон Магнус из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
    • 93'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Грабара Камиль из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 91'
      Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Копенгаген: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 48'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Дикс Кевин пострадал.
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 45'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Копенгаген: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 44'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 44'
      Вавро Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 44'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Клем Виллиам.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 42'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 42'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 40'
      Контроль мяча: Копенгаген: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Эльюнусси Мохамед бьет ударом через себя, но Андреас Хансен блокирует удар!
    • 39'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 38'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 35'
      Клем Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 35'
      Маттссон Магнус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Копенгаген: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 35'
      Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 35'
      Анкерсен Петер сделал результативную передачу.
    • 35'
      ГОООООЛ - Классон Виктор Копенгаген забивает ударом головой
    • 35'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Анкерсен Петер выиграл воздушное противоборство у Скьеллеруп Андреас.
    • 35'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 34'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 33'
      Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Осман Ибрагим возвращается на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Копенгаген: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 30'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 29'
      Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Дикс Кевин из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 28'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 27'
      Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 27'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 27'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 25'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Копенгаген: 27%, Норшеланн: 73%.
    • 24'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 24'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 24'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Классон Виктор из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Вилладсен Оливер.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 23'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 22'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 21'
      Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Тверсков Йеппе ошибается в защите.
    • 20'
      Контроль мяча: Копенгаген: 23%, Норшеланн: 77%.
    • 20'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен выиграл воздушное противоборство у Вавро Денис.
    • 16'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 15'
      Контроль мяча: Копенгаген: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 13'
      Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Вавро Денис выиграл воздушное противоборство у Осман Ибрагим.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 11'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 11'
      Вавро Денис из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Копенгаген: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Дикс Кевин.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 8'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 7'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Анкерсен Петер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 7'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 6'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Орри Оскарссон.
    • 6'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Копенгаген: 3%, Норшеланн: 97%.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Ачури Мохамед Элиас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контро